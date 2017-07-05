رونالدينيو يصل القاهرة وسط إجراءات مشدّدة

{ القاهرة – وكالات: وصل النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب نادي برشلونة الأسبق، مساء اول امس الثلاثاء، إلى القاهرة في رحلة تستغرق 72 ساعة للترويج للسياحة العلاجية في مصر وتنفيذ شراكة مع إحدى المؤسسات العلاجية الكبرى لمكافحة فيروس سي الكبدي. واستقبل مطار القاهرة مساء رونالدينيو وسط إجراءات أمنية مشددة وحراسة كبيرة على نجم ميلان وباريس سان جيرمان الأسبق الذي تأخر حضوره إلى القاهرة أكثر من ساعتين كاملتين. وكان البرازيلي قد أعلن أنه سعيد بزيارة مصر للمرة الثالثة في مسيرته بعدما بدأ مشواره الكروي في أرض الفراعنة ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا التي أقيمت في مصر عام 1997 بجانب زيارته مع برشلونة للمشاركة في احتفالات مئوية النادي الأهلي عام 2007 وخوض لقاء ودي ضد الأهلي وفاز به البارسا برباعية.