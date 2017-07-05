محمد طارق أحمد.. أصغر حكم يقود مباراة الكلاسيكو بين النوراس والصقور

لم يتجاوز عمره 21 عاما وكلف بقيادة أصعب مباراة في الدوري العراقي بين الزعيم نادي الزوراء والعريق نادي القوة الجوية وسط جمهور غفير لايرضى بأنصاف الحلول ودائما يكون حكم هذه المباراة في دائرة الاتهام والأنحياز حتى وأن كانت قرارته صحيحة في المباراة . فاللاعبون الذين يخسرون المباراة مع مدربهم وجمهورهم يلقون باللوم على حكم المباراة وهذا ما حدث للحكم الشاب محمد طارق احمد الذي تعرض لانتقادات جمهور الفريقين رغم أن المباراة انتهت بالتعادل . مراسل الزمان علي كاظم كان له هذا الحوار السريع مع الحكم محمد طارق احمد

{ أنقسم الجمهور حول قيادتك لمباراة الزوراء والجوية وكانت بعض قراراتك محط جدل اللاعبين في الملعب

– بالبداية أشكر جريدة الزمان على هذه اللقاء وحول مباراة الزوراء والجوية أقول وبفخر أني أستطعت قيادة المباراة الى بر الأمان وبشهادة المعنيين في لجنة الحكام والأعلام الرياضي وأيضا لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي التي أشادت بقيادتي للمباراة ،، وأكيد اللاعبون والجمهور يعترض على قرارات الحكم وقد يعدها ظالمة بحقه .

وانا أقول الحكم الجيد هو الأقل أخطاء في المباراة

وبفضل الله لم أكن طرفا بتحديد النتيجة وهذا دليل على نجاحي في المباراة رغم الضغط الجماهيري والاعلامي كون المباراة منقولة مباشرة من على القناة الرياضية العراقية وقناة الكأس القطرية

{ كيف ترى مستوى التحكيم في العراق وهل هناك ضغوطات على الحكام من الاندية او الجماهير

– التحكيم في العراق صعب للغاية ومتعب جدا

والضغوطات موجودة في كل مفاصل البلد فما بالك في عالم التحكيم الذي لايرضى عليه احد والجميع يريد الفوز وأذا خسروا يلقون باللوم على الحكام لكن نحن نحاول أرضاء ضمائرنا اثناء قيادة المباراة ولا ننحاز لأي فريق لان الحكم أيضا تهمه سمعته

ومستقبله الرياضي فبالتأكيد يكون حريصا على تقديم افضل ما عنده

{ ماهو طموحك وانت حكم شاب في بداية مشوارك التحكيمي

– صعبة ان أقول لك طموحي من الان لكني اؤمن بمقولة ” لكل مجتهد نصيب ” ومازال الطريق امامي طويلا وانا في بداية مشواري التحكيمي وأتمنى أن أكون حكما مميزا على الصعيد العربي والآسيوي

{ سمعت أن الاتحاد الآسيوي أرسل كتابا للاتحاد العراقي يدعوك مرة أخرى للدخول في دورة تطويرية للحكام الموهبين

– نعم هذا صحيح بعد اجتيازي جميع الاختبارات بنجاح في الدورة السابقة التي اقامتها لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي وبالإضافة الى مبارياتي التي تم إرسالها في موقع آلاف كاس (اللنك). وآخرها مباراة الكلاسيكو الزوراء والجوية.

التي حسمت الدعوة بشكل كبير تمت توجيه الدعوة لي للمرة الثانية للمشاركة في هذه الدورة التطويرية للحكام الموهبين بالمناسبة تمت دعوة 8 حكام فقط للدورة القادمة

من أصل 48 دولة في قارة اسيا . واكيد هذا فخر لي وللعـــــــــــــــــــــراق ان أكون ضمن هذا الأسماء الثمانية وأن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع ” لجنة حكام وجمهور واعلام ” ويكون للعراق في المستقبل حكام متألقون على المستوى الآسيوي والدولي

{ الم تشعر بالرهبة وانت تقود مباراة جماهيرية وسط جمهور متعصب لايرضى سوى الفوز لفريقه

– بصراحة لم أكن خائفا مطلقا بل كنت سعيدا جدا عندما تم تبليغي من لجنة الحكام ووجدتها فرصة لأثبات الذات في هكذا مباراة كبيرة خاصة وأني كنت عائدا قبل مدة قصيرة من دورة تطويرية للحكام الموهبين في ماليزيا واعتقد كنت موفقا في هذه المباراة

ونحن أيضا في جريدة الزمان نتمنى لك التوفيق في مشوارك التحكيمي