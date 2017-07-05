البطل السابق بكرة الطاولة صلاح علي باقر

كنت مرغماً على مغادرة وطني وعند

العودة وجدت من يحاربني

مالمو – علي كاظم

في أوج تألقه وأبداعه في لعبة كرة الطاولة وحصوله على الكثير من البطولات المحلية والعربية يقرر مغادرة العراق مجبرآ عام 80 متوجها الى الامارات ومكث هناك مدة 33 سنة عمل على تطوير لعبة كرة الطاولة في دولة الامارات العربية والمتحدة ودرب عدة أندية وكانت نتائجه رائعة للغاية . وفِي عام2013 يقرر العودة الى وطنه ومشاركة زملائه في تطوير لعبة كرة الطاولة التي غادرها لاعبآ وعاد مدربآ يشار له بالبنان . جريدة الزمان استضافة اللاعب الدولي السابق بكرة الطاولة صلاح علي باقر فكان هذا اللقاء معه

{ كابتن صلاح كيف كانت بدايتك الرياضية مع كرة الطاولة

– البداية كانت عام 70 في مركز شباب الكاظميةً تحت إشراف المدرب المرحوم ” عارف الجميلي ” وفِي نفس العام أستطعت الفوز ببطولة الجمهورية للناشئين بالفردي والزوجي وفي عام 71 حصلت على بطولة الجهورية للناشئين للمرة الثانية . وفِي عام 72شاركت لأول مرة في بطولة اسيا التي جرت في الصين ضمن فئة الناشئين

{ اي بطولة جعلت من صلاح علي باقر نجم العراق الاول بكرة الطاولة

– هي ليست بطولة واحدة وإنما الذي حدث هو انه عام 73 فزت ببطولة العراق للشباب بالرغم من عمري كان لا يتجاوز 15عاما وفي سنة 74حصلت على بطولة الجمهورية وشاركت بعدها للمرة الثانية في بطولة اسيا وأحرزت الوسام البرونزي لأول مرة كبطل عراقي وعربي

{ هل شاركت في الدورات الآسيوية والعربية وكيف كانت نتائجك في هذه البطولات

– شاركت في الدورة الآسيوية السابعة التي جرت في طهران وايضاً شاركت في الدورة المدرسية في القاهرة عام 78وحصلت في وقتها على وساميين برونزيين بالفردي والزوجي وفِي نفس العام شاركت في بطولة تركيا الدولية وحصلت على أفضل لاعب في البطولة بعد فوزي على اللاعب الايطالي الذي كان مرشحا للفوز . وشاركت أيضا في الدورة المدرسية في ليبيا وحصلت على وساميين ذهبيين وآخر فضي .ولو استمر في الحديث عن البطولات العربية والاسيوية فالتأكيد احتاج لأكثر من لقاء لكثرة المشاركات والنتائج الرائعة منها حصولي مع زميلي عماد احمد جهاد على الوسام الفضي في البطولة العربية بالمغرب بعد خسارتنا المباراة النهائية أمام الثنائي المصري ” جلال العز وأحمد الدولتلي ” وأخيرا الحصيلة من مشاركتي في الدورات المدرسية هي سبعة أوسمة مابين ذهبي. فضي . برونزي

{ سنة 80 تقرر مغادرة وطنك وانت في أوج تألقك ما السبب

– بصراحة شعرت ببعض المضايقات من قبل بعض الجهات الحكومية وخشيت على نفسي فقررت مغادرة الوطن مرغما بالرغم من انني كنت اللاعب رقم واحد في العراق ولم أعلن اعتزالي للعبة لحين عودتي للوطن وكانت هجرة طويلة لمدة 33سنة وعدت عام 2013والحمد الله على كل حال

{ حدثنا عن رحلتك الرياضية الطويلة في دولة الامارات العربية المتحدة

– . بداية الهجرة كانت عام 1980 م وكانت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1980 ولغاية 2013م … تكللت والحمد لله بإنجازات رياضية عديدة على مستوى الأندية التي عملت فيها أو على مستوى المنتخبات الوطنية … أفضل هذه الإنجازات درع التفوق بكرة الطاولة على مستوى الإمارات عندما كنت مدربا لنادي القادسية في رأس الخيمة عام 1984/ 1985 .. كذلك على مستوى المنتخبات .. حققت المركز الأول مع منتخب الناشئين على مستوى الخليج والجزيرة العربية وجرت في إمارة أبو ظبي عام 1981م …

تقديم أكثر من 5 لاعبين إلى المنتخب الوطني الاماراتي وعلى فترات مختلفة وذلك خلال عملي مدربا لنادي الشباب في دبي … عام 1980/1981م ..

وخلال فترة عملي مدربا للأندية والمنتخبات كنت اشارك كلاعب محترف في أغلب المسابقات والأنشطة التي جرت من عام 1980 ولغاية عام 1995م … وحصلت خلال هذه المشاركات على 25 وساما مابين ذهبي وفضي وبرونزي خلال مشاركاتي كلاعب محترف هناك في دبي … خلاصة مشاركاتي الرياضية طوال حياتي الرياضية . 50 وساما متنوعا … مابين عربي وأسيوية ودولي …

{ بعد العودة للوطن أين كان مشوارك التدريبي

ج .. بعد العودة بعام وتحديدا عام 2014 م . تم تكليفي مدربا للمنتخبات الوطنية إضافة إلى تكليفي رئيسا للجنة المدربين وذلك بمحضر اجتماع عقده الاتحاد المركزي لكرة الطاولة ولكن للأسف لم يُفعل هذا القرار لحسابات شخصية من بعض ضعاف النفوس .. بعدها تم تكليفي بإدارة المدرسة التخصصية التابعة إلى الاتحاد . وتم بناء قاعدة رياضية من البراعم والأشبال . وثمارها بدأت تقطف الآن .

وفي عام 2015م أشرفت على تدريب نادي الكاظمية الرياضي وحققت معه الإنجازات التالية وخلال عام واحد فقط …

الانجاز الأول . التأهل إلى دوري الدرجة الأولى والحصول على المركز الأول دون أي خسارة .. وفي نفس العام التأهل من الدرجة الأولى إلى دوري الممتـــاز والحصول على المركز الأول دون خسارة …

الانجاز الثالث .. الحصول على المركز الثالث لبطولة النساء على مستوى الجمهورية دون إشراك لاعبة محترفة في الفريق عكس الفرق الأخرى …

الانجاز الرابع .. الحصول على المركز الأول في بطولة سبايكر المفتوحة على مستوى الجمهورية

{ هل تشعر بالظلم وأن اتحاد اللعبة همش اللاعبين السابقين ومن ضمنهم انت ؟

– نعم وبكل تاكيد الاتحاد مع الأسف لم ينصف نجوم الطاولة السابقين بل قام بأبعادهم وتهميشهم وإقصائهم بتعمد وانا احد النجوم الذي تم ابعادهم بدون وجه حق

{ برأيك كيف تتطور لعبة كرة الطاولة ولاسيما انت نجم سابق ومدرب معروف

– أهم الأمور التي تساعد بتطوير باللعبة هي الاهتمام بالمدارس والبحث عن الموهبين بين الطلبة لإعداد لاعبين للمستقبل وهذا لا يتم الا بالتنسيق بين أتحاد اللعبة ووزارة التربية كما كان يحدث في السابق وكانت النتيجة ظهور عشرات اللاعبين المميزين الذين مثلوا العراق خير تمثيل في البطولات العربية والاسيوية . وايضا وجود قيادة رياضية حقيقية همها اللعبة وليست المصالح الشخصية

{ هل تحتاج اللعبة الى مدرب اجنبي ؟

– نعم نحتاج الى مدرب اجنبي لان المدرب المحلي يحارب من البعض وتضع العقبات في طريقه فلهذا من الأفضل التعاقد مع مدرب اجنبي

{ حكمتك بالحياة

– اتق شر من أحسنت أليه

{ أغنية ياحريمة لمن تهديها

– أهديها لمن لا يفي بوعده وطبعه الغدر

{ ماهو عملك الرياضي الان ؟

– حاليا أمين سر رابطة الرياضيين الرواد في العراق والعالم . فرع بغداد . اضافة الى رئيس رابطة الرياضيين الأبطال والرواد بكرة الطاولة

كلمة اخيرة

أشكر جريدة الزمان على هذا اللقاء ولَك شخصيا لأنك تبحث عن نجوم باقي الألعاب الذين لم ينالوا الاهتمام الكافي من قبل الاعلام والصحافة