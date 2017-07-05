حمدان لـ (الزمان): أستبعد الهجوم الإسرائيلي على غزة

فايننشال تايمز: ورقة نقدية تحمل صورة الأسد تعكس إستعادة سيطرته

لندن – الزمان

القاهرة – مصطفى عمارة

قالت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية في تقرير ونشر اول امس ان الرئيس السوري بشار الأسد يطرح أول ورقة نقدية تحمل صورته يعكس استعادة سيطرته على كامل البلاد. ورأت كاتبة التقرير إريكا يلمان إن (سوريا طرحت لأول مرة ورقة نقدية من فئة 2000 ليرة عليها صورة الرئيس السوري بشار الأسد، في خطوة تعكس استعادة سيطرته على كامل البلاد، وبسط الاستقرار فيها)، لافتة الى أن (هذه الورقة النقدية ستصبح الأكثر تداولاً في البلاد التي أنهكتها الحرب واستمرت نحو 6 سنوات).

وأوضحت أن (الورقة النقدية الجديدة التي تتوسطها صور مأخوذة للرئيس السوري في كل زاوية من المدينة، تعكس أن الحكومة السورية أضحت أكثر قوة من قبل)، مشيرة إلى أن (العملة القديمة تحمل صورة الرئيس السوري السابق حافظ الأسد).ونقل التقرير عن حاكم مصرف سوريا دريد درغام قوله إن (الورقة النقدية الجديدة تقدر قيمتها بأربعة دولارات أمريكية، وقد تم الموافقة عليها منذ سنوات، إلا أنه تم تأجيل طرحها في الأسواق بسبب تذبذب سعر الصرف)، موضحًا ان (سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار كان 47 ليرة، أما الآن فهو 500 ليرة سورية). وفي الشأن السوري ايضًا، توفيت فتاة جراء حريق في مخيم للاجئين السوريين في سهل البقاع بلبنان خلال الليل.وهذا هو ثاني حريق يندلع في مخيم للاجئين في هذه المنطقة خلال ثلاثة أيام.وكان حريق كبير قد شبَ الأحد الماضي ودمر مخيما للاجئين السوريين في منطقة أخرى بسهل البقاع ما أسفر عن وفاة شخص.

وأشارت تقارير أولية إلى أن الحريق نجم عن موقد للطهي.ويوجد مليون لاجئ سوري مسجل في لبنان في الاقل يعيش كثير منهم في مخيمات متناثرة. الى ذلك وصل وفد من عدد من الوزارات التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة الى القاهرة الاحد اثر زيارة قام بها مؤخرا اعضاء من المكتب السياسي للحركة في اطار تطوير العلاقات مع مصر وتطبيق تفاهمات بين الطرفين، . واكد مصدر مطلع ان (فريقا يضم 12مسؤولا من الفنيين في عدد من الوزارات في القطاع غادر الى القاهرة للتباحث في آليات تطبيق التفاهمات الاخيرة) وتاتي هذه الزيارة بعد ان التقى وفد قيادي وامني برئاسة يحيى السنوار قائد حماس في القطاع مدير المخابرات المصرية قبل عدة أسابيع خلال زيارة للقاهرة استمرت تسعة ايام، وتوصلا الى تفاهمات حول الأوضاع المعيشية والإنسانية والأمنية والحدود. وكان وفد حماس عقد خلال الزيارة اجتماعات مع القيادي المفصول في حركة فتح محمد دحلان وتوصل الى تفاهمات حول ترتيبات تتعلق بحل أزمات القطاع، وفق مسؤولين في حماس وتيار دحلان. فيما استبعد اسامة حمدان القيادي بحركة حماس فى تصريحات خاصة لـ (الزمان) بطبعتها الدولية امس احتمال قيام اسرائيل بشن عدوان واسع ضد قطاع غزة فى الوقت الحاضر بعد تهديدات ليبرمان للقطاع وضاف ان تلك التهديدات مرتبطه بالمشاكل الداخلية التى تعاني منها اسرائيل ، في الوقت نفسه نفى سفيان ابو زيد عضو المجلس الثوري لحركة فتح فى اتصال معه الانباء التى ترددت عن اتفاق حركة حماس وفتح فى مباحثات القاهرة على تشكيل حكومة فلسطينية فى قطاع غزة برئاسة دحلان مؤكداً ان المباحثات تطرقت فقط الى مساعدة اهالي قطاع غزة على الخروج من محنتهم ولم تتطرق الى هذا الامر. ومن جانبه نفى واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ما رددته وسائل الاعلام الاسرائيلية عن سعى السلطة الفلسطينية لمحاصرة قطاع غزة مؤكدا ان السلطة تدفع تكاليف الكهرباء فى القطاع بينما تجمع حماس الضرائب عليها ولا ترسلها الى السلطة وعن مبادرة السلام التى ينوي ترامب طرحها خلال مباحثات السلام القادمه فى واشنطن الشهر المقبل ،

و قال ابو يوسف لـ (الزمان) ان( اي شئ حول هذا الموضوع لم يتضح بعد ان هناك ثلاثة شروط اساسية لقبول اي مبادرة من الجانب الفلسطيني وهي ان تكون قرارات مجلس الامن حول القضية الفلسطينية هى المرجـــــــعية لاى مبادرة وان تـــــــكون مرتبطة بسقف زمني وتوقف اسرائيل عن سياسة الاستيطان ووقف ممارستها ضد الشعب الفلسطيني).