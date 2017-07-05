إستطلاع بيلاروسيا (2)

بين الحنين إلى الماضي الشيوعي

والتطلع لمستقبل ليبرالي

حمدي العطار

تعد بيلاروسيا خليطا من النظامين الشيوعي حيث الاعتزاز بالنمط السوفيتي القديم والذي يقوده الرئيس الكسندر لوكاتشينكو منذ عام 1994 حتى الان وهذا الرئيس لم يكن بعيدا عن التنظيم الشيوعي في عهد الاتحاد السوفيتي فكان مديرا للمزراع الجماعية سنة 1990 وانتخب نائبا في المجلس الاعلى للجمهورية البيلاروسية وهو النائب الوحيد الذي صوت ضد التصديق على أقامة رابطة الدول المستقلة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي،تعده امريكا أخر دكتاتور في اوربا ويخضع الى اجراءات محددة من الاتحاد الاوربي بسبب انتهاكه لحقوق الانسان يتهمه بها الاتحاد الاوربي، وبيلاروسيه هي الدولة الاوربية الوحيدة التي لاتزال عقوبة الاعدام فيها سارية لبعض الجرائم! القومية البيلاروسية مدينة للاتحاد السوفيتي لأن الجنود السوفيت ساعدوا المقاومة الشعبية البيلاروسية للتخلص من الاحتلال الالماني النازي حينما وقعت روسيا البيضاء تحت الاحتلال ، كما أن ستالين هو من قام بأعادة أعمار روسيا البيضاء بعد أن دمرتها الحرب ! لذلك كنا نتوقع أن يتم تداول كلمة (الانفصال) في روسيا البيضاء بدلا من كلمة (الاستقلال) والتي تعني أن بيلاروسيا كانت طوال عهد الاتحاد السوفيتي محتلة وليست مستقلة! لم يغادر النمط السوفيتي الشيوعي تماما الاقتصاد في بيلاروسيا،فلا زال القطاع العام كبيرا،كما ان التعليم حكوميا،وهو شبه الزامي لغاية الثانوية،ومن لم يكمل الثانوية عليه أن يدفع غرامة مقدارها 2000 دولار نفقات تحملتها الدولة في مراحل دراسته ! اما الجامعة المتفوق دراسته مجانية ومن حصل على معدل بسيط يتحمل نفقات دراسته الجامعية! أما نظام السوق والخصصة الليبرالية فتجدها في تنشيط وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي ، وتفرض بيلاروسيا أن تكون للمستثمر الأجنبي شريك من بيلاروسيا !كذلك هي المواقف الخارجية التي تتطابق مع مواقف روسيا الاتحادية،وعداء امريكا واوربا الغربية تجاه روسيا البيضاء وكأنها لازالت دولة (شيوعية) بينما السلطات البيلاروسية تتطلع الى نظام سياسي فيه التعددية والديمقراطية والمعارضة السياسية والالتزام بحقوق الانسان وتكفل الحريات الفردية والاجتماعية!

ساحة الاستقلال والكنسية الحمراء وتمثال لينين

سميت بساحة الاستقلال تخليدا لذكرى استقلال روسيا البيضاء سنة 1991 من الاتحاد السوقيتي .فهل كانت تحس القومية البلاروسية بالاحتلال وعدم السيادة ؟ألم تغط الايديولوجية الماركسية جميع القوميات لكي تنصهر تحت قيادة الامبراطورية الروسية او ما تسمى (جمهوريات اتحاد السوفيتي)

و تعد ساحة الاستقلال من المعالم السياحية والتاريخية في مينسك العاصمة،والتي تضم الكنيسة الحمراء كنيسة القديسين سمعان وهيلانة ،مبنى مهيب بناه احد المهندسين ووضع فيه اعمدة على عدد ابنائه، المنطقة المحيطة بساحة الاستقلال كلها تحطمت وضربت بالطائرات الالمانية في الحرب العالمية الثانية لتصبح رمادا لكن الكنيسة خرجت سالمة من الحرب! فهل الالمان يقصدون عدم قصفها؟ أم أن مريم العذراء والمسيح ببركاتهما حماها؟ حاولت السلطات الحكومية البيلاروسية أن تزيح الكنيسة لبناء مجمع للتسوق،اعترض الشعب في مينسك متمسكا بوجود الكنيسة الحمراء، فتم بناء المول من ثلاثة طوابق تحت ساحة الاستقلال ،وغير بعيد عن الكنيسة يقف تمثال (لينين) مؤسس الدولة السوفيتية شامخا أمام مبنى البرلمان البيلاروسي.

المكتبة الوطنية وأشكالية التمويل

في مينسك هناك مكتبة وطنية صممت على شكل جوهرة (الماسة) في النهار منظرها جميل وفي الليل منظرها رائع وهي تشع بألوان الاحجار الكريمة، الاشاعات تطال هذه المكتبة الضخمة التي لا يمكن الدخول الى قاعات المطالعة فيها الا بهوية الطالب!

يقولون التمويل لبناء هذه المكتبة المكلفة جدا من (صدام والقذافي) فضلا عن الحكومة البيلاروسية ،تنتقد الاوساط في بيلا روسيا المبالغة في البذخ و الانفاق لتكلفة البناء فهم يرون هناك اولويات ضرورية اكثر من بناء مكتبة! لكنهم يتذكرون الاثنين (صدام والقذافي) بخير واعجاب وندم! ولكن مصدر آخر يؤكد بأن تركيا ساهمت في تمويل بناء المكتبة ! طريقة استعارة الكتب في داخل المكتبة غريبة وجميلة حيث يتم طلب الكتاب ولا تذهب لجلبه بل هناك آلية تمسك الالة بالكتاب وانت جالس على الطاولة وتضعه امامك، وحينما تغادر المكتبة تترك الكتاب على الطاولة لتقوم تلك الالة بأرجاع الكتاب المستعار الى محله بين الكتب، ويوجد تمثال لرمز الثقافة البلاروسية “فرانسوسك سكارينا” وهو الذي تعلم عشر لغات وترجم العديد من الكتب من اللغات الاجنبية الى اللغة البلاروسية لنقل ثقافة الشعوب الى الشعب البلاروسي الذي اغلبه لا يجيد الا اللغة الروسية والبيلاروسية فأعد رمزا للثقافة البلاروسية،وهذاما كنا نعاني منه في مجال التفاهم عبر الانكليزية فأما الاستعانة بأحد الطلبة العراقيين في البيلاروسية والذي يعملون في مجال السياحة او التعلم بعض الكلمات الضرورية باللغة الروسية مع الاشارة

المطعم التركي(فود ربيليك) وجبات شرقية رخيصة

ستكون جميع وجبات الغذاء في المطعم التركي (فود ربيليك) فهو يقع في مكان رومانسي يطل على جريان ماء تظلله الاشجار وتحيط به الزهور والورد.

وهو عبارة عن مجموعة من المطاعم والمقاهي ستجد به ضالتك من الاكل الشرقي الاسلامي الحلال والوجبات الغربية والاكلات البيلاروسية فضلا عن المشروبات الباردة والساخنة والبوظا، كما توجد فيه بعض الالعاب للاطفال،المطعم دائما مزدحم خاصة عند فترة الظهيرة حينما ترجع الكروبات من الجولات السياحية،وجبة الغذاء هي الاساسية للسائح مع حلويات لذيذة وشاي تركي،أسعار المطعم زهيدة لا تتجاوز 10 دولارات للوجبة الواحدة.

يتبع