كركوك تدعو بغداد للإلتزام بالإتفاق النفطي وتوسيع المصفى القديم

خبير لـ ( الزمان): الصيانة وراء إنخفاض صادرات الخام والزيادة أمر طبيعي

بغداد- شيماء عادل

اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري ان الارتفاع الطفيف في صادرات العراق النفطية لشهر حزيران الماضي يعد زيادة طبيعية ، موضحًا ان الصادرات قد تنخفض احيانًا لاسباب تشغيلية او صيانة.

وقال الجواهري لـ (الزمان) امس ان (نسبة الصادرات لشهر حزيران الماضي ارتفعت بشكل طفيف وهي زيادة عادية ومتعارف عليها في كل شهر)، مشيرًا الى ان (الصادرات قد ترتفع احيانا بحدود 20 الف برميل وقد تصل الزيادة الى 50 الفًا وأحيانًا تنخفض). واوضح الجواهري ان (كمية الصادرات تترواح بين ارتفاع وانخفاض لاسباب قد تكون تشغيلية او لغرض الصيانة ).من جانبها، اعلنت وزارة النفط عن بلوغ متوسط الصادرات ا من الخام خلال اشهر الماضي 3 ملايين و273 الف برميل . وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقته (الزمان) امس إن (العراق شحن نحو 97.5 مليون برميل من الموانئ الجنوبية و677 ألفا و413 برميلا من حقل كركوك).

نفط خام

مشيرا الى أن (العراق حقق 4.13 مليار دولار من واردات بيع النفط مقابل 42 دولارا للبرميل الواحد), واوضح أن (مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام خلال الشهر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت نحو 97 مليون و500 الف برميل). على صعيد متصل، افاد مصدر في شركة نفط الشمال بإستقرار عمليات الانتاج والضخ بعموم حقولها النفطية ، موضحًا ان معدل تصدير حقول كركوك وباي حسن وهافانا يتراوح بين 250 الى 300 الف برميل في اليوم الواحد عبر ميناء جيهان التركي.وقال في تصريح ان (معدلات انتاج حقول كركوك وجمبور وخباز النفطية التي تديرها الشركة تصل الى 120 الف برميل يوميا)، موضحاً ان (الشركة تجهز مصفاة كلك قرب الحمدانية ضمن حدود مدينة الموصل التي تديرها شركه كار في اقليم كردستان وتصل الى 40 الف برميل بينما تجهز الشركة اكثر من 20 الف برميل يوميا لمحطة انتاج كهرباء القدس في بغداد وتجهز ايضا مصفاة في قضاء دوكان قرب السليمانية بـ 20 الف برميل يوميا).

في هذه الاثناء، دعت عضو في لجنة الطاقة في مجلس محافظة كركوك الحكومة الإتحادية ووزارة النفط الى الإلتزام بالاتفاق النفطي المبرم مع المحافظة،وضمان توسعة مصفى كركوك القديم. وقالت عضو اللجنة هالة المفرجي في تصريح إن (إدارة كركوك سبق وان اعلنت التزامها بالاتفاق النفطي الموقع في العاشر من شهر كانون الثاني المنصرم مع وزارة النفط الذي نص على تجهيز مصفاة الكلك قرب الموصل بـ 40 الف برميل لانتاج المشتقات النفطية، الى جانب توسعة مصفاة كركوك القديم لتصل الى طاقة 70 الف برميل كونها تعود لمنتصف الخمسينيات من القرن الماضي).

تجهيز مصفاة

مشيرة الى (استمرار عملية تجهيز النفط الخام وتجهيز مصفاة اسكي كلك الى جانب تجهيز مصفاة قيوان قرب السليمانية بـ 20 الف برميل خام من دون ان يتم حتى الآن توسعة مصفاة كركوك القديمة او تأمين مستحقات المستثمر المجهز لكهرباء كركوك).واضافت أنه (لا يمكن لكركوك الاستمرار من دون الحصول على مستحقاتها المالية والاقتصادية والدستورية وهي تستقبل اكثر من 650 الف نازح من دون ان تحصل على مستحقاتها من البترودولار عبر الحكومة العراقية منذ النصف الاخير للعام 2013).