الإمبراطورية العثمانية والأرضة – محمود الفلاحي

لقد استطاع الصهاينة ان ينعزلوا في المجتمعات التي عاشوا فيها وحافظوا على لغتهم ومعتقداتهم قد يستغرب الكثير عندما نقول ان الديانة اليهودية هي ديانة وليست قومية كما تزعم الصهيونية من انهم شعب واحد شردوا في بقاع الارض حيث بين الرحاله البريطاني الذي زار العربية السعودية عام 1926 وبقي هناك ثلاثة اشهر ( الميرشر ) ووصل الى المناطق التي كان يسكنها اليهود عند نشر الدعوة الاسلامية ووصل الى حصون بني قينقاع وبني النضير واخذ يبحث ويحلل فلم يجد في جميع الاثار التي قصدها اي كتابه بالعبرية ليهود الجزيرة العربية ولم يستعملوا اللغة العبرية حيث ان الديانة اليهودية تلزم الطائفة بالتكلم بالعبرية وان الديانة اليهودية هي الديانة الوحيدة في العالم التي تعد ابن اليهودية يهوديا دون النظر الى ديانة الاب وان حصن خيبر الموجود في الجزيرة العربية لاتزال اثاره باقية الى اليوم ونعود الى موضوعنا ان الاسس العامة التي اتبعها الصهاينة للسيطرة على العالم قد لاتخرج كلها عما ورد في رسالة نشرتها المدونة الفرنسية اليهودية عام 1880 م حيث كتب شامور حاخام مدينة أرل من اعمال مقاطعة برفانس الى المجتمع اليهودي في اسطنبول يستشيره في الحالات الخاصة بيهود فرنسا فرد عليه كبير حاخامات يهود اسطنبول بقوله اجعلوا اولادكم تجارا” ليتمكنوا رويدا” رويدا” من تجريد المسيحيين من املاكهم وجعلوا اولادكم اطباء وصيادلة لينغصوا المسيحيين في حياتهم فجعلوا اولادكم وكلاء دعاوى وكتبة عدل وليتدخلوا دائما في مسائل الحكومة فيستولون على زمام السلطة العالمية ومن الشخصيات الصهيونية الذين يعملون في سالونيك موشيل لاتيني ولد عام 1809 وصار رئيسا” للطائفة وعمل على نشر الفكر التنويري بين اليهود في سالونيك واسس عدة مدارس تعليمية لخدمة الصهاينة واخرى اقتصادية خاصة لرفع مستوى حال اليهود في سالونيك واثار هذا الشخص الطائفة الصهيونية في انكلترا ووصف لهم سبب تدهور المستوى الثقافي ليهود الشرق وارجعه الى:

1 -حالة الفقر التي يعانيه كثير من اليهود.

2 -ان اليهود الذين يتعلمون في مدارس مسيحية وحكومية.

3 -اليهود يتحدثون لغة اللادينو وهي مزيج من اللغة التركية والعبرية وبعد ان قام اللاتيني بتشجيع يهود اوربا على الاهتمام بيهود الشرق وخاصة يهود تركيا ختم تقريره بان يهود اوربا هو الذين يقودون العالم بمستواهم الثقافي اذا قدمت المساعدات الممكنه لهم وحينما خلع السلطان عبد الحميد من الحكم تم سجن في قصر اليهودي موشيل لاتيني عام 1909 الكل والكثير من الناس يتحدثون عن الماسونية ولتنوير القارئ العزيز ابين درجات الماسونية واوصاف كل درجة فدرجاتهم ثلاثة وثلاثون هي اكبر الدرجات في الماسونية ولا يحوزها الا من كان مؤسسا” لمحفل ماسوني او صاحب اثر في المحافل الماسونية والهيكل الماسوني له درجات كثيره بها كثير من الخرافات كان يقف الطالب في الماسونية والطالب درجة من درجاتهم على صدره وزره معلق اعلاه في صدره درجته ويقف على رجليه وقفه معينه على صورة زاوية حينما يتقدم الى رئيسه وتوجد درجات كثيره منها درجة النخل والصدف والاستاذ والرفيق والطالب ويتمثل هيكل الماسونية من الرئيس المكرم والحارس الاول والحارس الثاني والخطيب وكاتب السرار ومستلم الصندوق والاخ المضيف والمرشد والاخ المهيب والحاجب ولاطلاع القارئ الكريم على الكتب المقدسة لدى الطائفة التلمود تورات التلمود كلمة عبرية يراد بها التعليم ويتالف التلمود من المنشاة والجمارة حيث احتوت التورات على تفسير يوضحها وكان تفسيرها المنشاة واحتاجت المنشاة الى مايفسرها فحتاجب الى الجمارة وغالبية اليهود متمسكون بتعاليم التورات وليسوا جميعا” متمسكين بتعاليم التلمود وينسب علماء اليهود تدوين المنشاة حاليا” الى حبرهم يهوذا هانس عام 135-210م حيث انه دونها عام 219م وتطورت المنشاة جيلا” بعد جيل حتى تمت بصورتها لاخيرة الموجودة الان وتنقسم المنشاة الى رسائل وموضوعات عن الزراعة ونظام الحبوب وعن النساء وتتحدث عن الجزائات والعقوبات وتبين المحظورات والاعتداءات والتعويضات وعن المواعيد والاوقات وهي تبين الاوقات التي يحتفل بها والطقوس والمواسم وبدء والنهاية وتتحدث عن المقدسات وعن الذبائح والقرابين التي تقدم الى الهيكل وعند الطهارات التي تصيب الجسم والادوية والملابس ووسائل تطهيرها وللمنشاة جمارتان فلسطينية في اواخر القرن الرابع الميلادي وبابلية تمت في مدارس بابل في اواخر القرن الخامس الميلادي وتورات المقصود بها اسفار موسى الخمسة والعهد القديم مقدس لدى اليهود ولدى المسيحيين وكلمة تورات معناها الشريعة او التعاليم الدينية واحبار اليهود يضيفون اسفارا” لا يقبلها احبار اخرون اما المسائل التي جعلت اهتمام الطائفة بتكوينهم الخاص هو وجود هيئة اليانس ان اليهود لاقوا بعض المعاناة من الفقر والتفرقة بسبب النصارى في تركيا وان اطفال اليهود قد تحولوا الى النصرانية نتيجه لذلك حيث ان التعليم كان على يد الارساليات والبعثبات التنصيرية وهذا السبب الذي جعل الى انشاء هيئة اليانس اليهودية في فرنسا عام 1860 على يد رجال اليهود الاثرياء ورجال الاعمال ومن الشخصيات التي عملت في المجال الصهيوني والتزمت بالتعاليم التي نشرها المفكرون الصهاينة بالتسمي بالاسماء الاسلامية وان يعملوا مع المسلمين وعندما يدخلوا بيوتهم يتحدثون بلغتهم العبرية والطقوس اليهودية ومنهم احمد امين يلمان ولد في سالونيك عام 1888 وهو من أحدى العائلات اليهودية التي اشتهرت في مدينة سالونيك واشتهرت هذه المدينة في تجمعات اليهود الاقتصادكية والاعلامية والفكرية ووالده عثمان بيك اليهودي وشهرته محمد خضر افندي وكان ايضا” من المثقفين العثمانيين المنفتحين على مختلف الافكار والثقافات ودافع احمد امين يلمان على كثير من القضايا الهدامه واعتبرها اكبر حركه اصلاحيه في تركيا وتاثر يلمان اثناء دراسته باستاذه اليهودي الالماني سراما تولسكي وبمعرفته الالمانية ومن الشخصيات التي لديها دور في الحركة الصهيونية الصحفية خالدة اديب ولدت في اسطنبول عام 1884م ونالت درجة البكلوريوس من الجامعة الامريكية في اسطنبول ومار ست مهنتها ككاتبه في الصحف التركية واصبحت ابرز شخصيه نسائية في الادب التركي وعملت مدرسة في مدرسة البنات في اسطنبول وقامت بعد ىذلك بانشاء مدرسة للبنات في بيروت ودمشق وشاركت في القوات المسلحة بين عام 1920-1922 وعملت في وزارة الخارجية وانضمت الى الحزب الجمهوري التقدمي وانتقدت خالدة اديب الديانة الاسلامية في اكثر من موقع وعدته ديانة جامدة خالية من التطور وكلها افكار صهيونية ومن الصهاينة يونس نادي ولد عام 1880 في قضاء افتيها التابعة لمنطقة موجيلا ثم جاء الى اسطنبول ودرس الابتدائية ثم درس في مدرسة السلمانية في جزيرة رودس ودخل في مدرسة الحقوق في اسطنبول وبدأ يكتب في جريدة المعلومات وهو في العشرين من عمره وحكم عليه بالسجن بثلاث سنوات بسبب انضمامة الى جمعية سرية تعمل ضد الدولة حيث ارسل الى قلعة في جزيرة مليدا وبعد ان انهى العقوبة عاد الى اسطنبول ثم عمل في جريدة ترفل وفي عام 1908 عمل رئيس تحرير جريدة رومل وبسبب كونه عضوا في جمعية الاتحاد والترقي تم انتخابه عضوا” في مجلس المبعوثان وعمل في الوقت نفسه رئيس ومدير تحرير في جريدة تصوير وبعد ذلك اسس جريدة جمهورية ثم انخرط في سلك الجاسوسية في عهد السلطان عبدالحميد الثاني وقام باختلاسات مالية حتى اصبح اغنى رجل في تركيا ثم حرر جريدة اليوم الجديد في مدينة انقرة وكان يكيل المديح لمصطفى كمال اتاتورك وكان اتاتورك يدافع عن يونس نادي ويدفع له طباعة المطبوعات حيث يقوم اتاتورك بادخال الورق له دون دفع الرسم الكمركي وكان اتاتورك يدفع اموالا له عما يكتبه عنه في جريدته فليعلم القارئ الكريم ان ما تعمله الصهيونية هي ضمن مخططات دولية وليست على اساس ديني لان الديانه اليهودية ديانة محترمة وقد قامت جمهورية ايران الاسلامية ايام رئاسة محمود احمدي نجاد بعقد مؤتمر في طهران القصد منه التقريب بين الاديان وحضر المؤتمر عدد كبير من رجال الدين اليهودي الذين لا علاقة لهم بالافكار الصهيونية وانهم يمثلون الجانب الديني السمح حيث ان كثيرا من رجال الدين اليهود من امريكا واوربا حضروا هذا المؤتمر لانهم لايؤمنون بالافكار الصهيونية ولا الافكار التي تدعوا الى القتل و محمود الفلاحي

{ محام واعلامي