الشرطة الألمانية تستخدم مدافع الماء لتفريق متظاهرين قبيل القمة

مجموعة العشرين تلتئم في ظل توتّرات شديدة

{ برلين، (أ ف ب) – يتوجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهاية الاسبوع إلى ألمانيا للمشاركة في قمة لمجموعة العشرين تواجه توترات شديدة بسبب خيارات واشنطن السياسية المثيرة للجدل ومتظاهرين يتوعدون بـ”الجحيم” في محيط موقع الاجتماع.

نادرا ما واجه اجتماع دولي بهذا المستوى كما من المواضيع السجالية مثل قمة مجموعة العشرين، ما بين الخلاف حول مكافحة التغير المناخي، والتبادل الحر، واللقاء الأول بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على خلفية ظروف ضاغطة، والتوترات الصينية الأميركية والاحتكاكات بين ألمانيا وتركيا.

وحذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل هذا الاسبوع قبل اجتماع قادة القوى الاقتصادية المتطورة والناشئة الكبرى الذي يعقد في مسقط رأسها هامبورغ الجمعة والسبت “سنواجه مجموعة كاملة من المواضيع الشائكة”.

ولخص مصدر مطلع على سير المفاوضات “من المؤكد أنها لن تكون قمة لمجموعة العشرين اعتيادية كسواها”.

وجرى خلط الأوراق تماما مع وصول دونالد ترامب إلى السلطة.

تيار مواجهة

تقف الولايات المتحدة عكس التيار في مواجهة الدول الكبرى الأخرى، مع انسحابها من اتفاق باريس حول المناخ وبتهديدها باتخاذ تدابير حمائية، كما بتبنيها موقفا شديد الحزم حيال مسالة الهجرة.

وأجرى الرئيس الأميركي مساء الاثنين مكالمة هاتفية مع أنغيلا ميركل وعدها خلالها بـ”جعل هذه القمة ناجحة”، بحسب ما أفاد البيت الأبيض.

لكن الواقع أنه بمعزل عن مكافحة الإرهاب التي يتوقع أن تكون موضع إجماع، فإن جميع الملفات الأخرى ستكون خلافية.

وجعلت الرئاسة الألمانية من المناخ أولويتها، مع ترقب إقرار “خطة عمل” لتطبيق اتفاق باريس حول المناخ عمليا على مستوى مجموعة العشرين، غير أن هذا المشروع قد لا يتحقق الآن.

وأعلنت المستشارة “إننا نعرف مواقف الحكومة الاميركية ولا أتوقع أن تزول” في هامبورغ.

وقال محللو مكتب “أوكسفورد إيكونوميكس” للدراسات “الخطر هو أن تؤدي القمة إلى استقطاب بين الولايات المتحدة وباقي العالم حول مواضيع مثل المناخ”.

في ما يتعلق بالتجارة، لوحت الولايات المتحدة باتخاذ تدابير جمركية بحق الصين على الفولاذ، وبحق المانيا على السيارات بصورة خاصة، منددة بصادرات هذين البلدين باعتبارها طائلة ولا تتناسب مع وارداتها.

أما بالنسبة إلى المساعدة الإنمائية، فإن واشنطن تعتزم التركيز على التمويل الخاص على حساب التمويل العام.

بمعزل عن المواضيع التقليدية التي تلازم عموما اجتماعات مجموعة العشرين، فإن القمة التي الغى العاهل السعودي الملك سلمان مشاركته فيها، ستجري في ظل عدد كبير من الأزمات، ما بين النزاع في سوريا والتوتر في الخليج وبحر الصين وأزمة كوريا الشمالية.

في المقدمة، هناك البرنامج النووي الكوري الشمالي الذي اخذ حجما مختلفا تماما بعد اطلاق صاروخ عابر للقارات.

وصرح وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون ان تجربة الصاروخ “تشكل تصعيدا جديدا للتهديد (الكوري الشمالي) ازاء الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا، والمنطقة والعالم”.

من المقرر ان يجلس ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ الى الطاولة نفسها خلال قمة مجموعة العشرين بينما تنتقد واشنطن بكين بانها لا تمارس ما يكفي من الضغوط على بيونغ يانغ، وتطالب بكين الولايات المتحدة في المقابل بوقف مناوراتها العسكرية في كوريا الجنوبية.

يصل الرئيس الصيني منذ الاربعاء الى هامبورغ.

وتبقى الأنظار مشدودة إلى أول لقاء يعقد الجمعة بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.

تقول واشنطن أنها تريد إقامة علاقة “بناءة” أكثر مع موسكو. غير أن العلاقات بين البلدين في أدنى مستوياتها منذ أن شددت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على موسكو لدورها في الأزمة الأوكرانية والتوتر حول موضوع سوريا. كما يعقد الاجتماع الثنائي على خلفية التحقيق الجاري في الولايات المتحدة حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية والروابط المحتملة بين أفراد من محيط ترامب وموسكو.

كل هذه المواضيع تلقي ظلالا على ما سيجري داخل المنطقة الخاضعة لتدابير أمنية مشددة في هذا الميناء الكبير بشمال المانيا.

أما في خارج هذه المنطقة الأمنية، فيتوعد آلاف المتظاهرين بـ”الجحيم”، بحسب الشعار الذي اختاروه لاحتجاجاتهم.

ويتوقع المنظمون مشاركة ما يزيد عن مئة الف متظاهر بصورة إجمالية خلال عدة أيام، فيما تقدر الشركة ما بين سبعة وثمانية آلاف عدد المحتجين من اليسار المتطرف الذي قد يقوموا بأعمال عنف، بما في ذلك محتجون قادمون من خارج ألمانيا. ووقعت صدامات ليل الثلاثاء الاربعاء مما ادى الى اصابة شخص بجروح طفيفة.

وهامبورغ معروفة بأنها مهد تاريخي للحركات الاحتجاجية. وتتركز مخاوف الشرطة التي عبأت أكثر من عشرين ألف عنصر، على تظاهرة مقررة الخميس تحت شعار “أهلا بكم غلى الجحيم”، وهو شعار ينطوي على تهديد وتنديد بأفعال قادة مجموعة العشرين، بحسب ما أوضح أحد منظميها. وبعيدا عن الضوضاء والصخب، سيواصل مستشارو رؤساء الدول العمل حتى ساعات متاخرة من الليل سعيا لوضع مسودة بيان ختامي ينقذ ماء الوجه.

وقد يكون هذا النص النهائي مقتضبا أو أجوف، لأنه مثلما لفتت إليه أنغيلا ميركل ملخصة الوضع، فإن بيانات مجموعة العشرين يتم “إقرارها بالإجماع”.

على صعيد اخر استخدمت شرطة مكافحة الشغب الالمانية ليل الثلاثاء مدافع الماء لتفريق عدة تجمعات لمتظاهرين قبيل قمة مجموعة العشرين في هامبورغ.

وقامت الشرطة أولا بتفريق المتظاهرين الذين أقاموا خيما في حديقة في منطقة التونا غرب هامبورغ، بحسب الشرطة وتقارير إعلامية. وقال متحدث باسم الشرطة “هذا ليس تجمعا قانونا بل تخييم غير شرعي”. وبعد فترة قصيرة، قبيل منتصف الليل، استخدمت الشرطة مدافع الماء وبخاخات الفلفل لتفريق تظاهرات شارك فيها مئات الاشخاص الذين كانوا بدأوا في إغلاق طرق في مختلف المواقع، وخصوصا في حي سانكت باولي.

وتم اعتقال شخص، وأصيب أحد المارة ممن لم يشاركوا في التظاهرات، بجروح طفيفة، بحسب ما ذكرته الشرطة على تويتر.

والاحد استخدمت الشرطة بخاخات الفلفل لازالة خيم اقامها نحو 600 ناشط على ضفاف نهر البه.

ويتواجه منظمو التظاهرات المعادية لمجموعة العشرين وسلطات مدينة هامبورغ في المحاكم حول ما إذا كان يحق للنشطاء نصب خيم في المدن.

وقضت المحاكم أنه فيما تعد المخيمات الاحتجاجية كتلك تظاهرة سياسية قانونية، لدى الشرطة حق منع التخييم ليلا على أراض عامة

ومن المتوقع أن ينزل أكثر من 100 ألف متظاهر من المعارضين للرأسمالية بينهم عدة آلاف من اليسار، المتطرف إلى شوارع المدينة الشمالية قبيل القمة التي تبدأ اعمالها الجمعة.