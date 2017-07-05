الأسر تلجأ إلى الحدائق هرباً من شح الكهرباء

الأنواء تتوقع إستمرار إرتفاع الحرارة للأيام المقبلة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل تجاوز معدل درجات الحرارة العظمى في العراق 50درجة مئوية،فيما تستمر اجواء العراق تحت تاثير امتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي ليكون الطقس اليوم الخميس في المناطق كافة صحواً حارا مع ظهور قطع من الغيوم في المنطقتين الشمالية والوسطى وترتفع درجات الحرارة عن اليوم السابق لتصل العظمى في بعض اقسام المنطقة الجنوبية الى اكثر 50درجة مئوية.واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس (استمرار تأثير أمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون الطقس اليوم الخميس في المناطق كافة صحواً حارا مع ظهور قطع من الغيوم في المنطقتين الشمالية والوسطى وترتفع درجات الحرارة عن اليوم السابق لتصل العظمى في بعض اقسام المنطقة الجنوبية الى 50درجة مئوية).

منخفض موسمي

واضاف ان (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 50 والصغرى 23 درجة وحركة الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة 5-10كيلو مترا ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات)، واوضح البيان أنه (يستمر تأثر اجواء العراق بأمتداد المنخفض الموسمي ليكون الطقس يوم غد الجمعة في المناطق كافة صحوا وحارا مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق لتكون درجات الحرارة العظمى 50 مئوية في أماكن متعددة منهما)،وتابع انه (يزداد تأثر اجواء العراق بامتداد المنخفض الموسمي ليكون الطقس يوم السبت المقبل في المناطق كافة صحوا وحارا مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق لتكون درجات الحرارة العظمى 50 مئوية في أماكن متعددة منهما)، واضاف البيان ىان (طقس الاحد المقبل سيكون في المناطق كافة صحوا وحارا مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق).وقررت محافظتي بابل والديوانية تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تعدت النصف غليان خوفا على صحة المواطنين .كما وجه محافظ ديالى مثنى التميمي بتقليص ساعات الدوام الرسمي ساعة واحدة خلال شهر تموز بسبب ارتفاع درجات الحرارة .وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (تقرر تقليص الدوام ساعة واحدة في عموم دوائر المحافظة خلال شهر تموز الجاري بسبب ارتفاع درجات الحرارة).وانعكس ارتفاع درجات الحرارة الى نصف الغليان على الاسرة البغدادية خاصة في ظل شح الطاقة الكهربائية والتجهيز المتذبذب مما دفعت تلك الاسروخاصة في المساء التوجه الى الحدائق العامة خصوصاً بعد العشاء لاسيما في عطلة نهاية الأسبوع وأشهر تلك الحدائق وأكبرها هي حديقة الزوراء في جانب الكرخ، التي تستقطب مئات الاسر يومي الجمعة والسبت نظراً إلى امتداها على مساحة واسعة تقدر بـ400 دونم، وتضم احدى اكبر حدائق الحيوانات، ومساحة الزوراء كانت أكبر بكثير بل كانت الضعف، لكنها (ضمرت) بعد اقتطاع جزء منها وضمه الى المنطقة الخضراء مقر الحكومة والبرلمان برغم من ذلك فهي تحتضن مئات الاسر في عطلة نهاية الأسبوع وفي الأعياد، نظراً لإحتوائها على وسائل ترفيه عدة منها أكبر دولاب دوار في العراق وتعد الزوراء مقصدا مهما في المناسبات وهي المكان المفضّل عند الصغار لا سيما في أيام الاعياد، ما يتسبب بزحام شديد في الطرق المؤدية اليها والجوار، إذ يؤمّها نحو مليوني شخص، يضطر عدد كبير منهم للسير مسافات طويلة حتى الوصول إلى مداخلها،والمكان الآخر الذي يستقطب العائلات العراقية هو المتنزه العائلي والحديقة العامة في شارع أبي نؤاس، التي تمتد على نهر دجلة من جانب الرصافة في بغداد، وتتسم بمساحاتها الخضراء وأجوائها العائلية على رغم افتقارها إلى وسائل ترفيه للكبار، واقتصار تجهيزاتها على ما يسلّي الصغار، لكن الاسر القاطنة في المناطق القريبة في الكرادة والمسبح والسعدون تقصدها يومياً ومعها وجبات العشاء، فتفترش الأرض الخضراء وتبدأ بإعداده تاركة الأطفال يلهون إلى حين دعوتهم إلى تناول الطعام.وهناك حدائق مناطقية في جانبي الكرخ والرصافة يمتد بعضها بمحاذاة نهر دجلة، مثل متنزه وحديقة الأعظمية التي تضم مرسى للزوارق ما يجذب عائلات كثيرة فضلاً عن مدينة الألعاب الخاصة بالصغار (الملاهي) والمطاعم المتفرقة، إلى حدائق صغيرة أنشئت في الأحياء خلال الأعوام الماضية وباتت تكتظ بروادها من المناطق القريبة، الذين يفضلونها نظراً لقربها من مساكنهم، وعدم حاجتهم لاستخدام وسائل النقل للوصول إليها والمواطنون يقصدون تلك الاماكن هربا من ارتفاع درجات الحرارة وشح الطاقة الكهربائية . فيما سجلت 12 مدينة سعودية أمس الاول درجات حرارة فوق الـ45 درجة مئوية، أعلاها مدينة الأحساء بـ50 درجة مئوية، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية في بيان امس ان (يستمر الطقس حارا على معظم المملكة،و شديد الحرارة على وسط وشرق المملكة، في وقت سجلت مدينة الناصرية في العراق أعلى درجة حرارة في العالم أمس، بـ57 درجة، تلاها إقليم الأحواز العربي بـ54 درجة مئوية).

رياح سطحية

واضاف ان (من المتوقع استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الغربية لمنطقتي الرياض والقصيم ووادي الدواسر فيما تبقى السماء غائمة جزئيا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، تمتد إلى الباحة والطائف فترة ما بعد الظهيرة)، واوضح البيان انه (يتوقع استمرار تأثر سواحل منطقتي مكة المكرمة وجازان بالأتربة المثارة والعوالق الترابية). وعلى الصعيد نفسع اعلنت الكويت في بيان امس ان (موجة الحر التي تشهدها المنطقة، تسببت في ذوبان الأسفلت في بعض الطرق بدولة الكويت، وان بلدية الكويت غيرت وقت دفن الجنائر الى الفترة المسائية، لتكون بعد صلاة العشاء، وذلك حتى ايلول المقبل، نظرا لارتفاع درجات الحرارة)، ونقل البيان عن (مدير إدارة شؤون الجنائز في البلدية، فيصل العوضي، أن اتخاذ تلك الخطوة يأتي حرصا على تيسير الخدمات والتخفيف على أهالي المتوفين والمشيعين خلال تشييع الجنائز والصلاة عليها ودفنها).