العبادي يدعو المجتمع الدولي إلى بناء ما دمره داعش

مجلس الوزراء يوجّه بتوفير الكهرباء لمحطات المياه والمواطنين

بغداد – قصي منذر

اصدر مجلس الوزراء عددا من التوجيهات بشأن توفير الطاقة الكهربائية لمحطات المياه كما ناقش تجهيز الطاقة للمواطنين في جميع المحافظات، مشيرا الى التصويت على تأسيس مجلس تنسيقي مع السعودية . وقال بيان اول امس ان (المجلس عقد جلسته وناقش برئاسة العبادي عددا من القوانين وجرى خلال الاجتماع التطرق الى مشكلة الكهرباء حيث تم اصدار عدد من التوجيهات بشأن توفير الطاقة الكهربائية لمحطات المياه وكذلك تجهيزها للمواطنين في المحافظات)، واضاف انه (وافق على تأسيس المجلس التنسيقي العراقي – السعودي بالاضافة الى اصدار السندات والقروض الخارجية فضلا عن اقرار توصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس بشأن موضوع الكفالات السيادية)، مبينا ان (المجلس صوت على التعديل الاول لقانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة 2016 وكذلك على التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015، والطعن في المادة 2 من قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم)، واوضح البيان انه (تم اقرار توصيات لجنة تشجيع المنتوج الوطني كما صوت على قوانين معالجة التجاوزات السكنية والاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وكذلك قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول بالاضافة الى الموافقة على انشاء معمل انتاج مادة زيت الطعام).

تكثيف جهود

من جهة اخرى اوعز العبادي بتكثيف الجهود لإعادة اعمار واستقرار المناطق المحررة من خلال اشراك المجتمع الدولي لبناء ما دمره داعش، محذرا من محاولة شق الصف الوطني في ايام الانتصارات . وقال العبادي عقب جلسة المجلس (اوعزنا بتكثيف جهود اعمار واستقرار المدن من خلال دعوة المجتمع الدولي للمساهمة في بناء ما دمره داعش)، واضاف (نطمح الى تحويل العراق الى نقطة التقاء اقليمي ودولي)، واكد (لقد نجحنا في افشال مخططات داعش واثبتنا ان اهل الموصل معنا ضد الارهاب بكل اشكاله)، مشيرا الى ان (الانتصارات التي تحققت هي بدماء الشهداء والجرحى وتضحياتهم وبسالتهم في الميدان)، وافاد ان (جميع القرارات الميدانية محلية خالصة وضعت حماية المدنيين في المقدمة)، لافتا الى ان (ما يثار عن حل الحشد او اضعافه مجرد اكاذيب وعمل مخابراتي دولي، ونحرص على ابعاد القوات الامنية بصنوفها كافة عن العمل السياسي)، وحذر العبادي من (محاولة شق الصف الوطني في ايام الانتصارات كون الفتنة في هذا الوقت لا تصب الا في مصلحة داعش)، معربا عن رفضه (عقد اي مؤتمر سياسي خارج العراق برعاية مخابرات دولة اجنبية)، مبينا ان (العمل جار من اجل حل ازمة التجاوزات السكنية دون التشجيع على استمرارها)، وتابع ان (الحكومة نجحت بالحفاظ على مستويات اسعار المواد الغذائية وتمكنت من الايفاء بالالتزامات تجاه شبكة الحماية الاجتماعية والفلاحين رغم الضائقة المالية)،مؤكدا (سعي العراق الى محاولة ايقاف النزاع المسلح في سوريا واي مطالبة بقتال داعش خارح الحدود العراقية غير دستورية).