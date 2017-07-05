خبراء يدعون إلى إرساء تربية جنسية في مدارس تونس

خمسة قتلى و 25 جريحاً بسقوط قذيفة على شاطئ طرابلس

{ طرابلس, (أ ف ب) – قتل خمسة اشخاص، بينهم طفل واحد على الاقل، وأصيب 25 آخرون بجروح في سقوط قذيفة على شاطئ في طرابلس، كما أعلنت وزارة الصحة الليبية أمس.

والقذيفة التي سقطت على شاطئ يقع قبالة مطار معيتيقة في شرق العاصمة الليبية من دون ان تعرف الجهة التي اطلقتها ولا ما اذا كانت اصابت المكان عن طريق الخطأ او بطريقة متعمدة، ادت الى سقوط خمسة قتلى بينهم طفل و25 جريحا تتفاوت اصاباتهم بين الحرجة والبسيطة، بحسب الوزارة.

من جهته قال مصدر في وزارة الداخلية ان اشتباكات دارت الثلاثاء في محيط مطار معيتيقة بين قوات الامن وجماعة “خارجة على القانون”.

واضاف المصدر طالبا عدم نشر اسمه انه لم يتضح في الحال ما اذا كان هذا القصف على المدنيين متعمدا ام حصل عن طريق الخطأ.

وتشهد ليبيا فوضى وانقسامات منذ اطاحة نظام معمر القذافي العام 2011، وتتنافس فيها سلطتان هما حكومة وفاق وطني في طرابلس تحظى بدعم المجتمع الدولي، وأخرى في الشرق غير معترف بها وتتبع لها قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتسود طرابلس فوضى أمنية مع تواجد عشرات الفصائل المسلحة في شوارعها منذ سقوط معمر القذافي عام 2011. وانضمت بعض هذه الفصائل الى حكومة الوفاق الوطني منذ بدء عملها في اذار/مارس 2016.

أمراض منقولة

الى ذلك دعا خبراء الثلاثاء الى إرساء “تربية جنسية شاملة” في المدارس التونسية للحد من مخاطر الأمراض المنقولة جنسيا بين المراهقين.جاءت الدعوة في افتتاح “الندوة الوطنية حول التربية الجنسية الشاملة في تونس” التي ينظمها “صندوق الامم المتحدة للسكان” و”المعهد العربي لحقوق الإنسان” و”الجمعية التونسية للصحة الإنجابية”.ويشارك في الندوة التي تستمر يومين نحو 50 خبيرا في التربية والصحة.ولاحظ الباحث الاجتماعي سنيم بن عبد الله ان تأخر سن الزواج في تونس أدى الى زيادة العلاقات الجنسية خارج اطار الزواج.ولفت الى أن إقامة علاقات جنسية في سن “مبكرة” و”نقص المعلومات” يعرّض المراهقين الى “سلوكيات خطيرة” قد تؤدي إلى الاصابة بالأمراض المنقولة جنسيا أو الحمل غير المرغوب فيه أو الإجهاض.وكانت دراسة أجراها سنة 2009 “الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري” (حكومي) أظهرت ان متوسط العمر لأول علاقة جنسية في تونس هو 16,4 عاما للإناث و17,4 عاما للذكور.ولا يستعمل 60 بالمئة من الشبان الذين لديهم علاقات جنسية خارج اطار الزواج (إناث وذكور) وسائل الوقاية من الامراض المنقولة جنسيا، وفق الدراسة نفسها.

تثقيف جنسي

واعتبر المشاركون في الندوة ان “التثقيف الجنسي للشباب والمراهقين أساسي للوقاية من السلوكيات الخطرة” لافتين الى ان “التثقيف الجنسي في المدارس في تونس مازال مرفوضا ويُنظر اليه كتشجيع على الجنس” وفق بيان.

وأكدوا “الدور الايجابي للتربية الجنسية للمراهقين والشباب التونسي في الوقاية من السلوكيات الخطيرة”.ولاحظوا أن “دروس التربية الجنسية في المناهج المدرسية في تونس قليلة، وعادة ما يتم تدريسها في نهاية مرحلة البلوغ، وتقتصر على تدريس الجهاز التناسلي والعوارض البيولوجية”.وشددوا على “أهمية تكوين المراهقين والشباب في مجال الصحة الجنسية والانجابية” وعلى “دور الهياكل التربوية في ارساء تربية جنسية شاملة كفيلة بتكوين جيل واع”.