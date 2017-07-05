الرياض تتسلّم الرد القطري الرسمي على مطالب الدول المقاطعة

قائد الحرس الثوري الإيراني: السعودية دولة إرهابية

{ طهران, (أ ف ب) – وصف قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري امس السعودية بانها “دولة ارهابية”، وذلك في خطاب اعلن فيه ايضا ان القيادة الايرانية مددت بقاءه في منصبه لثلاث سنوات جديدة.

ويتولى جعفري (59 عاما) قيادة الحرس الثوري، قوات النخبة في النظام الايراني، منذ 10 سنوات، وكان من المفترض ان تنتهي ولايته بعد ثلاثة أشهر، لكن في خطابه أعلن الجنرال الواسع النفوذ أنه سيبقى في منصبه حتى عام 2020 على الأقل، بحسب ما افادت وكالتا فارس وتسنيم شبه الرسميتين.

وخلال اجتماع لافراد من الحرس الثوري في طهران، شن جعفري هجوما شديد اللهجة على المملكة العربية السعودية التي تتبنى مواقف معاكسة لايران في عدد من الازمات الاقليمية.

وقال “اليوم، السعوديون اصبحوا دولة ارهابية في المنطقة”.

وأضاف الجنرال الايراني “اليوم في منطقتنا، فقط الدول القوية بشكل كاف ستظل آمنة”.

وتابع “نحن نواجه عدوا يفهم فقط لغة القوة، لذا لا يمكن ان نتحدث مع هذا العدو بلغة أخرى”. إلا أن جعفري أشار إلى أن المفاوضات لا تزال خيارا مطروحا. وقال “البعض يحاول أن يقول إننا ضد التفاعل مع العالم ونسعى للحرب”.

وتابع “أقول بصوت عال إن الحرس الثوري أيضا يسعى للسلام، لكن السلام لا يُدرك ويستمر الا إذا خشي العدو خوض حرب معنا وخاف من تبعاتها”.

وبدأ جعفري مسيرته العسكرية خلال الحرب الايرانية-العراقية في ثمانينات القرن المنصرم.

وفي ايلول/سبتمبر 2007 عينّه المرشد الأعلى آية الله علي خامئني قائدا للحرس الثوري.

حماية الثورة

واُنشئ الحرس الثوري كقوة عسكرية موازية لحماية الثورة الإسلامية التي قادها الامام روح الله الخميني في العام 1979.

ويشرف الحرس الثوري على عمليات إيران الخارجية في سوريا والعراق، كما يدير اجهزة استخبارات خاصة به إضافة إلى أنشطة اقتصادية.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة على الحرس الثوري الذي تتهمه بممارسة انشطة ارهابية وتقويض الاستقرار في المنطقة.

الى ذلك أعلنت المملكة العربية السعودية فجر امس الاربعاء انها تسلمت الرد القطري الرسمي على مطالب الدول المقاطعة للدوحة، وذلك قبل ساعات من اجتماع لهذه الدول لتقييم الرد وتحديد الخطوات المقبلة.وقالت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة على حسابها في تويتر ان “الوزير عادل الجبير تسلم من وزير الدولة الكويتي الشيخ محمد العبدالله الصباح الرد القطري الرسمي على مطالب الدول المقاطعة”.

واوضحت الوزارة ان الجبير تسلم الرد القطري خلال استقباله الوزير الكويتي في جدة، المدينة الواقعة في غرب المملكة على ساحل البحر الاحمر.

وفي وقت لاحق اعلنت السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر في بيان مشترك انها تسلمت عبر الكويت الرد القطري الرسمي.

وجاء في البيان “الدول الأربع تلقت الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية.. وسيتم الرد عليه في الوقت المناسب”.

وكانت الدول الاربع اعلنت فجر الاثنين ان المهلة التي منحتها للحكومة القطرية للرد على المطالب الـ 13 التي قدمتها اليها والتي انتهت ليل الاحد تم تمديدها 48 ساعة نزولا عند طلب الكويت.

وكانت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت في 5 حزيران/يونيو علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات “ارهابية” واخذة عليها التقارب مع إيران.

اكبر قاعدة

لكن الدوحة التي تضم اكبر قاعدة جوية اميركية في الشرق الاوسط، نفت مرارا الاتهامات بدعم الارهاب.

وتقدمت الدول الاربع بمجموعة من المطالب لاعادة العلاقات مع قطر، بينها دعوة الامارة الغنية الى تخفيض العلاقات مع ايران واغلاق قناة “الجزيرة”.

والاثنين، قدمت قطر ردها الرسمي على هذه المطالب الى الكويت التي تتوسط بين اطراف الازمة الدبلوماسية الاكبر في الشرق الاوسط منذ سنوات. ومن المقرر ان يلتقي ممثلون عن الدول الأربع في القاهرة الاربعاء لتقييم الرد القطري وتحديد الخطوات اللاحقة. وكان الجبير أعرب مساء الاثنين عن الامل في ان يكون رد قطر “ايجابيا”. وقال “نأمل في رد إيجابي لحل الأزمة”، مؤكدا ان الرد القطري “سيخضع لدراسة دقيقة”.

وكانت قطر قد عدت الثلاثاء ان المطالب التي تقدمت بها المملكة السعودية وحليفاتها لاعادة العلاقات معها “غير واقعية” عشية اجتماع تجري خلاله الدول المقاطعة تقييما لرد الدوحة على شروطها وتقرير الخطوات اللاحقة.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الالماني الالماني سيغمار غابريال في الدوحة ان “اللائحة غير واقعية” وغير قابلة للتطبيق.

واضاف ان الشروط التي تشملها “لا تتعلق بالارهاب بل بقمع حرية التعبير”. وكانت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت في 5 حزيران/يونيو علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات “ارهابية” واخذة عليها التقارب مع إيران. لكن الدوحة التي تضم اكبر قاعدة جوية اميركية في الشرق الاوسط، نفت مرارا الاتهامات بدعم الارهاب.

وتقدمت الدول الاربع بمجموعة من المطالب لاعادة العلاقات مع قطر، بينها دعوة الامارة الغنية الى تخفيض العلاقات مع ايران واغلاق قناة “الجزيرة”.

رد رسمي

والاثنين، قدمت قطر ردها الرسمي على هذه المطالب الى الكويت التي تتوسط بين اطراف الازمة الدبلوماسية الاكبر في الشرق الاوسط منذ سنوات.وعن رد الدوحة، قال الوزير القطري انه جاء “في الاطار العام لمبادئ حفظ السيادة (…) وعدم التدخل في شؤون الدول وفي اطار القانون الدولي”، مشددا على ان بلاده “ملتزمة التزاما كاملا” بمكافحة الارهاب.وتلتقي الدول الأربع الاربعاء في القاهرة لتقيم الرد القطري وتقرر الخطوات اللاحقة.

وعشية الاجتماع، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الامارات انور قرقاش في تغريدة على تويتر “إما أن نحرص على المشترك ونمتنع عن تقويضه وهدمه، وإما الفراق”.

لكن وزير خارجية الامارات الشيخ عبد الله بن زايد اكد اثناء مؤتمر صحافي في ابوظبي الثلاثاء انه “من السابق لأوانه” الحديث عن اعتماد إجراءات إضافية ضد قطر في حال لم تستجب الدوحة للمطالب المقدمة لها. واضاف انه في حال اتخاذ مثل هذه الاجراءات فانها ستكون “في إطار احترام القانون الدولي”.

في خضم محاولة فرض حصار اقتصادي دبلوماسي عليها، أعلنت قطر، أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال، عزمها زيادة انتاجها من الغاز بنسبة 30%.

وأعلن سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة “قطر للبترول” العامة الضخمة، خلال مؤتمر صحافي عقده في الدوحة الثلاثاء، أن قطر تنوي انتاج مئة مليون طن من الغاز الطبيعي في السنة بحلول 2024.

وقال الكعبي للصحافيين ان “هذا المشروع الجديد سيقوي موقع قطر الريادي”. وأضاف “سنبقى أول منتج للغاز الطبيعي المسال لفترة طويلة جدا”.

ويصل انتاج قطر الحالي الى 77 مليون طن في السنة. وهذه الزيادة سترفع مستويات الانتاج الى ما يوازي ستة ملايين برميل من النفط في اليوم، كما أضاف الكعبي.

واضاف الكعبي ان مشروع زيادة الانتاج سيتم بالتعاون مع شركات دولية.

زيادة انتاج

أكد الكعبي انه في حال مارست السعودية وحلفاؤها ضغوطا لمنع مثل هذه الشراكة فان قطر ستمضي وحدها في زيادة الانتاج.

وأضاف انه اذا لم تكن هناك شركات “مستعدة للعمل معنا، فسنصل الى هدف المئة مليون طن”. ويأتي الاعلان القطري غداة توقيع ايران عقدا بقيمة 4,8 مليارات دولار مع تحالف شركات بقيادة توتال الفرنسية. وبموجب المشروع الذي يمتد لعشرين عاما فان تحالف الشركات سيستثمر 2 مليار دولار (1،76 مليار يورو) في تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي.

وكانت “قطر للبترول” اعلنت في نيسان/ابريل عزمها زيادة الانتاج بنسبة 10% في القطاع الجنوبي من حقل الشمال، أكبر حقل للغاز في العالم، والذي تتشاركه مع إيران، في خطوة تعيد اطلاق المشاريع في الحقل لأول مرة منذ 12 عاما.

وكانت قطر جمدت مشاريع التطوير في حقل الشمال بانتظار اكتمال الدراسات حول أثر زيادة الانتاج على المدى الطويل. وكان الكعبي أشار في نيسان/ابريل الى ان “قطر للبترول” أجرت “دراسات وافية منذ عام 2005” وأنفقت مليارات الدولارات لتطوير الحقل، معتبرا ان الوقت الحالي “مناسب” للمضي بمشاريع جديدة فيه. وبين 1997 و2014 بلغت عائدات قطر من تصدير الغاز الطبيعي المسال 125 مليار دولار (117 مليار يورو) بحسب مرصد “ايكونوميك كومبلكسيتي” المتخصص في التجارة الدولية.