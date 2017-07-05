إكتشاف مخطوط أثري في دير سانت كاترين بجنوب سيناء

الرئيس الإسرائيلي يخفّف القيود المفروضة على إطلاق سراح أولمرت

{ القدس, (أ ف ب) – قام الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين بتخفيف القيود المفروضة على رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت الذي اطلق سراحه الاحد بعد قضائه سنة وأربعة أشهر في السجن لإدانته بالفساد.

وقال متحدث باسم الرئاسة الاسرائيلية ان بامكان اولمرت الان السفر بحرية الى خارج اسرائيل ولم يعد يتعين عليه التوجه الى محطة الشرطة المحلية الخاصة به.

الا ان اولمرت لا يزال لا يحق له الترشح لمنصب سياسي لمدة سبع سنوات.

وإيهود أولمرت (71 عاما) الذي ترأس الحكومة الإسرائيلية بين 2006 و2009 والمسجون منذ شباط/فبراير 2016، هو أول رئيس حكومة يدخل السجن في اسرائيل.

وحكم عليه بالسجن 27 شهرا، لكن لجنة الإفراج المشروط قررت في 29 حزيران/يونيو إطلاق سراحه بصورة مبكرة. وحكم عليه بالسجن 18 شهرا لاتهامه بتلقي رشا في إطار مشروع عقاري ضخم لبناء مجمع “هولي لاند” عندما كان رئيسا لبلدية القدس في الفترة ما بين 1993 و2003، وثمانية أشهر لإدانته بالاحتيال والفساد، وشهرا لعرقلة سير العدالة.

مناطق اثرية

الى ذلك اعلنت وزارة الاثار المصرية مساء الثلاثاء اكتشاف مخطوط اثري يعود الى القرن الخامس او السادس الميلادي في دير سانت كاترين، احد اقدم الاديرة في العالم.

وقال محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار المصري لشؤون المناطق الأثرية في مؤتمر صحافي ان “المخطوط المكتشف هو أحد المخطوطات المعروفة بإسم -بالميسست- والتي تعود إلى القرن الخامس أو السادس الميلادي”.

واضاف ان المخطوط “كتب على جلد الرّق ويتضمن أجزاء من نصوص طبية من بحث الطبيب اليوناني ابوقراط ، بالاضافة إلى ثلاثة نصوص طبية أخرى لكاتب مجهول”. وأشار الى أن “أحد هذه النصوص يحتوي علي رسومات بكامل الصفحة لأعشاب طبية من وصفة يونانية مفقودة، والتى تم طمسها قبل عام 1200م”.

وأوضح ان “الطبقة الثانية من المخطوط عبارة عن نصوص من الكتاب المقدس معروفة بأسم المخطوط السينائي انتشرت فى العصور الوسطي خاصة بدير سانت كاترين”.

ويحوي دير سانت كاترين، الذي يقع على ارتفاع 1570 مترا فوق سطح البحر ويرعاه اساقفة يونانيون، مكتبة تحتوى على ستة آلاف مخطوط منها ستمئة مخطوط باللغة العربية، واليونانية والأثيوبية والقبطية والأرمينية والسريانية. وهي مخطوطات دينية، وتاريخية وجغرافية وفلسفية وأقدمها يعود للقرن الرابع الميلادي، كما تشتمل المكتبة على عدد من الفرمانات من الخلفاء المسلمين لتأمين أهل الكتاب، بحسب وزارة الثقافة المصرية.

وتم الاعلان عن هذا الكشف في احتفال شارك فيه، الى وزير الثقافة المصري خالد العناني، وزير الاتصالات والسياسات الرقمية اليوناني نيكوس بآبار.