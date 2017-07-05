كلام عاقل في زمن الجنون – زيد شحاتة

تذكر أحكام الميراث وقواعده فيما تبين، أن الوارث ليس مسؤولا عن مشاكل الميراث الذي يصل اليه، أو ما أرتكبه المورث من أخطاء لجمع هذا الميراث.

يؤيد ذلك المنطق، فيعد أن مدير مؤسسة، ليس مسؤولا عن الاخطاء أو الانحرافات، التي سببها وأحدثها المدير السابق.

لكن النهوض بتلك المؤسسة واجبه، و إلا لما تصدى لتلك المسؤولية وقبل التكليف؟ صحيح أنها ورثت تركة ثقيلة، من الازمات والمشاكل، بل ووضعا خطيرا، من الحكومة السابقة، كاد يذهب بالبلد الى نفق مظلم، يذكرنا بأيام سود عشناها، في عصور سابقة.. لكن هل يعفيها هذا حكومتنا، من مسؤولية العمل على معالجة كل ذلك؟.

وإلا لما تصدت للمسؤولية؟ وقبل من يشارك فيها التكليف؟لا نتوقع أن يكون كل أعضاء الحكومة، بنفس الوطنية والإستعداد للخدمة العامة، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع محاسبتهم على حد أدنى من ألاداء والجهد المقبول، بما يحقق للمواطن العراقي حياة كريمة، بمعايير مقبولة إنسانيا.روى لي أحد ألاخوان، ممن كان يخدم في الجيش العراقي، ضمن الخدمة الالزامية، وأبان إحتلال العراق للكويت، أنه تكلم مع مواطن كويتي كبير في السن، عن الفساد المستشري، وسيطرة عوائل معينة، على كل خيرات الإمارة.كان نظام الطاغية قد شن حملة إعلامية واسعة، حول فساد الأمراء، وغيرها من الأمور، ليبرر إحتلاله للكويت، وصدقها صاحبي.

فيقول أجابني الشيخ بما معناه” وما يهمني؟ فكل ما أريده أنا وعائلتي متوفر، وأعطتني الحكومة من الخير ما يفوق ما أريده، ومستقبل أولادي مضمون، والدنيا كلها تخدمني، ولا يوجد من لا يحسد الحياة التي نعيشها، فما يهمني ما يفعلون بالباقي؟!”.. وكأن الحكومة رشت الشعب، بتقديم حياة مرفهة له مقابل سكوته، وولائه .. هكذا فهمها صاحبي.تذكرت الحكاية وأنا أتساءل.. إن كان يحق لنا أن نطالب حكومتنا، بحياة مماثلة، لما صوره الشيخ؟

ولتعدها رشوة مثلا!الواقع أن توفير هذا المستوى المعيشي والحياة، ليس مستحيلا قياسا بما نملكه من خيرات، ربما في الظرف الحالي، يبدو هذا الكلام وكأنه ترف وبطر، وهو ليس كذلك.

لكن لنقلل سقف احلامنا قليلا، أفلا يحق لنا أن نطالب بحياة تحقق أدنى حدود الكرامة الإنسانية؟!هل هذا طلب صعب، ولا يصح؟ أم ان العالم هو الذي يسير بالمقلوب؟ هل المقارنة مع أوضاع دول مجاورة شيء معقول؟

هل نحن مجانين حالمون عندما نطالب بأبسط الحقوق؟ أم أن الدنيا هي من أصبحت مجنونة؟!كيف لو طالبنا بكل ما نحلم به، ونريده..وهو من حقوقنا؟!

من المؤكد أننا سنتهم بالجنون..رسميا.