تحشيد نيابي لإستجواب الفهداوي

النجف ترفع دعوة قضائية ضد وزير الكهرباء النجف – سعدون الجابري

بغداد – قصي منذر

ناقش مجلس محافظة النجف بحضور المحافظ لؤي الياسري ورؤساء الاجهزة الامنية ومدير توزيع كهرباء المحافظة تداعيات التظاهرات الاخيرة وما رافقها من احداث اضافة الى توضيح واقع الطاقة الكهربائية والنقص الحاصل في حصة المحافظة فيما اعلن عضو لجنة الطاقة النيابية مازن المازني عن الشروع باستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي على خلفية شح تجهيز الطاقة الكهربائية لبعض المحافظات الجنوبية.

وقال عضو كتلة المواطن في مجلس المحافظة هاشم الكرعاوي في بيان أمس ان (المجلس استمع لتوضيحات الياسري والاجهزة الامنية حول تداعيات التظاهرات الاخيرة وما رافقها من احداث اضافة الى توضيح لواقع الطاقة الكهربائية والنقص الحاصل في حصة المحافظة).

اقامة دعوى

واضاف ان ( المجلس قرر اقامة دعوى قضائية باسم مجلس المحافظة ضد الفهداوي اضافة لوظيفته واقامة دعوة قضائية على لجنة الوزارة التي وصلت الى المحافظة في يوم عطلة رسمية وقامت بتخفيض الاحمال والطاقة الكهربائية التي تصل الى المحافظة) وطالب الكرعاوي (بتشكيل لجنة من رئيس المجلس والياسري واعضاء المجلس لاجراء لقاءات مع رئيس الوزراء حيدر العبادي والوزارات الخدمية للمطالبة بحقوق ابناء المحافظة).

واشار البيان ان المحافظة شهدت خلال الايام الماضية تظاهرات احتجاجية على سوء التجهيز بالطاقة الكهربائية وزيادة ساعات القطع المبرمج تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة تطورت الى صدامات مع القوات الامنية ومقتل متظاهر واصابة اخرين).

وعلى صعيد اخر نفى المتحدث باسم الوزارة الكهرباء مصعب المدرس عن انباء ذكرت ارسال الوزارة حصة المناطق من الطاقة الكهربائية الى قضاء الفلوجة التابع لمحافظة الانبار.

وقال المدرس في تصريح امس ان (الوزارة تبحث عن بدائل لحل ازمة الطاقة ومن هذه البدائل السيطرة على عمليات البيع وانهاء الضائعات).

مشيرا الى ان (هناك معلومة مهمة تفيد بانه بسبب الازمة هناك من تنامت مصالحهم وبدأوا يضعون العراقيل) حسب قوله .

واضاف ان (المبالغ التي خصصت للوزارة من 2003 الى 2013 لا تكاد تذكر وتقسم الى موازنة تشغيلية واستثمارية والتشغيلية 16 مليار دولار رواتب المنتسبين وشراء الوقود من النفط سنويا بمليار دولار فضلا عن الصيانات والموازنة الاستثمارية التي بنينا بها المنظومة) فيما اعلن المازني عن الشروع باستجواب الفهداوي مشيرا الى انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية لمحاسبة جميع المقصرين بهذه الوزارة .

وقال المازني في تصريح امس انه (تم الشروع باستجواب الفهداوي بالنظر لتردي المنظومة الكهربائية في عموم العراق وارتفاع درجات الحرارة ولما يعانيه المواطنون على جميع الصعد من صعوبات الحياة وللفشل الواضح وصرف المليارات من الدولارات على هذه الوزارة البائسة في معالجة مشكلة الكهرباء ولكن بدون جدوى).

مطالب الشعب

واضاف انه (استجابة لمطالب الشعب وقياداته الدينية والاجتماعية لاسيما السيد مقتدى الصدر بدأنا نحن أعضاء لجنة النفط والطاقة النيابية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية والرقابية والتشريعية لاستضافة واستجواب ومحاسبة جميع المقصرين في هذا الملف الحيوي الذي يمس حياة المواطن في الصميم ويؤثر على تطور البلد ونموه في شتى مرافق الحياة).

مشيرا الى (اننا لن نستثني أي مقصر او مفسد في هذا الشأن بدءً من أعلى مسؤول في الوزارة وهو الفهداوي وانتهاءاً بأبسط موظف أُوكلت إليه مسؤولية تنفيذية او ادارية وقصّر في تنفيذها). وأعلنت رئيس حركة (ارادة) النائبة حنان الفتلاوي عن اكمال إجراءات استجواب الفهداوي في البرلمان.وعلى صعيد اخر اعلن مدير توزيع كهرباء المنطقة الجنوبية محمد عبد الامير عن ان المديرية بانتظار وصول العدادات الذكية من قبل المستثمر للبدء بنصبها في جميع مناطق محافظة البصرة ومحافظات الجنوب فيما توقع وصول 6 الاف عداد ذكي كدفعة اولى مؤكدا ان البدء بنصبها سيكون في الدوائر الحكومية والقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية.

توقيع عقد

وقال عبد الامير في تصريح امس ان (العقد الموقع مع الشركة المستثمرة يقضي بالبدء بنصب تلك العدادات اعتبارا من شهر تموز الحالي وعلى شكل مراحل وحتى اكتمال نصبها في جميع المناطق وان المديرية لم تحدد المناطق التي سيتم البدء بنصب العدادات الذكية فيها وستعتمد في نصبها معيار الاسهل فالاصعب والتي يحددها مستوى وجود الشبكات الكهربائية فيها). وتوقع عبد الامير ان (تصل الى البصرة قريبا نحو 6 الاف عداد ذكي كدفعة وان المديرية ستبدأ بنصب العدادات في الدوائر الحكومية والقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية فضلا عن مناطق الاستهلاك العالي اسوة بتجربة منطقة زيونة في بغداد والتي حققت نجاحا كبيرا ولاقت ترحيبا ورضا من قبل المواطنين).

واعلنت مديرية توزيع كهرباء محافظة ديالى عن تامين التيار الكهربائي للمراكز الامتحانية كافة مؤكدة ان ذلك تم بالتنسيق مع مديلاية تربية المحافظة .