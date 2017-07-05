تحذير الوكلاء من إستغلال المواطنين بقسيمة البطاقة

التجارة تتسلم كميات من الحنطة المسوّقة وتصرف مستحقات الفلاحين

بغداد – شيماء عادل

اعلنت وزارة التجارة عن استمرار المراكز التسويقية في سايلو بازوايا باستلام الكميات المسوقة من الحنطة المحلية في محافظة نينوى للموسم التسويقي الحالي 2017 اضافة الى صرف المستحقات المالية لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين بشكل مباشرحال استلام التخصيصات المالية .

وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية عضو خلية الازمة حسين فرحان خلال وجوده في المحافظة واشرافه على تسليم الصكوك الخاصة بمستحقات الفلاحين في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الكميات المسوقة من الحنطة في السايلو بلغت 40 ألف طن منذ بداية الموسم التسويقي وان عملية التسليم بشكل مباشر بعد أستلام التخصيصات من قبل الحكومة المركزية).

مشيرا الى ان (الكميات المستلمة تم تسويقها من مناطق سهل نينوى وتل كيف وآنة ومخمور وديربكة وشيخان والكيارة والشورة وحمام العليل والقوش والنمرود و توزعت مابين 23 الف طن درجة اولى و12 ألف طن درجة ثانية و خمسة آلاف طن درجة ثالثة تم خزنها في البناكر) .

مواصفات قياسية

مشيرا الى (رفض 213 سيارة محملة بالحنطة وعدم تسلمها من المسوقين بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المحددة من أنخفاض الوزن النوعي أو أرتفاع نسبة السونة والسيورات أو أرتفاع نسبة الحبوب الخشنة ), واوضح فرحان أن (نهاية الموسم التسويقي في المحافظة ستكون في منتصف شهر آب المقبل ). فيما باشرت دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة بتوزيع البطاقة التموينية الجديدة لعامي 2018-2017 .ونقل البيان عن مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط خلال اشرافها على عملية التوزيع في فرع تموين الشعب بانه (تم توجيه اللجان المشكلة من دائرة التخطيط والمتابعة والفرع التمويني بالاسراع بعملية تدقيق المستمسكات عن طريق وكيل التموينية والتي يتم تسليمه بطاقات تلك العوائل بعد تدقيق مستمسكاتهم واستيفاء مبلغ 1000 دينار عن كل بطاقة بموجب وصل رسمي) . واشارت الى (ضرورة الابلاغ عن المخالفين لتعليمات الوزارة وان عملية التوزيع جارية في جميع الفروع التي انجزت طباعة بطاقاتها هذا ودعت صابط المواطنين الى التعاون وتسليم المستمسكات المطلوبة لوكلاء التموين في مناطقهم لغرض تزويدهم ببطاقاتهم التموينية والابلاغ عن اي حالة خرق او مخالفة في هذا الموضوع او اي موضوع يخص تجهيز مفردات البطاقة التموينية ).واعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة عن قيام فرع الشركة في محافظة الديوانية بتجهيز المجارش الاهلية بالشلب. ونقل البيان عن مدير عام الشركة هيثم الخشالي القول ان (الكميات المجهزة للمجارش الاهلية في المحافظة بلغت بكمية 9053 طنا من شلب الياسمين وانه بعد استلام الرز المصنع تم توزيع حصة شهر كانون الثاني بين وكلاء المواد الغذائية البالغة 4108 طن وكذلك تجهيز حصة النازحين لشهر كانون الثاني 32.754 طن), اشار الخشالي الى (مواصلة فرع الشركة في محافظة النجف بتجهيز الوكلاء بمادة الرز لحصة شهر اذار 2017 ضمن مفردات البطاقة التموينية حيث تبلغ الحصة المقررة للمحافظة 4775 طنا من ضمنها 891.163 طن مخصصة للنازحين اما في محافظة ديالى فقد انجزت الوحدة الفنية في سايلو خان بني سعد صيانة وتبديل الحزام الناقل والرافع للحبوب من محطة الاستلام في السرداب الهوبر الى داخل القبب).

مواد غذائية

من جهة اخرى حذرت وزارة التجارة وكلاء المواد الغذائية والطحين من استغلال توزيع كابون البطاقة التموينية الجديد ومطالبة المواطنين بمبالغ أكثر من المقرر. وقال مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة ابتهال هاشم في بيان تلقته (الزمان) امس ان (على الوكلاء عدم استغلال المواطنين ومطالبتهم باكثر من المبلغ المحدد من الوزارة والبالغ 1000 دينار عن كل بطاقة تموينية والذي يجبى بموجب وصل رسمي يسلم الى المواطن عند تسليمه بطاقته التموينية الجديدة 2017- 2018)، واضافت ( ندعو المواطنين كافة الالتزام بدفع المبلغ المحدد من قبل الوزارة و الابلاغ عن اي حالة ابتزاز او المطالبة بغير المبلغ المذكور من خلال الهواتف المعلنة في كل فرع تمويني او مكتب المدير العام و مقر الدائرة مباشرة), مشيرةً الى ان ( العقوبة للوكيل المخالف تصل الى إلغاء وكالته). وكانت الوزارة أعلنت عن انجاز طبع البطاقة التموينية الجديدة لعامي 2017 و2018 لسبع محافظات هي بغداد والديوانية وواسط والنجف والمثنى وذي قار. على صعيد متصل اعلنت دائرة تسجيل الشركات في الوزارة ان ملاكات الدائرة انجزت معاملات تاسيس 248 شركة وطنية وتسجيل 6 فروع لشركة اجنبية خلال شهر أيار الماضي.

تعديل عقود

وقال مدير عام الدائرة وكالة عبد العزيز جبار عبد العزيز في البيان ان( الدائرة اصدرت قرارات عدة تتعلق بتعديل عقود الشركات توزعت مابين زيادة راس مال و دمج حسابات شركة وتصفية حسابات شركة),واضاف انه (تم كذلك توثيق 266 شركة مسجلة وتاشير المحاضر واحالة 360 شركة الى المحقق العدلي لمخالفتها الضوابط والتعليمات), مشيراً الى ان( الدائرة قامت بدراسة الحسابات الختامية للشركات الوطنية البالغ عددها 1950 شركة وطنية بالاضافة الى دمج حسابات 25 شركة وزيادة راس مال 32 شركة وتصفية حسابات 16 شركة وتعديل عقد 2 شركة مساهمة ودراسة حسابات مكاتب وفروع الشركات الاجنبية لـ 69 شركة وتاشير الحجوزات والتاكد من الاسماء المحجوزة اموالهم لـ 277 وتدقيق وصولات 5739). مشيرا الى ان ( قيام الدائرة بتصديق محاضرا للاجتماعات التاسيسية للشركات المحدودة والبالغ عددها 285 محضرا بالاضافة الى تصديق 36 محضرا خاصا باجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة فضلا عن تصديق قرارات الهيئة العامة لشركات الاشخاص المحدودة والبالغ عددها 1240 قرارا).