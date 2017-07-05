القضاء يلغي قرار إعفاء نائب محافظ الأنبار من منصبه

أمانة بغداد:غرامة مخالفات رمي الأنقاض 5 ملايين دينار

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اعلنت أمانة بغداد عن زيادة مبلغ الغرامة التي تفرض على من يقوم برمي الأنقاض في غير الاماكن المخصصة لها الى خمسة ملايين دينار في حد أقصى.

وقالت في بيان أمس ان(أمانة بغداد فاتحت الامانة العامة لمجلس الوزراء لرفع مبلغ الغرامة التي تفرض على من يقوم برمي الانقاض في الاماكن غير المخصصة لها الى مبلغ لايقل عن مليوني دينار ولا يزيد على خمسة ملايين)، موضحة ان (الامانة العامة لمجلس الوزراء عرضت الموضوع على لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء التي وافقت على التعديل الجديد).

وعزت الامانة هذا الاجراء الى كثرة التجاوزات ، قائلة انها (قد لجأت الى هذا الاجراء بعد ان كثرت التجاوزات وقيام اصحاب عجلات نقل الانقاض برميها في الاماكن المفتوحة والساحات وبين الاحياء السكنية ما شوه منظر العاصمة وأثر في مشهدها الحضري).

على صعيد متصل، دعا مواطنون امانة بغداد الى تفعيل رقابتها على ملاكاتها الذين يقومون احيانًا بتصرفات لاتنسجم مع عملهم في هذه المؤسسة. واوضحوا لـ(الزمان) ان منتسبي الأمانة الذين يعملون في قطاع المجاري لايقومون بواجباتهم بصورة صحيحة في اغلب الاحيان). مشيرين الى ان(هؤلاء اعتادوا على ترك المخلفات بالقرب من فتحات مجاري تصريف المياه عند قيامهم بتنظيف المجاري تلبية لشكاوى المواطنين عند انسدادها). ولفتوا الى ان(شيئًا من هذه المخلفات عادة ما يسقط في فتحات المجاري وتؤدي الى انسدادها وتوقف انسيابية شبكات تصريف المياه).

الغاء قرار

على صعيد اخر الغت محكمة القضاء الاداري التابعة لوزارة العدل قرار محافظ الانبار صهيب الراوي القاضي بأعفاء نائبه علي فرحان من منصبه لمخالفته الاجراءات القانونية.

وقال فرحان لـ (الزمان) امس ان (المحكمة الغت قرار الراوي بأعفائي من منصبي لمخالفته الاجراءات), لافتا الى (تحميل الراوي جميع التداعيات القانونية). وكان الراوي قد اصدر امرا اداريا يقضي بأعفاء نائبه من منصبه على خلفية اتهامه بتزوير شهادة البكالوريوس. فيما استقبل قضاء الرطبة التابع للمحافظة 60 أسرة نازحة من قضاء القائم، مشيرا إلى تسهيل عبور تلك الأسر إلى مدينة الرمادي. وقال قائممقام القضاء عماد الدليمي في تصريح امس إن (القوات الأمنية والإدارة المحلية بالرطبة استقبلت نحو 60 أسرة نازحة من القائم), مشيرا الى انه (تم توفير بعض المساعدات الإغاثية والإنسانية لتلك الاسر ومن ثم تسهيل عبورها إلى الرمادي والسكن في مخيم 18 كيلو), يذكر أن القضاء يستقبل بشكل يومي عشرات الأسر الهاربة من داعش في القائم وعنة وراوة فيما تقوم القوات الأمنية بتسهيل عبورها والسكن بالمخيمات هناك.