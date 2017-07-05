إخماد حريق في أحد فنادق كربلاء دون تسجيل اصابات

الأنبار تدعو الداخلية لإعادة 10 آلاف شرطي للخدمة

بغداد – محمد الصالحي

كشفت وزارة الداخلية عن اطلاق سراح مواطن عراقي معتقل في السجون السعودية، فيما علنت وزارة العدل عن الاتفاق مع وزارة الداخلية على توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم شؤون العشائر.

وقال وزير الداخلية قاسم الاعرجي في تصريح امس ان (السلطات السعودية اطلقت سراح المواطن العراقي راشد المقدسي الذي تم اعتقاله في وقت سابق بالسعودية ).وكان الاعرجي قد اتفق خلال لقائه نظيره السعودي في وقت سابق من الشهر الماضي، على اطلاق سراح المواطن العراقي راشد المقدسي وشخص اخر عراقي الجنسية ايضا،

وأكد أن هذين الشخصين سيعودان للبلاد بعد عيد الفطر. وقال إعلام العدل في بيان تلقته (الزمان) أمس ( خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد في وزارة العدل بحضور وزير الداخلية ولجنة شؤون العشائر النيابية وأمراء قبائل ربيعة وزبيد الاتفاق بين وزارتي العدل والداخلية على توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم العمل وتنسيقه بين الوزارتين فيما يخص موضوع الاجتماع بشأن تنظيم شؤون العشائر واعتماد المحكمين العشائريين وباقي الاجراءات بهذا الخصوص).

ومن جانبها طالبت الحكومة المحلية في محافظة الانبار الحكومة المركزية بإعادة 10 الاف منتسب في الشرطة الذين تم تصفير رواتبهم لإعادة نشرهم في المناطق المحررة قبيل انطلاق حملة امنية لتحرير المناطق الغربية للمحافظة.وقال عضو اللجنة الامنية راجع العيساوي في تصريح أمس ان (الحكومة المحلية طالبت ولمرات عديدة باعادة 10 الاف منتسب تم تصفير رواتبهم واعادتهم الى الخدمة لمسك الارض في المناطق المحررة والمشاركة في عملية تحرير مناطق اقضية عنة وراوة والقائم ).

وسائل متاحة

واضاف أن (الحكومة المحلية طالبت حكومة المركز مساندة قوات الشرطة المحلية بكل الوسائل المتاحة قبيل انطلاق عملية تحرير المناطق التي تخضع بالكامل لسيطرة داعش خاصة وان الاستعدادات لمعركة تحرير المناطق الغربية تجري بوتيرة متصاعدة ومعنويات عالية لدى المقاتلين).

وأكد أن (إعادة المفصولين الى الخدمة تأتي ضمن جهود دعم الاستقرار والحفاظ على المكتسبات الامنية).

وفي الشأن الجنائي قال مصدر امس ان (عبوة لاصقة كانت مثبتة اسفل سيارة مدنية انفجرت اثناء خروج صاحبها من منزله في منطقة الراشدية ما اسفر عن اصابته بحروح مختلفة).

وتابع المصدر ان ( قوة أمنية وبعملية نوعية ألقت القبض على عصابة متخصصة بسرقة المحال التجارية في بغداد).

وأضاف ان (العصابة مكونة من ثلاثة أشخاص، وتم القبض عليهم سوية في منطقة الدورة).

الى ذلك أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة كربلاء حريقا اندلع في أحد الفنادق وسط المحافظة.

وقال مدير إعلام المديرية حسين العرداوي في بيان أمس ان ( فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع، في فندق وسط محافظة كربلاء، ما أدى إلى تضرر بعض غرفه).

وأضاف أن (فرق الدفاع المدني هرعت لإخماد ألسنة اللهب)

مبينا أن (الحريق لم تعرف أسبابه حتى الآن).

وشهدت فنادق المحفظة خلال الاشهر الماضية حرائق عـــــــدة ادت الى مصرع عدد من السائحين واصابة اخرين . و.يذكر أن كربلاء وعددا من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية الكبيرة، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.