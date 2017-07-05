أربيل تبلغ طهران إمتعاضها من تعرض المدنيين على الحدود لنيران المدفعية

الكردستاني الإيراني لـ (الزمان):نرفض التدخل العراقي بشؤوننا والحرس الثوري مصدر القصف

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ابدى الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني رفضه لأي تدخل خارجي بالشأن الداخلي الايراني سواء أكان من اقليم كردستان العراق او غيره ، مؤكدا انه يناضل من اجل الحرية والديمقراطية وتقرير مصير الشعب الكردي في الايراني، فيما كشفت لجنة الأمن في برلمان إقليم كردستان عن ابلاغها الاحزاب الكردية الايرانية المعارضة بعدم رغبة الاقليم في وجود حالة من عدم الإستقرار على حدوده مع إيران. وقال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني محمد نظيف قادري لـ(الزمان) امس ان (أحزاب المعارضة في ايران ترفض اي تدخل خارجي بالشأن الايراني سواء من اقليم كردستان العراق او من اية جهة اخرى).

نيل الحرية

مشيرًا الى ان (المعارضة الايرانية تناضل من اجل نيل الحرية والديمقراطية وتقرير المصير). واضاف ان (القصف الذي تتعرض اليه المناطق الشمالية العراقية يأتي من جانب الحرس الايراني وحكومته وليس من جانب المعارضة)، مضيفًا (نحن نرفض قيام اي جهة بالضغط على المعارضة والطلب منها التنازل عن حقها في النضال)، على حد قوله. وكان قادري قد وصف علاقة حزبه بالقوى السياسية الكردية العراقية بـ(الأخوية). وقال خلال حوار أجرته معه (الزمان) مؤخرًا ان (علاقاتنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق بزعامة الاخ مسعود البارزاني علاقة نزيهة وطيبة ،وكذلك هي علاقتنا مع الاتحاد الوطني وباقي الاحزاب الكردية تربطنا بها علاقات اخوية).

تدخل ايراني

كما اتهم ايران بالتدخل بالشأن الداخلي العراقي وفي شؤون حكومة اقليم كردستان والعمل على إشاعة التوتر . في المقابل، قالت لجنة الأمن في برلمان كردستان انها تواصلت مع الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة والحكومة الإيرانية من اجل الحفاظ على أمن وإستقرار المناطق الحدودية . وقال نائب رئيس اللجنة ناظم هركي في تصريح امس إن( لجنته قدمت تقارير عن أوضاع المناطق الحدودية مع ايران والأضرار التي لحقت بها جراء القصف الإيراني على تلك المناطق)، مضيفًا ان (اقليم كردستان لا يرغب بوجود حالة من عدم الإستقرار على الحدود مع إيران وقد تم إبلاغ الأطراف الكردية الإيرانية المعارضة أيضا بضرورة عدم التسبب في عدم الإستقرار على المناطق الحدودية)، موضحًا أنه (كلما نفذت القوات الكردية إلايرانية عمليات داخل حدود إيران تقوم المدفعية الإيرانية بقصف مناطق حدودية داخل إقليم كردستان بحجة وجود القوات الكردية الإيرانية فيها). ولفت هركي الى أن (سكان المناطق الحدودية يواجهون أوضاعا صعبة ويتعرضون لخسائر كبيرة من جراء القصف الإيراني)، مشددًا على القول أنه (ليس من المقبول أن يبقى شعب إقليم كردستان ضحية للمشاكل الداخلية لإيران). وفي السياق نفسه، أعلنت حكومة الاقليم أنها بصدد تسليم القنصل العام للجمهورية الإيرانية مذكرة بشأن موقفها الرافض لهذا القصف لرفعها إلى الحكومة الايرانية. واضافت في بيان امس انها تؤكد إلتزمها بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل بشؤون الآخرين، مشددة على أن (الإقليم ليس طرفاً في المشاكل الداخلية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجماعات المعارضة). وتابعت (أنها لاتريد تعرض السكان المدنيين في المناطق الحدودية تحت هذا الغطاء للقصف المدفعي الايرانية). وفي هذا الاطار، أعلن قائممقام قضاء جومان أحمد قادرين إصابة إمراة وحرق مساحات واسعة من البساتين والغابات جراء هجوم مدفعي إيراني . وأكد قادرين أن (هذا الهجوم إنعكس سلبا على الأوضاع المعيشية لسكان المنطقة خصوصا أنها تشهد حاليا حركة زراعية وسياحية جيدة.