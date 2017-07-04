تشكِّل العيون

زمان جديد

ماجدة‭ ‬الظاهري

تعالَ

‮ ‬نُدرب‭ ‬أناملنا

على‭ ‬احتمال‭ ‬حرقة‭ ‬مباهج‭ ‬المجاز

نلعقُ‭ ‬رحيق‭ ‬الدهشة‭ ‬على‭ ‬مراياها‭ ‬الساطعة

كل‭ ‬شيء‭ ‬يعلو

مُتلبسا‭ ‬بالضوء‮ ‬‭ ‬

‮ ‬متواطئا‭ ‬والبروق‭ ‬

نستطيعُ‭ ‬أن‭ ‬نتأمل‮ ‬‭ ‬ملامحنا‭ ‬جيدا‭ ‬

لقد‭ ‬صرنا‭ ‬أجمل‭ ‬في‭ ‬العيون‮ ‬‭ ‬

في‭ ‬عنان‭ ‬صدرك

‮ ‬كانت‭ ‬لنا‭ ‬ينابيع‮ ‬‭ ‬مستحيلة‭ ‬

فكيف‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬أمتح‭ ‬من‭ ‬زمزم‭ ‬الماء‭ ‬تعاويذ‭ ‬غوايتي؟

وكيف‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬أفك‭ ‬قيد‭ ‬معصم‭ ‬الكلمات

وانتصب‭ ‬سارية‭ ‬للترحل‭ ‬في‭ ‬المآقي؟

وكيف‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬أعيد‭ ‬قوافل‭ ‬العشق‭ ‬من‭ ‬التيه‭ ‬المربك

‮ ‬إلى‭ ‬عسل‭ ‬العيون‭ ‬؟

ثمة‭ ‬باب‭ ‬موارب‭ ‬في‭ ‬العيون‭ ‬

ونوافذ‭ ‬تغمزك‭ ‬بسحرها‭ ‬أن‭ ‬هيت‭ ‬لك

ثمة‭ ‬دلاء‭ ‬في‭ ‬العيون‭ ‬معلقة‭ ‬في‭ ‬فناء‭ ‬الانتظار

‮ ‬تمنح‭ ‬العابرين‭ ‬زادهم‭ ‬لحرائق‭ ‬الليل

ثمة‭ ‬شعر‭ ‬يدب‭ ‬بين‭ ‬أنامل‭ ‬القلب

مصبه‭ ‬الروح‭ ‬والعيون‭ ‬تحرسه

ثمة‭ ‬آهة‭ ‬عند‭ ‬مغرب‭ ‬النبض

‮ ‬ناضجة‭ ‬الموسيقى‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬العشق

تتأرجح‭ ‬بين‭ ‬الشهقات‭ ‬والعيون‭ ‬

تعال‭ ‬نعلق‭ ‬أسراب‭ ‬الكلمات‭ ‬آيات‭ ‬بينات‭ ‬في‭ ‬سحرها

ونشغل‭ ‬كل‭ ‬الدنيا‭ ‬عن‭ ‬رهانات‭ ‬الموت

هنا‭ ‬وأقصد‭ ‬في‭ ‬العيون‭ ‬

والاسم‭ ‬وحده‭ ‬موال‭ ‬يصلح‭ ‬للأعراس‭ ‬

هنا‭ ‬تفوح‭ ‬حناء‭ ‬القصائد‭ ‬معجونة‭ ‬بعطر‭ ‬الينابيع

‮ ‬فيصير‭ ‬القلب‭ ‬منارة‭ ‬

هنا‭ ‬أغوينا‭ ‬المدى‭ ‬كي‭ ‬يستحيل‭ ‬جسرا‭ ‬نحو‭ ‬السماء

‮ ‬ومضينا‭ ‬نقطف‭ ‬جمر‭ ‬الصبوات

هنا‭ ‬تأتي‭ ‬الريح‭ ‬بالعشق‭ ‬إلى‭ ‬الأرض

‮ ‬وترفعنا‭ ‬إلى‭ ‬سماء‭ ‬العيون‭ ‬نرتب‭ ‬نجوم‭ ‬لياليها

تعال

ندرب‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬لثم‭ ‬وجه‭ ‬الماء

‮ ‬ندس‭ ‬في‭ ‬كف‭ ‬المدينة‭ ‬بروقا‭ ‬وندى

نرسم‭ ‬في‭ ‬مآقيها‭ ‬بالفسيفساء‭ ‬

شمسا‭ ‬تفيض‭ ‬

وأرضا‭ ‬تنضو‭ ‬بها‭ ‬الأغنيات

وسرب‭ ‬أوطان‭ ‬باتجاه‭ ‬أحلامنا‭ ‬نحو‭ ‬يقظتنا

ستدرك‭ ‬أننا‭ ‬عشقنا‭ ‬

نستطيع‭ ‬الآن‭ ‬ان‭ ‬نتأمل‮ ‬‭ ‬ملامحنا‭ ‬جيدا‭ ‬

لقد‭ ‬صرنا‭ ‬أجمل‭ ‬في‭ ‬العيون‭.‬