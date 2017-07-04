الخنوثة في عالم الرياضة ملف مثير غير مسيطر عليه

باريس‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬السؤال‭ ‬يزعج‭ ‬عالم‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭: ‬هل‭ ‬تتمتع‭ ‬الرياضيات‭ ‬اللواتي‭ ‬ينتجن‭ ‬هرمون‭ ‬التستوستيرون‭ ‬بشكل‭ ‬مفرط،‭ ‬مثل‭ ‬الجنوب‭ ‬أفريقية‭ ‬كاستر‭ ‬سيمينيا‭ ‬أو‭ ‬الهندية‭ ‬دوتي‭ ‬تشاند،‭ ‬بأفضلية‭ ‬على‭ ‬المنافسات؟‭ ‬الجواب‭ ‬نعم‭ ‬بحسب‭ ‬دراسة‭ ‬نشرتالثلاثاء‭ ‬بتكليف‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭.‬

اتخذت‭ ‬محكمة‭ ‬التحكيم‭ ‬الرياضي‭ ‬‮«‬كاس‮»‬‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬حكما‭ ‬بوقف‭ ‬العمل‭ ‬بالقرار‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬أجبر‭ ‬رياضيات‭ ‬مثل‭ ‬سيمينيا،‭ ‬صاحبة‭ ‬ذهبية‭ ‬سباق‭ ‬800‭ ‬م‭ ‬في‭ ‬اولمبياد‭ ‬ريو‭ ‬2016،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مستويات‭ ‬الاندروجين‭ ‬لديهن‭ ‬أقل‭ ‬منمستويات‭ ‬الرجال،‭ ‬واثبات‭ ‬عدم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فائدة‭ ‬منها‭.‬

وللحفاظ‭ ‬على‭ ‬اهلية‭ ‬مشاركتها،‭ ‬كان‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬سيمينيا‭ ‬الخضوع‭ ‬لعلاج‭ ‬طبي‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تخفيض‭ ‬مستوى‭ ‬التيستوستيرون،‭ ‬وهي‭ ‬كانت‭ ‬تتناول‭ ‬الادوية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬مريضة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬‮«‬كاس‮»‬‭ ‬حكما‭ ‬بتعليق‭ ‬العمل‭ ‬بقرار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭.‬

ومنحت‭ ‬‮«‬كاس‮»‬‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬حتى‭ ‬27‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬لكي‭ ‬يثبت‭ ‬علميا‭ ‬بأن‭ ‬الرياضيات‭ ‬اللواتي‭ ‬ينتجن‭ ‬الاندروجين‭ ‬بشكل‭ ‬مفرط‭ ‬يتمتعن‭ ‬بأفضلية‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬منافساتهن‭ ‬‮«‬الطبيعيات‮»‬‭.‬

وأجريت‭ ‬الدراسة‭ ‬بتكليف‭ ‬وتمويل‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬والوكالة‭ ‬العالمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬‮«‬وادا‮»‬‭ ‬ونشرتها‭ ‬المجلة‭ ‬البريطانية‭ ‬للطب‭ ‬الرياضي،‭ ‬وتم‭ ‬تحليل‭ ‬أكثر‭ ‬2100‭ ‬عينة‭ ‬اندروجين‭ ‬من‭ ‬رياضيات‭ ‬شاركن‭ ‬في‭ ‬نسختي‭ ‬2011‭ ‬و2013‭ ‬من‭ ‬بطولةالعالم‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭.‬

ووقع‭ ‬ستيفان‭ ‬بيرمون،‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬وبيار‭-‬ايف‭ ‬غارنييه،‭ ‬مدير‭ ‬القسم‭ ‬العلمي‭ ‬والصحي‭ ‬في‭ ‬الاتحاد،‭ ‬على‭ ‬الدراسة،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬الأخير‭ ‬عاود‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬خلال‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬ايقافه‭ ‬لثلاثة‭ ‬أشهرعلى‭ ‬خلفية‭ ‬فضيحة‭ ‬التنشط‭ ‬المنظم‭ ‬عند‭ ‬رياضيي‭ ‬العاب‭ ‬القوى‭ ‬الروس‭. ‬وتؤكد‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬المستوى‭ ‬العالي‭ ‬من‭ ‬التستوستيرون‭ ‬الذي‭ ‬تنتجه‭ ‬بعض‭ ‬الرياضيات‭ ‬يمنحهن‭ ‬أفضلية‭ ‬‮«‬كبيرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المسابقات‭ ‬مثل‭ ‬سباقي‭ ‬400‭ ‬و800‭ ‬متر‭ ‬ورمي‭ ‬المطرقة‭ ‬والقفز‭ ‬بالزانة‭.‬

وقال‭ ‬ستيفان‭ ‬بيرمون‭ ‬‮«‬أن‭ ‬الرياضيات،‭ ‬كما‭ ‬تظهر‭ ‬الدراسة،‭ ‬اللواتي‭ ‬يتمتعن‭ ‬بمستوى‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬التستوستيرون‭ ‬يملكن‭ ‬الأفضلية‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المسابقات‭ ‬بمعدل‭ ‬1‭,‬8‭ ‬حتى‭ ‬4‭,‬5‭ ‬بالمئة‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الرياضيات‭ ‬اللواتي‭ ‬يملكن‭ ‬مستوى‭ ‬أدنى‭ ‬التستوستيرون‭.‬تصوروا‭ ‬حجم‭ ‬الأفضلية‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬الرياضيات‭ ‬اللواتي‭ ‬يملكن‭ ‬مستويات‭ ‬تستوتسيرون‭ ‬ضمن‭ ‬النطاق‭ ‬الطبيعي‭ ‬للرجال‮»‬‭.‬

وهذه‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬سيقدمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬كاس‮»‬‭ ‬قد‭ ‬تغير‭ ‬قواعد‭ ‬اللعبة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لرياضيات‭ ‬مثل‭ ‬سيمينيا‭ ‬التي‭ ‬تصدرت‭ ‬العناوين‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬قبل‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬عندما‭ ‬قرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬التحقيق‭ ‬بشأن‭ ‬جنسها،‭ ‬لاسيما‭ ‬بعد‭ ‬إحرازها‭ ‬لاحقا‭ ‬لقب‭ ‬سباق800‭ ‬م‭. ‬واوقفت‭ ‬سيمينيا‭ ‬لمدة‭ ‬11‭ ‬شهرا،‭ ‬خضعت‭ ‬لفحوص‭ ‬حميمية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الانواع،‭ ‬وحكي‭ ‬عن‭ ‬خنوثتها‭.. ‬واجهت‭ ‬انذاك‭ ‬ابنة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬العالم‭ ‬بأسره‭. ‬سيمينيا‭ ‬ثنائية‭ ‬الجنس،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬نسبة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬1ر0‭% ‬و4ر0‭% ‬من‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭. ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬ان‭ ‬الافراز‭ ‬المفرط‭ ‬من‭ ‬الاندروجين،‭ ‬الستيرويدات‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬ووظيفة‭ ‬الاعضاء‭ ‬التناسلية‭ ‬الثانوية‭ ‬عند‭ ‬الذكر،‭ ‬يسبب‭ ‬لدى‭ ‬المرأة‭ ‬الشابة‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بمستوىالتستوستيرون،‭ ‬المساعد‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الكتلة‭ ‬العضلية‭ ‬ويقوم‭ ‬بتحسين‭ ‬الاداء‭. ‬نوع‭ ‬من‭ ‬التنشيط‭ ‬الجيني‭ ‬غير‭ ‬الطوعي‭. ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬يثير‭ ‬تساؤلا‭: ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬الرياضة‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬الرجال‭ ‬والسيدات،‭ ‬والقليل‭ ‬منها‭ ‬مختلط،‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬تصنيف‭ ‬هؤلاء‭ ‬الرياضيين؟‭.‬

‭ ‬الشعور‭ ‬بالإذلال

أدت‭ ‬قضية‭ ‬الجنوب‭ ‬افريقية‭ ‬الى‭ ‬اعتماد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لالعاب‭ ‬في‭ ‬2011‭ — ‬كان‭ ‬سباقا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬الاتحادات‭ ‬الدولية‭ ‬الاخرى‭–‬،‭ ‬لائحة‭ ‬يسمح‭ ‬فيها‭ ‬للسيدات‭ ‬المصابات‭ ‬في‭ ‬الفرط‭ ‬الاندروجيني‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬مسابقاته‭ ‬بشرط‭ ‬الخضوع‭ ‬لعلاج‭ ‬طبيمن‭ ‬اجل‭ ‬تخفيض‭ ‬مستوى‭ ‬التيستوستيرون‭.‬

وحدث‭ ‬تحول‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬مع‭ ‬تعليق‭ ‬هذه‭ ‬القاعدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محكمة‭ ‬التحكيم‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬لوزان‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬لجأت‭ ‬اليها‭ ‬عداءة‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ ‬الهندية‭ ‬دوتي‭ ‬تشاند‭. ‬ورأت‭ ‬‮«‬كاس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لالعاب‭ ‬القوى‭ ‬اثبات‭ ‬ان‭ ‬الاداء‭ ‬الرياضي‭ ‬تحسن‭ ‬لدى‭ ‬اللاعبات‭ ‬اللواتي‭ ‬يملكن‭ ‬انتاجا‭ ‬طبيعيا‭ ‬مفرطا‭ ‬للهرومونات‭ ‬الذكورية‭.‬

ولاقى‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬اعتراضات‭ ‬لاسيما‭ ‬من‭ ‬العداءة‭ ‬البريطانية‭ ‬الشهيرة‭ ‬باولا‭ ‬رادكليف‭ ‬التي‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬منافسة‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬و»هذه‭ ‬ليست‭ ‬رياضية‮»‬‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬مشاركة‭ ‬سيمينيا‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬ريو‭ ‬2016‭. ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الشكوك‭ ‬واتهام‭ ‬بعض‭ ‬الرياضيات‭ ‬بالخنوثة،‭ ‬ستكون‭ ‬له‭ ‬عواقب‭ ‬نفسية‭ ‬كارثية‭ ‬عليهن‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬تشاند‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بعدما‭ ‬حكمت‭ ‬‮«‬كاس‮»‬‭ ‬بتعليق‭ ‬العمل‭ ‬بقرار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي،‭ ‬قائلة‭ ‬‮«‬مررت‭ ‬بمرحلة‭ ‬عذاب‭ ‬وشعرت‭ ‬بالإذلال‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬خلاصة‭ ‬الدراسة‭ ‬مضرة‭ ‬كثيرا‭ ‬بتشاند‭ ‬لأنها‭ ‬أشارت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬عداءات‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ ‬مثل‭ ‬100‭ ‬م‭ ‬أو‭ ‬200‭ ‬م‭ ‬لا‭ ‬يستفدن‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬تفوقهن‭ ‬الفيزيولوجي‭.‬

وفي‭ ‬حديث‭ ‬لفرانس‭ ‬برس،‭ ‬رأى‭ ‬بيرمون‭ ‬تشابها‭ ‬بين‭ ‬حالات‭ ‬الرياضيات‭ ‬المصابات‭ ‬في‭ ‬الفرط‭ ‬الاندروجيني‭ ‬وحالة‭ ‬العداء‭ ‬الجنوب‭ ‬افريقي‭ ‬اوسكار‭ ‬بيستوريوس‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬اول‭ ‬رياضي‭ ‬مبتور‭ ‬الساقين‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الالعاب‭ ‬الاولمبية‭ ‬بعد‭ ‬خوضه‭ ‬اولمبياد‭ ‬لندن2012‭.‬

وأفاد‭ ‬باحثون‭ ‬اميركيون‭ ‬ان‭ ‬بيستوريوس‭ ‬الذي‭ ‬جرم‭ ‬بقتل‭ ‬صديقته‭ ‬وحكم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬ستة‭ ‬أعوام،‭ ‬يستفيد‭ ‬من‭ ‬البدلات‭ ‬الاصطناعية‭ ‬لساقيه‭ ‬المبتورتين‭ ‬لأنها‭ ‬تمنحه‭ ‬سرعة‭ ‬اضافية‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬للرياضة‭ ‬ركيزتان‭ ‬أساسيتان‭: ‬الأولى‭ ‬هي‭ ‬الإدراج،‭ ‬أي‭ ‬السماح‭ ‬بمشاركة‭ ‬أشخاص‭ ‬ليسوا‭ ‬تماما‭ ‬مثل‭ ‬الآخرين،‭ ‬والثانية‭ ‬هي‭ ‬المساواة‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬حالتي‭ ‬سيمينيا‭ ‬وتشاند‭ ‬مثل‭ ‬بيستوريوس‭ ‬تشكل‭ ‬‮«‬مشكلة‮»‬‭ ‬لأن‭ ‬‮«‬هاتين‭ ‬الفضيلتين‭ (‬الإدراج‭ ‬والمساواة‭)‬تتعارضان‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬تكونا‭ ‬متوازيتين‮»‬‭.‬