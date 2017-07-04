‎منة شلبي تثير تساؤلات جمهورها  بفقدان الكثير من وزنها

‎القاهرة‭ ‬‭-‬الزمان‮ ‬‭ ‬‎شارك‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬أحمد‭ ‬السعدني،‭ ‬جمهوره‭ ‬عبر‭ ‬صفحته‭ ‬الشخصية‭ ‬بموقع‭ ‬‮«‬إنستجرام‮»‬،‭ ‬بصورة‭ ‬حديثة‭ ‬له‭ ‬برفقة‭ ‬الفنانة‭ ‬منة‭ ‬شلبي‭ ‬والسيناريست‭ ‬تامر‭ ‬حبيب‭. ‬‎أحمد‭ ‬السعدني‭ ‬ومنة‭ ‬شلبي،‭ ‬ظهرا‭ ‬في‭ ‬الصورة‭ ‬بملابس‭ ‬البحر‭ ‬وذلك‭ ‬أثناء‭ ‬تواجدها‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬شواطئ‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالي‭. ‬‎الفنان‭ ‬المصري،‭ ‬علق‭ ‬على‭ ‬الصورة‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬عشرة‭ ‬عمر‮»‬،‭ ‬وحصدت‭ ‬الصورة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التعليقات‭ ‬التي‭ ‬تساءلت‭ ‬عن‭ ‬سر‭ ‬خسارة‭ ‬منة‭ ‬شلبي‭ ‬لوزنها‭ ‬حيث‭ ‬تسببت‭ ‬فقدانها‭ ‬لوزنها‭ ‬بتغير‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬ملامحها‭. ‬‎يذكر‭ ‬أن‭ ‬منة‭ ‬شلبي،‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الرمضاني‭ ‬الماضي‭ ‬بمسلسل‭ ‬‮«‬واحة‭ ‬الغروب‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬الفنان‭ ‬خالد‭ ‬النبوي،‭ ‬وحقق‭ ‬المسلسل‭ ‬نسبة‭ ‬مشاهدة‭ ‬عالية‭.‬