‎اسباني وفرنسي وسويسري في طليعة أثرياء أوروبا

جنيف-(أ ف ب) – شكل اصحاب شركات «زارا» الاسبانية و»ال في ان اتش» الفرنسية و»ايكيا» السويدية ثلاثي الطليعة على قائمة المليارديرات الاكثر ثراء في اوروبا في 2017 والتي نشرتها هذا الاسبوع مجلة بلاين الاقتصادية السويسرية.
وقالت المجلة ان 2017 كانت سنة جيدة للمليارديرات الاوروبيين حيث زادت ثرواتهم بنسبة 19 بالمئة مقارنة ب 2016 بعد تراجع بنسبة 5,5 بالمئة في العام الماضي. ولا يزال الاسباني اورتيغا غاونا (81 عاما) صاحب علامة زارا في الطليعة مع ثروة بقيمة 73 مليار يورو محققا زيادة ب 11,5 مليارا في عام. وتملك مجموعته 7200 متجر في العالم. ويحتاج الادراج في هذه اللائحة لاكبر مئة ثري في اوروبا امتلاك ما لا تقل قيمته عن 7,1 مليارات فرنك سويسري اي بزيادة عن قيمتها في 2016 التي كانت 6,2 مليارات فرنك. والمفاجأة الكبيرة في ترتيب 2017 هي حلول الفرنسي برنار ارنو (68 عاما) في المرتبة الثانية بعد ان كان في المرتبة الخامسة في 2016. وزادت ثورة برنار ارنو صاحب مجموعة ال في ام اتش للمنتجات الفاخرة بنسبة 70 بالمئة خلال عام لتبلغ 51 مليار فرنك وذلك بفضل نمو كبير لاسهم اهم مساهمين وهما ال في ام اتش وهيرمس. وعادت المرتبة الثالثة لاسرة كامبراد (ايكيا) بثروة بقيمة 43,3 مليار فرنك (زيادة ب 11,5 بالمئة). وعاد كبير المجموعة انغفار كامبارد (91 عاما) الذي عاش طويلا في سويسرا الى السويد قبل بضع سنوات. ويدير المجموعة ابناؤه الثلاثة الذين يحملون جوازات سفر سويسرية.
وتراجعت ليليان بيتانكور (94 عاما) ابنة مؤسس مجموعة لوريال الى المرتبة الرابعة بثروة بقيمة 40 مليارا رغم ارتفاع بنسبة 12 بالمئة.
وبين الفرنسيين في كوكبة اول عشرين مليارديرا في اوروبا هناك اسرة هيرمس (المرتبة السابعة ب33,8 مليار فرنك) واسرة موليز (متاجر اوشان المرتبة الثامنة ب 33 مليارا) واسرة داسو (المرتبة 14 ب 23 مليارا) واسرة بينو (المرتبة 18 ب 20,9 مليار فرنك، قطاع المنتجات الفاخرة).
وظهر في ترتيب 2017 اسم جديد هو جيمس ديسون ملك المكانس الكهربائية (المرتبة 82 ب 8 مليارات) تماما خلف اسرة بينييه الفرنسية (8,2 مليارات فرنك).
وبحسب الدول فان المانيا التي تضم اكبر عدد من كبار المليارديرات تتقدم مع 27 مليارديرا ثم روسيا (16) وفرنسا (14) وايطاليا (10) وسويسرا (7).
ويقيم ربع هؤلاء الاثرياء في سويسرا.