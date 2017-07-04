‎اسباني وفرنسي وسويسري في طليعة أثرياء أوروبا

‎جنيف‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬شكل‭ ‬اصحاب‭ ‬شركات‭ ‬‮«‬زارا‮»‬‭ ‬الاسبانية‭ ‬و»ال‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬اتش‮»‬‭ ‬الفرنسية‭ ‬و»ايكيا‮»‬‭ ‬السويدية‭ ‬ثلاثي‭ ‬الطليعة‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬المليارديرات‭ ‬الاكثر‭ ‬ثراء‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬في‭ ‬2017‭ ‬والتي‭ ‬نشرتها‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬مجلة‭ ‬بلاين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬السويسرية‭.‬

‎وقالت‭ ‬المجلة‭ ‬ان‭ ‬2017‭ ‬كانت‭ ‬سنة‭ ‬جيدة‭ ‬للمليارديرات‭ ‬الاوروبيين‭ ‬حيث‭ ‬زادت‭ ‬ثرواتهم‭ ‬بنسبة‭ ‬19‭ ‬بالمئة‭ ‬مقارنة‭ ‬ب‭ ‬2016‭ ‬بعد‭ ‬تراجع‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭,‬5‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬‎ولا‭ ‬يزال‭ ‬الاسباني‭ ‬اورتيغا‭ ‬غاونا‭ (‬81‭ ‬عاما‭) ‬صاحب‭ ‬علامة‭ ‬زارا‭ ‬في‭ ‬الطليعة‭ ‬مع‭ ‬ثروة‭ ‬بقيمة‭ ‬73‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬محققا‭ ‬زيادة‭ ‬ب‭ ‬11‭,‬5‭ ‬مليارا‭ ‬في‭ ‬عام‭. ‬‎وتملك‭ ‬مجموعته‭ ‬7200‭ ‬متجر‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬‎ويحتاج‭ ‬الادراج‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللائحة‭ ‬لاكبر‭ ‬مئة‭ ‬ثري‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬امتلاك‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬قيمته‭ ‬عن‭ ‬7‭,‬1‭ ‬مليارات‭ ‬فرنك‭ ‬سويسري‭ ‬اي‭ ‬بزيادة‭ ‬عن‭ ‬قيمتها‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬6‭,‬2‭ ‬مليارات‭ ‬فرنك‭. ‬‎والمفاجأة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬2017‭ ‬هي‭ ‬حلول‭ ‬الفرنسي‭ ‬برنار‭ ‬ارنو‭ (‬68‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬2016‭. ‬‎وزادت‭ ‬ثورة‭ ‬برنار‭ ‬ارنو‭ ‬صاحب‭ ‬مجموعة‭ ‬ال‭ ‬في‭ ‬ام‭ ‬اتش‭ ‬للمنتجات‭ ‬الفاخرة‭ ‬بنسبة‭ ‬70‭ ‬بالمئة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬لتبلغ‭ ‬51‭ ‬مليار‭ ‬فرنك‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬نمو‭ ‬كبير‭ ‬لاسهم‭ ‬اهم‭ ‬مساهمين‭ ‬وهما‭ ‬ال‭ ‬في‭ ‬ام‭ ‬اتش‭ ‬وهيرمس‭. ‬‎وعادت‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬لاسرة‭ ‬كامبراد‭ (‬ايكيا‭) ‬بثروة‭ ‬بقيمة‭ ‬43‭,‬3‭ ‬مليار‭ ‬فرنك‭ (‬زيادة‭ ‬ب‭ ‬11‭,‬5‭ ‬بالمئة‭). ‬وعاد‭ ‬كبير‭ ‬المجموعة‭ ‬انغفار‭ ‬كامبارد‭ (‬91‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬عاش‭ ‬طويلا‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬الى‭ ‬السويد‭ ‬قبل‭ ‬بضع‭ ‬سنوات‭. ‬ويدير‭ ‬المجموعة‭ ‬ابناؤه‭ ‬الثلاثة‭ ‬الذين‭ ‬يحملون‭ ‬جوازات‭ ‬سفر‭ ‬سويسرية‭.‬

‎وتراجعت‭ ‬ليليان‭ ‬بيتانكور‭ (‬94‭ ‬عاما‭) ‬ابنة‭ ‬مؤسس‭ ‬مجموعة‭ ‬لوريال‭ ‬الى‭ ‬المرتبة‭ ‬الرابعة‭ ‬بثروة‭ ‬بقيمة‭ ‬40‭ ‬مليارا‭ ‬رغم‭ ‬ارتفاع‭ ‬بنسبة‭ ‬12‭ ‬بالمئة‭.‬

‎وبين‭ ‬الفرنسيين‭ ‬في‭ ‬كوكبة‭ ‬اول‭ ‬عشرين‭ ‬مليارديرا‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬هناك‭ ‬اسرة‭ ‬هيرمس‭ (‬المرتبة‭ ‬السابعة‭ ‬ب33‭,‬8‭ ‬مليار‭ ‬فرنك‭) ‬واسرة‭ ‬موليز‭ (‬متاجر‭ ‬اوشان‭ ‬المرتبة‭ ‬الثامنة‭ ‬ب‭ ‬33‭ ‬مليارا‭) ‬واسرة‭ ‬داسو‭ (‬المرتبة‭ ‬14‭ ‬ب‭ ‬23‭ ‬مليارا‭) ‬واسرة‭ ‬بينو‭ (‬المرتبة‭ ‬18‭ ‬ب‭ ‬20‭,‬9‭ ‬مليار‭ ‬فرنك،‭ ‬قطاع‭ ‬المنتجات‭ ‬الفاخرة‭).‬

‎وظهر‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬2017‭ ‬اسم‭ ‬جديد‭ ‬هو‭ ‬جيمس‭ ‬ديسون‭ ‬ملك‭ ‬المكانس‭ ‬الكهربائية‭ (‬المرتبة‭ ‬82‭ ‬ب‭ ‬8‭ ‬مليارات‭) ‬تماما‭ ‬خلف‭ ‬اسرة‭ ‬بينييه‭ ‬الفرنسية‭ (‬8,2‭ ‬مليارات‭ ‬فرنك‭).‬

‎وبحسب‭ ‬الدول‭ ‬فان‭ ‬المانيا‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬اكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المليارديرات‭ ‬تتقدم‭ ‬مع‭ ‬27‭ ‬مليارديرا‭ ‬ثم‭ ‬روسيا‭ (‬16‭) ‬وفرنسا‭ (‬14‭) ‬وايطاليا‭ (‬10‭) ‬وسويسرا‭ (‬7‭).‬

‎ويقيم‭ ‬ربع‭ ‬هؤلاء‭ ‬الاثرياء‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭.‬