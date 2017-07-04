 مَن أنتم؟ جاء دورنا في السؤال 

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فاتح عبد السلام

‮ ‬تكرر‭ ‬التساؤل‭ ‬الانكاري‭ ‬الاستفزازي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬علىأفواه‭ ‬زعماء‮ ‬‭ ‬وسياسيين‭ ‬عرب‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬أنتم؟‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اشتهر‭ ‬به‭ ‬الزعيم‭ ‬الليبي‭ ‬القتيل‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭ ‬،‭ ‬حين‭ ‬ألقى‭ ‬أول‭ ‬خطاب‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬الانتفاضة‭ ‬الشعبية‭ ‬المبرمجة‭ ‬ضده‭ . ‬كان‭ ‬يقصد‭ ‬القذافي‭ ‬المعنيين‭ ‬معاً‭ ‬،‭ ‬مَن‭ ‬أنتم‭ ‬بمعنى‭ ‬ما‭ ‬هويتكم‭ ‬السياسية‭ ‬وما‭ ‬برامجكم‭ ‬ومَن‭ ‬وراءكم‭ . ‬والمعنى‭ ‬الآخر‭ ‬مَن‭ ‬أنتم‭ ‬ازاء‭ ‬عظمة‭ ‬الجماهيرية‭ ‬الليبيبة‭ ‬الشعبية‭ ‬الديقراطية‭ ‬العظمى‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬كل‭ ‬الصفات‭ ‬العليا‭ ‬فيها‭ ‬وحققت‭ ‬كل‭ ‬المنجزات‭ ‬وقادرة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقهر‭ ‬كل‭ ‬أعدائها‭ ‬مهما‭ ‬كانوا،‭ ‬بحسب‭ ‬رؤية‭ ‬العقيد‭ ‬الليبي‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬سواه‭ .‬

بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬اكتشف‭ ‬المواطنون‭ ‬العرب‭ ‬ان‭ ‬السؤال‭ ‬المقلوب‭ ‬الموجه‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬للزعامات‭ ‬والسلطات‭ ‬هو‭ ‬الأكثر‭ ‬مقبولية‭ ‬وضرورة‭ ‬وحاجة‭ ‬للملايين‭ ‬الذين‭ ‬باتوا‭ ‬يحكمون‭ ‬من‭ ‬زعامات‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬ان‭ ‬تعرف‭ ‬نفسها‭ ‬للمواطنين‭ ‬لأنها‭ ‬لايمكن‭ ‬لها‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬صفة‭ ‬تدعيها‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬جاءت‭ ‬بنقيضها‭ ‬معها‭ .‬

صار‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تعريف‭ ‬هويات‭ ‬الحكم‭ ‬العربية‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬العراق‭ ‬الصورة‭ ‬اكثر‭ ‬تناقضاً‭ ‬واستعصاءاً‭ ‬،‭ ‬حين‭ ‬يروم‭ ‬باحث‭ ‬ايجاد‭ ‬تعريف‭ ‬لهوية‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬العراق‭ . ‬فالهوية‭ ‬ليست‭ ‬مدنية‭ ‬حتماً‮ ‬‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬ادعاء‭ ‬المدنية‭ ‬أحياناً‭ . ‬وهي‭ ‬هوية‭ ‬ليست‭ ‬فيدرالية‭ ‬كما‭ ‬ينص‭ ‬عليها‭ ‬الدستور‭ ‬المتعب‭ ‬لأن‭ ‬الفيدرالية‭ ‬حلال‭ ‬لجانب‭ ‬وحرام‭ ‬لجانب‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ . ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬كونفدرالية‭ ‬أبداً‭ ‬لأن‭ ‬النصوص‭ ‬الدستورية‭ ‬والقانونية‭ ‬لم‭ ‬تأت‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬مطلقاً‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬الواقع‭ ‬هو‭ ‬كونفيدرالي‭ ‬بين‭ ‬المركز‭ ‬والاقليم‭ . ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الهوية‭ ‬ليست‭ ‬دينية‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬تسيّد‭ ‬العمامات‭ ‬ساحات‭ ‬الحكم‭ ‬والمعارضة،‭ ‬ذلك‭ ‬انه‭ ‬مبكراً‭ ‬أو‭ ‬متأخراً‭ ‬اكتشف‭ ‬الجميع‭ ‬انّ‭ ‬الدين‭ ‬هو‭ ‬ستار‭ ‬الأحزاب‭ ‬لقشمرة‭ ‬الشعب‭ ‬وخطف‭ ‬أصواته‭ . ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الحكم‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬صفة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬ليس‭ ‬كذلك‭ ‬،‭ ‬لأن‭ ‬الديمقراطية‭ ‬لاتعني‭ ‬في‭ ‬اي‭ ‬تعريف‭ ‬منذ‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬سياسة‭ ‬وسياسيون‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬،ان‭ ‬الخاسر‭ ‬يحكم‭ ‬والفائز‭ ‬يداس‭ ‬عليه‭ ‬ويتشرذم‭ ‬،أو‭ ‬ان‭ ‬الديمقراطية‭ ‬محبوسة‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬الانتخابات‭ ‬ومفصولة‭ ‬عن‭ ‬ممارسات‭ ‬المسؤولين‭ ‬مع‭ ‬الناس‭ . ‬أو‭ ‬ان‭ ‬الديمقراطية‭ ‬تحميها‭ ‬المليشيات‭ ‬ولا‭ ‬تنفر‭ ‬منها‭ ‬ولا‭ ‬تتذمر‭.‬

كان‭ ‬الناس‭ ‬عامة‭ ‬عبر‭ ‬العقود‭ ‬الطويلة،‭ ‬يفهمون‭ ‬ان‭ ‬الحكم‭ ‬الاشتراكي‭ ‬مثلاً،‭ ‬يعني‭ ‬انه‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬لديك‭ ‬بقرتان‭ ‬فعليك‭ ‬ان‭ ‬تعطي‭ ‬واحدة‭ ‬لجارك‭ . ‬ويفهمون‭ ‬أنّ‭ ‬الحكم‭ ‬الشيوعي‭ ‬يعني‭ ‬انه‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬لديك‭ ‬بقرتان‭ ‬فعليك‭ ‬تسليمهما‭ ‬للجمعية‭ ‬الزراعية‭ ‬الحكومية‭ ‬وتتكفل‭ ‬الحكومة‭ ‬بإعطائك‭ ‬شيئاً‭ ‬من‭ ‬اللبن‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ . ‬وفهم‭ ‬الناس‭ ‬أيضاً‭ ‬انّ‭ ‬حكم‭ ‬الانظمة‭ ‬العربية‭ ‬هو‭ ‬أخذ‭ ‬البقرتين‭ ‬وحلب‭ ‬المواطن‭ ‬مكانهما‭ . ‬لكن‭ ‬برغم‭ ‬النموذج‭ ‬العربي‭ ‬القاسي،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬تعريف‭ ‬هوية‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬العراق‮ ‬‭ ‬عملية‭ ‬مستعصية‭ ‬وبعيدة‭ ‬كل‭ ‬البعد‭ ‬عن‭ ‬الفهم‭ ‬،‭ ‬وربما‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يغامر‭ ‬ويقوم‭ ‬بالتعريف‭ ‬بهذه‭ ‬الهوية،‭ ‬لأنها‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للتعريف‭ ‬اصلاً‭.‬

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