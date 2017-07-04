 مَن أنتم؟ جاء دورنا في السؤال 

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فاتح عبد السلام
تكرر التساؤل الانكاري الاستفزازي أكثر من مرة علىأفواه زعماء وسياسيين عرب ، من أنتم؟ بعد أن اشتهر به الزعيم الليبي القتيل معمر القذافي ، حين ألقى أول خطاب له بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية المبرمجة ضده . كان يقصد القذافي المعنيين معاً ، مَن أنتم بمعنى ما هويتكم السياسية وما برامجكم ومَن وراءكم . والمعنى الآخر مَن أنتم ازاء عظمة الجماهيرية الليبيبة الشعبية الديقراطية العظمى التي جمعت كل الصفات العليا فيها وحققت كل المنجزات وقادرة على أن تقهر كل أعدائها مهما كانوا، بحسب رؤية العقيد الليبي لا أحد سواه .
بعد ذلك، اكتشف المواطنون العرب ان السؤال المقلوب الموجه من الناس للزعامات والسلطات هو الأكثر مقبولية وضرورة وحاجة للملايين الذين باتوا يحكمون من زعامات لا تستطيع ان تعرف نفسها للمواطنين لأنها لايمكن لها الدفاع عن صفة تدعيها بعد ان جاءت بنقيضها معها .
صار من الصعب تعريف هويات الحكم العربية ، وفي العراق الصورة اكثر تناقضاً واستعصاءاً ، حين يروم باحث ايجاد تعريف لهوية الحكم في العراق . فالهوية ليست مدنية حتماً بالرغم من ادعاء المدنية أحياناً . وهي هوية ليست فيدرالية كما ينص عليها الدستور المتعب لأن الفيدرالية حلال لجانب وحرام لجانب من الشعب . وهي ليست كونفدرالية أبداً لأن النصوص الدستورية والقانونية لم تأت على ذلك مطلقاً ، لكن الواقع هو كونفيدرالي بين المركز والاقليم . كما ان الهوية ليست دينية بالرغم من تسيّد العمامات ساحات الحكم والمعارضة، ذلك انه مبكراً أو متأخراً اكتشف الجميع انّ الدين هو ستار الأحزاب لقشمرة الشعب وخطف أصواته . كما ان الحكم الذي يحمل صفة الديمقراطية ليس كذلك ، لأن الديمقراطية لاتعني في اي تعريف منذ كان هناك سياسة وسياسيون في التاريخ ،ان الخاسر يحكم والفائز يداس عليه ويتشرذم ،أو ان الديمقراطية محبوسة في صندوق الانتخابات ومفصولة عن ممارسات المسؤولين مع الناس . أو ان الديمقراطية تحميها المليشيات ولا تنفر منها ولا تتذمر.
كان الناس عامة عبر العقود الطويلة، يفهمون ان الحكم الاشتراكي مثلاً، يعني انه إذا كانت لديك بقرتان فعليك ان تعطي واحدة لجارك . ويفهمون أنّ الحكم الشيوعي يعني انه اذا كانت لديك بقرتان فعليك تسليمهما للجمعية الزراعية الحكومية وتتكفل الحكومة بإعطائك شيئاً من اللبن كل يوم . وفهم الناس أيضاً انّ حكم الانظمة العربية هو أخذ البقرتين وحلب المواطن مكانهما . لكن برغم النموذج العربي القاسي، لا يزال تعريف هوية الحكم في العراق عملية مستعصية وبعيدة كل البعد عن الفهم ، وربما لا أحد يغامر ويقوم بالتعريف بهذه الهوية، لأنها غير قابلة للتعريف اصلاً.
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لندن