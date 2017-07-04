اتصالات الساعات الأخيرة ساخنة والكويت تسلم الرد القطري الى الجبير

اريتريا‭ ‬تدعو‭ ‬الدوحة‭ ‬الى‭ ‬التوسط‭ ‬في‭ ‬خلافها‭ ‬الحدودي‭ ‬مع‭ ‬جيبوتي

الدوحة‭-‬‮ ‬‭ ‬بيروت‭- ‬الزمان‮ ‬

تسارعت‭ ‬الاتصالات‭ ‬بين‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عاصمة‭ ‬عربية‭ ‬واقليمية‭ ‬مروراً‭ ‬بالكويت‭ ‬عاصمة‭ ‬التوسط‭ ‬في‭ ‬الازمة‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬المهلة‭ ‬الممددة‭ ‬شارفت‭ ‬على‭ ‬الانقضاء،‭ ‬ولمحت‭ ‬الامارات‭ ‬الى‭ ‬تصعيد‭ ‬العقوبات‭ ‬امر‭ ‬مبكر‭ ‬الان‭ ‬،من‭ ‬جهته‮ ‬‭ ‬اعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬القطري‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬المطالب‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والدول‭ ‬الحليفة‭ ‬لها‭ ‬لاعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬غير‭ ‬واقعية‮»‬‭ ‬و‮»‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للتطبيق‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الالماني‭ ‬الالماني‭ ‬سيغمار‭ ‬غابريال‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬ان‭ ‬لائحة‭ ‬المطالب‭ ‬‮«‬غير‭ ‬واقعية‭ ‬وغير‭ ‬قابلة‭ ‬للتطبيق‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الشروط‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تتعلق‭ ‬بالارهاب‭ ‬بل‭ ‬بقمع‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‮»‬‭.‬

وتسلم‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬عصر‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يتسارع‭ ‬فيه‭ ‬الحراك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬سعيا‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭ ‬الخليجية‭. ‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكويتية‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬المستشار‭ ‬بالديوان‭ ‬الأميري‭ ‬خالد‭ ‬يوسف‭ ‬الفليج‭ ‬مبعوث‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬سلّم‭ ‬رسالة‭ ‬جوابية‭ ‬من‭ ‬الصباح‭ ‬إلى‭ ‬أمير‭ ‬قطر،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬مضمونها‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬دبلوماسية‭ ‬كويتية‭ ‬للأناضول،‭ ‬إن‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بالوكالة‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬المبارك،‭ ‬سيتوجه‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬جدة‭ ‬للقاء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬عادل‭ ‬الجبير،‭ ‬وتسليمه‭ ‬الرد‭ ‬القطري‭ ‬على‭ ‬مطالب‭ ‬الدول‭ ‬الأربع‭.‬

واستقبل‭ ‬أمير‭ ‬الكويت،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬اليوم‭ ‬الوزير‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬علوي‭. ‬وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬‮«‬بن‭ ‬علوي‮»‬‭ ‬للكويت‭ ‬عقب‭ ‬تسليم‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬قطر،‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني،‭ ‬لأمير‭ ‬الكويت،‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬رد‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬مطالب‭ ‬الدول‭ ‬الأربع‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬اليوم،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬القطري‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬حل‭ ‬لأي‭ ‬أزمة‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬حوار‭ ‬يتم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬وليس‭ ‬التهديد‭. ‬وحول‭ ‬فحوى‭ ‬رد‭ ‬قطر‭ ‬على‭ ‬مطالب‭ ‬دول‭ ‬المقاطعة‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تسليمه‭ ‬للكويت،‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الرد‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬سيادة‭ ‬الدول‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭. ‬وجدد‭ ‬وصفه‭ ‬لتلك‭ ‬المطالب‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬غير‭ ‬واقعية‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬تطبيقها‭ ‬‮«‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ ‬تتضمن‭ ‬‮«‬انتهاك‭ ‬سيادة‭ ‬بلد‭ ‬والتدخل‭ ‬في‭ ‬شئوونه‭ ‬الداخلية‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تسلم‭ ‬الكويت‭ ‬الرد،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬مضمونه،‭ ‬قبل‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭/‬الأربعاء‭.‬

فيما‭ ‬دعا‭ ‬سفير‭ ‬اريتريا‭ ‬لدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الافريقي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قطر‭ ‬الى‭ ‬التوسط‭ ‬مع‭ ‬جارتها‭ ‬جيبوتي‭ ‬حول‭ ‬الخلاف‭ ‬الحدودي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬واشرفت‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬على‭ ‬ابرام‭ ‬اتفاق‭ ‬سلام‭ ‬بين‭ ‬اريتريا‭ ‬وجيبوتي‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬حول‭ ‬منطقة‭ ‬دميرة‭ ‬الحدودية‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬موضع‭ ‬نزاع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لعقود‭. ‬وانسحب‭ ‬قوات‭ ‬حفظ‭ ‬سلام‭ ‬قطرية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬بعدما‭ ‬ابدت‭ ‬جيبوتي‭ ‬دعما‭ ‬للسعودية‭ ‬التي‭ ‬تتهم‭ ‬الدوحة‭ ‬بدعم‭ ‬‮«‬الارهاب‮»‬‭.‬

وتزعم‭ ‬جيبوتي‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬الاريترية‭ ‬تحركت‭ ‬نحو‭ ‬المنطقة‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬ليوم‭ ‬واحد‭ ‬بعد‭ ‬الانسحاب‭ ‬القطري،‭ ‬ما‭ ‬اثار‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬مسلحة‭ ‬مشابهة‭ ‬للصراع‭ ‬العسكري‭ ‬حول‭ ‬المنطقة‭ ‬عام‭ ‬2008‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬دعت‭ ‬فيه‭ ‬جيبوتي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬لترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬لتفادي‭ ‬تجدد‭ ‬النزاع،‭ ‬قال‭ ‬سفير‭ ‬اريتريا‭ ‬لدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬أريا‭ ‬ديستا‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬قطر‭ ‬هي‭ ‬المفاوض‭ ‬الأصيل‭ ‬لاتفاقية‭ ‬السلام‭ ‬والأمر‭ ‬يعود‭ ‬لهذا‭ ‬البلد‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬الخلاف‭ ‬الأخير‭.‬

واضاف‭ ‬ديستا‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بجيبوتي،‭ ‬ما‭ ‬نعلمه‭ ‬ان‭ ‬قطر‭ ‬هي‭ ‬الوسيط‮»‬‭.‬