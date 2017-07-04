بارزاني يشرح للبعثات العربية أهداف استفتاء الاستقلال والصدر يطالبه بالتأجيل

أربيل‭ – ‬لندن‭ – ‬الزمان‮ ‬

عرض‭ ‬رئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لقناصل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬اربيل‭ ‬عاصمة‭ ‬الاقليم‭ ‬تصوراته‭ ‬لمرحلة‭ ‬مابعد‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وقدم‭ ‬عرضا‭ ‬عن‭ ‬الاسباب‭ ‬التي‭ ‬دفعت‭ ‬الى‭ ‬قرار‭ ‬اجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬انفصال‭ ‬الاقليم‭ ‬عن‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭.‬

حيث‭ ‬اجتمع‭ ‬بارزاني‭ ‬في‭ ‬اربيل‭ ‬امس‭ ‬مع‭ ‬قناصل‭ ‬سبع‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬هي‭: ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬والأردن،‭ ‬ومصر،‭ ‬والامارات،‭ ‬وفلسطين،‭ ‬والكويت،‭ ‬والسودان‭. ‬وأوضح‭ ‬بارزاني‭ ‬ان‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬جدا‭ ‬حساسة‭ ‬ويجب‭ ‬منععودة‭ ‬تلك‭ ‬الأرضية‭ ‬التي‭ ‬مهّدت‭ ‬لظهور‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭.. ‬وقال‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬البدء‭ ‬بعملية‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل‭ ‬وخلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬الجانبين‭ ‬الأميركي‭ ‬والعراقي‭ ‬طالبنا‭ ‬بضرورة‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬سياسية‭ ‬ولإدارة‭ ‬المحافظة‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬داعش‭ ‬لكنه‭ ‬مع‭ ‬الأسف‭ ‬هذه‭ ‬المقترحات‭ ‬لم‭ ‬تؤخذفي‭ ‬الاعتبار‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬بارزاني‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬عملية‭ ‬تحرير‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬قد‭ ‬شارفت‭ ‬على‭ ‬النهاية‭ ‬وحكم‭ ‬داعش‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬أيضا‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬انها‭ ‬النهاية‭ ‬لداعش‭ ‬والإرهاب،‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬المستبعد‭ ‬ان‭ ‬يظهر‭ ‬الإرهاب‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بشكل‭ ‬آخر‭.. ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬منعذلك‭ ‬وان‭ ‬تدار‭ ‬المحافظة‭ ‬وفق‭ ‬رغبة‭ ‬مكوناتها‭ ‬لكي‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬الاطمئنان‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حياتها‭ ‬ولمنع‭ ‬تكرار‭ ‬تلك‭ ‬الكوارث‭ ‬التي‭ ‬حلت‭ ‬بها‭.‬

وبشأن‭ ‬الاستفتاء‭ ‬شرح‭ ‬بارزاني‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬ساعدت‭ ‬شعب‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬على‭ ‬حث‭ ‬الخطى‭ ‬نحو‭ ‬الاستفتاء‭.. ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬الاستفتاء‭ ‬حق‭ ‬شرعي‭ ‬وطبيعي‭ ‬لشعب‭ ‬كردستان‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬احترام‭ ‬ذلك‭ ‬الحق‭. ‬وقال‭ ‬بارزاني‭ ‬إنشعب‭ ‬كردستان‭ ‬سيسلك‭ ‬طرق‭ ‬الحوار‭ ‬ويعتمد‭ ‬الوسائل‭ ‬السلمية‭ ‬لضمان‭ ‬حقوقه

‮ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬دعا‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬بشكل‭ ‬عرضي‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬اليوم‭ ‬الى‭ ‬تأجيل‭ ‬استفتاء‭ ‬الانفصال‭ ‬نظرًا‭ ‬لظروف‭ ‬العراق‭ ‬الحالية‭ ‬وهي‭ ‬على‭ ‬ابواب‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل‭ ‬آملا‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬خطوة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬إلغائه‭.‬

ورفض‭ ‬تهديد‭ ‬بعض‭ ‬الأطراف‭ ‬للاكراد‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬هؤلاء‭ ‬ينعقون‭ ‬بسوء‭ ‬الكلام‭ ‬ويراهنون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬لهم‭ ‬سماعين‭ ‬يعشقون‭ ‬الطائفية‭ ‬والعرقية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ردّ‭ ‬للصدر‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬وجّهه‭ ‬له‭ ‬اعلامي‭ ‬عراقي‭ ‬حول‭ ‬موقفه‭ ‬من‭ ‬‮«‬محاولات‭ ‬بعض‭ ‬الاطراف‭ ‬تمزيق‭ ‬النسيج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للعراقيين‭ ‬وتأجيج‭ ‬الازمات‭ ‬القومية‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬فشلت‭ ‬بتأجيج‭ ‬التأزيم‭ ‬الطائفي‭ ‬واخذت‭ ‬تدعو‭ ‬لاقصاء‭ ‬الاكراد‭ ‬عن‭ ‬بغدادوالمحافظات‭ ‬وبضمنهم‭ ‬الاكراد‭ ‬الفيلية‭ (‬الشيعة‭) ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬متجذرون‭ ‬تاريخيا‭ ‬في‭ ‬الارض‭ ‬العراقية‭.. ‬فما‭ ‬هو‭ ‬موقفكم‭ ‬من‭ ‬ذلك؟‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬رد‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬هامش‭ ‬على‭ ‬رسالة‭ ‬زنكنة‭: ‬‮«‬ان‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬ينعقون‭ ‬بسوء‭ ‬الكلام‭.. ‬يراهنون‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬لهم‭ ‬سماعين‭ ‬يعشقون‭ ‬الطائفية‭ ‬والعرقية‭ ‬ويتصورون‭ ‬انهم‭ ‬سيكسبون‭ ‬الاصوات‭.. ‬وهم‭ ‬يعصون‭ ‬كل‭ ‬الشرائع‭ ‬الاسلامية‭ ‬ويخالفون‭ ‬كل‭ ‬عقلويعاندون‭ ‬توجه‭ ‬المرجعية‭ ‬والثوابت‭ ‬الوطنية‭.. ‬هم‭ ‬كالانعام‭ ‬بل‭ ‬اضل‭ ‬سبيلا‭. ‬نعم‭ ‬العراق‭ ‬واحد‭ ‬وللجميع‭ ‬لانفرق‭ ‬بين‭ ‬احد‭ ‬منهم‭ ‬ما‭ ‬داموا‭ ‬محبين‭ ‬لوطنهم‭ ‬لايعملون‭ ‬لاجندات‭ ‬خارجية‭.. ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬اطالب‭ ‬الاخ‭ ‬مسعود‭ ‬البرزاني‭ ‬بتأجيل‭ ‬استفتاء‭ ‬الانفصال‭ ‬ولاسيما‭ ‬نحنعلى‭ ‬ابواب‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل‭ ‬ولو‭ ‬كخطوة‭ ‬اولى‭ ‬لالغائه‭ ‬مستقبلا‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬الاستفتاء‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭ ‬ليقرر‭ ‬الاكراد‭ ‬مصيرهم‭ ‬في‭ ‬البقاء‭ ‬ضمن‭ ‬الوطن‭ ‬العراقي‭ ‬او‭ ‬الانفصال‭ ‬عنه‭.‬