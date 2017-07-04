بارزاني يشرح للبعثات العربية أهداف استفتاء الاستقلال والصدر يطالبه بالتأجيل

أربيل – لندن – الزمان
عرض رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الثلاثاء لقناصل الدول العربية في اربيل عاصمة الاقليم تصوراته لمرحلة مابعد داعش في العراق وقدم عرضا عن الاسباب التي دفعت الى قرار اجراء استفتاء انفصال الاقليم عن العراق في سبتمبر المقبل.
حيث اجتمع بارزاني في اربيل امس مع قناصل سبع دول عربية في الإقليم هي: المملكة العربية السعودية، والأردن، ومصر، والامارات، وفلسطين، والكويت، والسودان. وأوضح بارزاني ان مرحلة ما بعد داعش في الموصل جدا حساسة ويجب منععودة تلك الأرضية التي مهّدت لظهور تنظيم داعش.. وقال «قبل البدء بعملية تحرير الموصل وخلال اجتماع مع الجانبين الأميركي والعراقي طالبنا بضرورة وضع خطة سياسية ولإدارة المحافظة بعد طرد داعش لكنه مع الأسف هذه المقترحات لم تؤخذفي الاعتبار».
وأشار بارزاني في حديثه الى ان عملية تحرير مدينة الموصل قد شارفت على النهاية وحكم داعش قد انتهى أيضا ولكن هذا لا يعني انها النهاية لداعش والإرهاب، ومن غير المستبعد ان يظهر الإرهاب مرة أخرى بشكل آخر.. مشددا على ضرورة منعذلك وان تدار المحافظة وفق رغبة مكوناتها لكي تتمكن من الاطمئنان في الحفاظ على حياتها ولمنع تكرار تلك الكوارث التي حلت بها.
وبشأن الاستفتاء شرح بارزاني بشكل دقيق العوامل التي ساعدت شعب إقليم كردستان على حث الخطى نحو الاستفتاء.. مؤكدا ان الاستفتاء حق شرعي وطبيعي لشعب كردستان ويجب على جميع الأطراف احترام ذلك الحق. وقال بارزاني إنشعب كردستان سيسلك طرق الحوار ويعتمد الوسائل السلمية لضمان حقوقه
من جانبه دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشكل عرضي مسعود بارزاني اليوم الى تأجيل استفتاء الانفصال نظرًا لظروف العراق الحالية وهي على ابواب تحرير الموصل آملا ان يكون ذلك خطوة على طريق إلغائه.
ورفض تهديد بعض الأطراف للاكراد في بغداد قائلا إن هؤلاء ينعقون بسوء الكلام ويراهنون على أن لهم سماعين يعشقون الطائفية والعرقية.
جاء ذلك في ردّ للصدر على سؤال وجّهه له اعلامي عراقي حول موقفه من «محاولات بعض الاطراف تمزيق النسيج الاجتماعي للعراقيين وتأجيج الازمات القومية بعد ان فشلت بتأجيج التأزيم الطائفي واخذت تدعو لاقصاء الاكراد عن بغدادوالمحافظات وبضمنهم الاكراد الفيلية (الشيعة) الذين هم متجذرون تاريخيا في الارض العراقية.. فما هو موقفكم من ذلك؟».
وجاء رد الصدر في كتابة هامش على رسالة زنكنة: «ان هؤلاء الذين ينعقون بسوء الكلام.. يراهنون على ان لهم سماعين يعشقون الطائفية والعرقية ويتصورون انهم سيكسبون الاصوات.. وهم يعصون كل الشرائع الاسلامية ويخالفون كل عقلويعاندون توجه المرجعية والثوابت الوطنية.. هم كالانعام بل اضل سبيلا. نعم العراق واحد وللجميع لانفرق بين احد منهم ما داموا محبين لوطنهم لايعملون لاجندات خارجية.. ومن هنا اطالب الاخ مسعود البرزاني بتأجيل استفتاء الانفصال ولاسيما نحنعلى ابواب تحرير الموصل ولو كخطوة اولى لالغائه مستقبلا».
ومن المفترض أن يجري الاستفتاء في 25 سبتمبر المقبل ليقرر الاكراد مصيرهم في البقاء ضمن الوطن العراقي او الانفصال عنه.