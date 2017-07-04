‎تصاعد أزمة مشاركة النواب المصريين في مؤتمرالمعارضة الإيرانية بباريس 

‎‮ ‬باريس‭ ‬‭-‬‮ ‬‭ ‬القاهرة -‬‭ ‬الزمان‭ ‬‭-‬‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارة‮ ‬‭ ‬‭: ‬‎في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬سادت‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الاستياء‭ ‬لانسحاب‭ ‬النواب‭ ‬المصريين‭ ‬الخمسة‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬دعوتهم‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‮ ‬‎‮ ‬مؤتمر‭ ‬المعارضة‭ ‬الايرانية‮ ‬‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬انسحابهم‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬جلسات‭ ‬المؤتمر،‭ ‬اكد‭ ‬المستشار‭ ‬احمد‭ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬ان‭ ‬النواب‭ ‬الخمسة‭ ‬يواجهون‭ ‬عقوبات‭ ‬تصل‭ ‬لاسقاط‭ ‬العضوية‭ ‬بعد‭ ‬سفرهم‭ ‬بدون‭ ‬اذن‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تحذيرات‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬وجهت‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬والمشاركة‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬بالمعارضه‭ ‬الايرانية‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬مشاركة‭ ‬النواب‭ ‬المصريين‮ ‬‭ ‬باعتبارهم‭ ‬يمثلون‭ ‬وجهة‭ ‬نظرهم‭ ‬الشخصية‭ ‬وليس‭ ‬موقف‭ ‬الحكومة‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬الوفد‭ ‬البرلماني‭ ‬الاردني‭ ‬‭.‬‭ ‬‎‮ ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬ما‭ ‬يبرره‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬توافقا‭ ‬عربياً‭ ‬ودولياً‭ ‬على‭ ‬محاصرة‭ ‬الخطر‭ ‬الايراني‭ ‬والذى‭ ‬يهدد‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬مصر‭.‬‭ ‬‎‮ ‬فيما‭ ‬أشاد‭ ‬المصدر‭ ‬بالموقف‭ ‬السعودي‭ ‬والمتمثل‭ ‬بمشاركة‭ ‬الأمير‭ ‬تركي‭ ‬الفيصل‭ ‬في‭ ‬اعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬والكلمة‭ ‬التي‭ ‬القاها‭ ‬والتي‭ ‬طالب‭ ‬بمواقف‭ ‬حازمة‭ ‬لمواجهة‭ ‬تدخلات‭ ‬النظام‭ ‬الايراني‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬نضال‭ ‬المقاومه‭ ‬الوطنية‭ ‬الايرانية‭ ‬،‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬الهجوم‭ ‬خير‭ ‬وسيلة‭ ‬للدفاع‭ ‬لاسقاط‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬والذى‭ ‬يكرس‭ ‬لديكتاتورية‭ ‬دينية‭ ‬تستغل‭ ‬الدين‭ ‬لتحقيق‭ ‬اطماعها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬اشعال‭ ‬حرب‭ ‬طائفية‭ ‬بين‭ ‬السنة‭ ‬والشيعة‭ ‬‭.‬‭ ‬‎‮ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬نفسه‭ ‬أشاد‭ ‬الحاضرون‭ ‬بالكلمة‭ ‬التي‭ ‬القاها‭ ‬الصحافي‭ ‬المصري‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬التي‭ ‬اكد‭ ‬فيها‭ ‬ان‭ ‬العالم‭ ‬العربى‭ ‬يواجه‭ ‬اتفاقية‭ ‬سايكس‭ ‬بيكو‭ ‬جديدة‭ ‬لتقسيم‭ ‬المنطقة‭ ‬بمشاركة‭ ‬امريكية‭ ‬ايرانية‭ ‬اسرائيلية‮ ‬‭ ‬،‭ ‬وانه‭ ‬يجب‭ ‬المراهنة‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬المنطقه‭ ‬لحماية‭ ‬أهلها‭ ‬وليس‭ ‬الدول‭ ‬الخارجية‭ ‬ودعا‭ ‬الى‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬سياسية‭ ‬واعلامية‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬‭ ‬وفى‭ ‬أول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الكلمه‭ ‬اكد‭ ‬السيد‭ ‬موسى‭ ‬افشار‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الوطنى‭ ‬للمقاومة‭ ‬الايرانية‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬تلك‭ ‬اللجنة‭ ‬لتكون‭ ‬الذراع‭ ‬الاعلامي‭ ‬للجنه‭ ‬التضامن‭ ‬العربى‭ ‬الاسلامى‭ ‬مع‭ ‬المقاومة‭ ‬الايرانية‭ ‬والتي‭ ‬اعلن‭ ‬البيان‭ ‬التاسيسى‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬وتضم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬السياسية‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربى،‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬سيد‭ ‬احمد‭ ‬غزالى‭ ‬رئيس‭ ‬حكومه‭ ‬الجزائر‭ ‬الاسبق‭ ‬وكمال‭ ‬مرجان‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬والخارجيه‭ ‬التونسي‭ ‬الاسبق‭ ‬والسيده‭ ‬حورية‭ ‬مشهور‭ ‬وزير‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬سابقا‭ ‬والسيدة‭ ‬نجمية‭ ‬طاني‭ ‬وزير‭ ‬محو‭ ‬الامية‭ ‬سابقا‭ ‬بالمغرب‭ ‬ود‭/ ‬تيسير‭ ‬التميمى‭ ‬قاضي‭ ‬قضاة‭ ‬فلسطين‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬قيادات‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭.‬