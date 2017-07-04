‎تصاعد أزمة مشاركة النواب المصريين في مؤتمرالمعارضة الإيرانية بباريس 

باريس - القاهرة - الزمان - مصطفى عمارة : في الوقت الذي سادت حالة من الاستياء لانسحاب النواب المصريين الخمسة الذين تم دعوتهم للمشاركة في مؤتمر المعارضة الايرانية في باريس ، حيث تم انسحابهم قبل بدء جلسات المؤتمر، اكد المستشار احمد سعد الدين الأمين العام للمجلس ان النواب الخمسة يواجهون عقوبات تصل لاسقاط العضوية بعد سفرهم بدون اذن خاصة ان هناك تحذيرات كانت قد وجهت لهم من السفر والمشاركة ، فيما اكد مصدر بالمعارضه الايرانية انه كان يمكن مشاركة النواب المصريين باعتبارهم يمثلون وجهة نظرهم الشخصية وليس موقف الحكومة كما حدث مع الوفد البرلماني الاردني . وأضاف المصدر ان هذا الموقف ليس له ما يبرره خاصة ان هناك توافقا عربياً ودولياً على محاصرة الخطر الايراني والذى يهدد دول المنطقة وعلى رأسها مصر. فيما أشاد المصدر بالموقف السعودي والمتمثل بمشاركة الأمير تركي الفيصل في اعمال المؤتمر والكلمة التي القاها والتي طالب بمواقف حازمة لمواجهة تدخلات النظام الايراني في المنطقة والعمل على دعم نضال المقاومه الوطنية الايرانية ، باعتبار ان الهجوم خير وسيلة للدفاع لاسقاط هذا النظام والذى يكرس لديكتاتورية دينية تستغل الدين لتحقيق اطماعها في المنطقة والعمل على اشعال حرب طائفية بين السنة والشيعة . في السياق نفسه أشاد الحاضرون بالكلمة التي القاها الصحافي المصري مصطفى عمارة التي اكد فيها ان العالم العربى يواجه اتفاقية سايكس بيكو جديدة لتقسيم المنطقة بمشاركة امريكية ايرانية اسرائيلية ، وانه يجب المراهنة على دول المنطقه لحماية أهلها وليس الدول الخارجية ودعا الى تشكيل لجنة سياسية واعلامية من المشاركين في المؤتمر تعمل على منع التدخل في المنطقة. وفى أول رد فعل على تلك الكلمه اكد السيد موسى افشار عضو اللجنة الخارجية في المجلس الوطنى للمقاومة الايرانية في تصريحات خاصة للزمان ان المؤتمر سيعمل على تشكيل تلك اللجنة لتكون الذراع الاعلامي للجنه التضامن العربى الاسلامى مع المقاومة الايرانية والتي اعلن البيان التاسيسى لها خلال المؤتمر وتضم عدد من الشخصيات السياسية البارزة في العالم العربى، وعلى راسها سيد احمد غزالى رئيس حكومه الجزائر الاسبق وكمال مرجان وزير الدفاع والخارجيه التونسي الاسبق والسيده حورية مشهور وزير حقوق الانسان في اليمن سابقا والسيدة نجمية طاني وزير محو الامية سابقا بالمغرب ود/ تيسير التميمى قاضي قضاة فلسطين وعددا من قيادات المعارضة السورية.