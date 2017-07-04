إنطلاق المباحثات السورية في أستانا واختراق دفاعات داعش بالرقة 

بيروت‭- ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬اخترقت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬سور‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬الرقة‭ ‬بعد‭ ‬غارات‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬فتح‭ ‬ثغرتين‭ ‬فيه،‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬تقدما‭ ‬نوعيا‭ ‬للفصائل‭ ‬الكردية‭ ‬والعربية‭ ‬في‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬معقل‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬وفي‭ ‬موازاة‭ ‬المعارك‭ ‬العنيفة‭ ‬في‭ ‬الرقة،يبحث‭ ‬وفدا‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬والفصائل‭ ‬المقاتلة‭ ‬في‭ ‬استانا‭ ‬امكانية‭ ‬اقامة‭ ‬مناطق‭ ‬آمنة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المحافظات‭ ‬والمناطق‭ ‬السورية،‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬بدأت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬الاربعاء‭ ‬برعاية‭ ‬روسيا‭ ‬وايران،‭ ‬حليفتا‭ ‬النظام،‭ ‬وتركيا‭ ‬الداعمة‭ ‬للمعارضة‭.‬

وأعلنت‭ ‬قيادة‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ (‬سنتكوم‭) ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬دعمت‭ ‬تقدم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الاكثر‭ ‬تحصينا‭ ‬من‭ ‬الرقة‭ ‬عبر‭ ‬فتح‭ ‬ثغرتين‭ ‬صغيرتين‭ ‬في‭ ‬سور‭ ‬الرافقة‭ ‬المحيط‭ ‬بالمدينة‭ ‬القديمة‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬ان‭ ‬طائرات‭ ‬التحالف‭ ‬‮«‬شنت‭ ‬غارات‭ ‬محددة‭ ‬الهدف‭ ‬على‭ ‬جزئين‭ ‬صغيرين‭ ‬من‭ ‬السور‭ ‬مما‭ ‬اتاح‭ ‬لقوات‭ ‬التحالف‭ ‬وشركائها‭ ‬اختراق‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬اختارتها‭ ‬هي‭ ‬وحرمت‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬ألغام‭ ‬زرعها‭ ‬وعبوات‭ ‬ناسفة‮»‬‭.‬

ويبلغ‭ ‬طول‭ ‬أجزاء‭ ‬السور‭ ‬التي‭ ‬استهدفتها‭ ‬الغارات‭ ‬وفق‭ ‬البيان‭ ‬25‭ ‬مترا‭ ‬ويبلغ‭ ‬القسم‭ ‬المتبقي‭ ‬من‭ ‬السور‭ ‬2500‭ ‬متراً‭. ‬ويعود‭ ‬تاريخ‭ ‬بنائه‭ ‬الى‭ ‬العصر‭ ‬العباسي‭ ‬حين‭ ‬شكلت‭ ‬الرقة‭ ‬مركزاً‭ ‬علمياً‭ ‬وثقافياً‭ ‬هاماً‭. ‬وأعلنت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬في‭ ‬تغريدات‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬انها‭ ‬‮«‬تقاتل‭ ‬قرب‭ ‬مركز‭ ‬الرقة‮»‬‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الضربة‭ ‬الجوية‭ ‬‮«‬الدقيقة‮»‬‭ ‬اتاحت‭ ‬‮«‬دخول‭ ‬قواتها‭ ‬وتجنب‭ ‬مفخخات‭ ‬داعش‮»‬‭. ‬وذكرت‭ ‬ان‭ ‬داعش‭ ‬استخدم‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬السور‭ ‬الاثري‭ ‬لشن‭ ‬الهجمات‮»‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬لزرع‭ ‬‮«‬المفخخات‭ ‬والألغام‭ ‬في‭ ‬منافذ‭ ‬السور‭ ‬لإعاقة‭ ‬تقدم‮»‬‭ ‬قواتها‭. ‬وافاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬عن‭ ‬تقدم‭ ‬‮«‬ثلاث‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬مدعمة‭ ‬بالقوات‭ ‬الخاصة‭ ‬الأميركية،‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور‭ ‬من‭ ‬شرق‭ ‬سور‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬فجر‭ ‬اليوم،‭ ‬واخترقت‭ ‬دفاعات‭ ‬التنظيم‭ ‬بغطاء‭ ‬جوي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طائرات‭ ‬التحالفالدولي‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬ساعات،‭ ‬تمكن‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النخبة‭ ‬السورية،‭ ‬مجموعة‭ ‬مقاتلين‭ ‬عرب‭ ‬تدعمهم‭ ‬واشنطن‭ ‬ويقاتلون‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬غضب‭ ‬الفرات‮»‬‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬حي‭ ‬الصناعة‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬الداعشيون‭ ‬قد‭ ‬استعادوا‭ ‬السيطرة‭ ‬عليه‭ ‬الجمعة‭. ‬وتمكنوا‭ ‬اثر‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬دخولالمدينة‭ ‬القديمة‭ ‬عبر‭ ‬باب‭ ‬بغداد‭ ‬باسناد‭ ‬جوي‭ ‬من‭ ‬التحالف،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭.‬

واشار‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬النخبة‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬شاكر‭ ‬الى‭ ‬‮«‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬منذ‭ ‬فجر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وتحشيد‭ ‬لاكثر‭ ‬من‭ ‬مئتي‭ ‬عنصر‮»‬‭ ‬من‭ ‬قواته‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬تخوض‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وتقاتل‭ ‬قوات‭ ‬النخبة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬رابع‭.‬

وبدأت‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬هجوما‭ ‬داخل‭ ‬مدينة‭ ‬الرقة‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬احياء‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬استولى‭ ‬عليها‭ ‬الجهاديون‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2014‭.‬

ويتحصن‭ ‬مقاتلو‭ ‬التنظيم‭ ‬الذين‭ ‬يقدر‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬عددهم‭ ‬بـ‭ ‬2500‭ ‬مقاتل‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬التي‭ ‬يدافعون‭ ‬عنها‭ ‬بشراسة‭.‬

‭- ‬‮«‬كسر‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‮»‬‭ -‬

واعتبر‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬ابرز‭ ‬مكونات‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬نوري‭ ‬محمود‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬دخول‭ ‬قواتنا‭ ‬الى‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬يعد‭ ‬بمثابة‭ ‬كسر‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬لنظام‭ ‬الحماية‭ ‬الذي‭ ‬وضعه‭ ‬داعش‭ ‬فيمدينة‭ ‬الرقة‮»‬‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اهم‭ ‬تحصينات‭ ‬داعش‭ ‬كانت‭ ‬خلف‭ ‬اسوار‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬تغريدات‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر،‭ ‬قال‭ ‬الموفد‭ ‬الأميركي‭ ‬لدى‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬المناهض‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬بريت‭ ‬ماكغورك‭ ‬ان‭ ‬دخول‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬الرقة‭ ‬يعد‭ ‬‮«‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬تحرير‭ ‬المدينة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬التقدم‭ ‬يعد‭ ‬‮«‬الاهم‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬داخل‭ ‬الرقة،‭ ‬اذ‭ ‬انه‭ ‬‮«‬كسر‭ ‬خطوط‭ ‬الدفاع‭ ‬الأولى‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬عند‭ ‬أسوار‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬المعركة‭ ‬الحقيقية‭ ‬بدات‭ ‬اليوم‮»‬‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬التحدي‭ ‬الابرز‭ ‬امام‭ ‬الفصائل‭ ‬العربية‭ ‬والكردية‭ ‬هو‭ ‬‮«‬التمكن‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬ممرات‭ ‬آمنة‭ ‬لاخلاء‭ ‬المدنيين‮»‬‭.‬

وأبدت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬قبل‭ ‬ايام‭ ‬قلقها‭ ‬على‭ ‬مصير‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬مدني‭ ‬محاصرين‭ ‬في‭ ‬الرقة‭.‬