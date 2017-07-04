إنطلاق المباحثات السورية في أستانا واختراق دفاعات داعش بالرقة 

بيروت- الزمان
اخترقت قوات سوريا الديموقراطية سور المدينة القديمة في الرقة بعد غارات للتحالف الدولي أدت الى فتح ثغرتين فيه، ما يعد تقدما نوعيا للفصائل الكردية والعربية في هجومها على معقل تنظيم داعش في سوريا.وفي موازاة المعارك العنيفة في الرقة،يبحث وفدا النظام السوري والفصائل المقاتلة في استانا امكانية اقامة مناطق آمنة في بعض المحافظات والمناطق السورية، في محادثات بدأت الثلاثاء وتستمر حتى الاربعاء برعاية روسيا وايران، حليفتا النظام، وتركيا الداعمة للمعارضة.
وأعلنت قيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) ليل الاثنين في بيان ان «قوات التحالف دعمت تقدم قوات سوريا الديموقراطية في الجزء الاكثر تحصينا من الرقة عبر فتح ثغرتين صغيرتين في سور الرافقة المحيط بالمدينة القديمة».
وأوضحت ان طائرات التحالف «شنت غارات محددة الهدف على جزئين صغيرين من السور مما اتاح لقوات التحالف وشركائها اختراق المدينة القديمة في أماكن اختارتها هي وحرمت تنظيم الدولة الاسلامية من استخدام ألغام زرعها وعبوات ناسفة».
ويبلغ طول أجزاء السور التي استهدفتها الغارات وفق البيان 25 مترا ويبلغ القسم المتبقي من السور 2500 متراً. ويعود تاريخ بنائه الى العصر العباسي حين شكلت الرقة مركزاً علمياً وثقافياً هاماً. وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية من جهتها في تغريدات على حسابها على موقع تويتر انها «تقاتل قرب مركز الرقة» مشيرة الى ان الضربة الجوية «الدقيقة» اتاحت «دخول قواتها وتجنب مفخخات داعش». وذكرت ان داعش استخدم «هذا السور الاثري لشن الهجمات»، وكذلك لزرع «المفخخات والألغام في منافذ السور لإعاقة تقدم» قواتها. وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن تقدم «ثلاث مجموعات من قوات سوريا الديموقراطية مدعمة بالقوات الخاصة الأميركية، من ثلاثة محاور من شرق سور المدينة القديمة فجر اليوم، واخترقت دفاعات التنظيم بغطاء جوي من قبل طائرات التحالفالدولي».
وبعد ساعات، تمكن عناصر من قوات النخبة السورية، مجموعة مقاتلين عرب تدعمهم واشنطن ويقاتلون في اطار عملية «غضب الفرات» من استعادة حي الصناعة الذي كان الداعشيون قد استعادوا السيطرة عليه الجمعة. وتمكنوا اثر ذلك من دخولالمدينة القديمة عبر باب بغداد باسناد جوي من التحالف، بحسب المرصد.
واشار المتحدث باسم قوات النخبة محمد خالد شاكر الى «اشتباكات عنيفة منذ فجر الثلاثاء وتحشيد لاكثر من مئتي عنصر» من قواته.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس ان قوات سوريا الديموقراطية تخوض اشتباكات عنيفة ضد الجهاديين في ثلاث نقاط داخل المدينة القديمة الثلاثاء، وتقاتل قوات النخبة في موقع رابع.
وبدأت هذه القوات هجوما داخل مدينة الرقة في السادس من حزيران/يونيو بدعم من التحالف وتمكنت من السيطرة على احياء عدة في المدينة التي استولى عليها الجهاديون منذ العام 2014.
ويتحصن مقاتلو التنظيم الذين يقدر التحالف الدولي عددهم بـ 2500 مقاتل بشكل رئيسي في المدينة القديمة التي يدافعون عنها بشراسة.
- «كسر العمود الفقري» -
واعتبر الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب الكردية، ابرز مكونات قوات سوريا الديموقراطية، نوري محمود في تصريحات لفرانس برس ان «دخول قواتنا الى المدينة القديمة يعد بمثابة كسر العمود الفقري لنظام الحماية الذي وضعه داعش فيمدينة الرقة» لافتا الى أن «اهم تحصينات داعش كانت خلف اسوار المدينة القديمة».
وفي تغريدات على موقع تويتر، قال الموفد الأميركي لدى التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة الاسلامية بريت ماكغورك ان دخول المدينة القديمة في الرقة يعد «نقطة تحول في حملة تحرير المدينة».
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان هذا التقدم يعد «الاهم» منذ بدء الهجوم داخل الرقة، اذ انه «كسر خطوط الدفاع الأولى لتنظيم داعش عند أسوار المدينة القديمة».
واضاف «المعركة الحقيقية بدات اليوم» معتبرا ان التحدي الابرز امام الفصائل العربية والكردية هو «التمكن من فتح ممرات آمنة لاخلاء المدنيين».
وأبدت الامم المتحدة قبل ايام قلقها على مصير 100 ألف مدني محاصرين في الرقة.