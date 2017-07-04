الجبوري يدعو إلى إيجاد خارطة قانونية لمستقبل العراق و اللكاش لـ (الزمان): جلسة البرلمان روتينية خالية من التشريعات المهمة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

رفع مجلس النواب جلسته الى غد الخميس بعد انهاء قراءة عدد من القوانين المدرجة على جدول الاعمال. وقال النائب عن التحالف الوطني محمد اللكاش لـ (الزمان) امس ان (البرلمان انهى برئاسة سليم الجبوري قراءة عدد من القوانين المدرجة على جدول الاعمال منها قانون إنضمام العراق الى إتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975 الذي يهدف الى تسهيل المرور البري لمتعهدي النقل ووكلائهم من خلال حركة البضائع الخاضعة للاختام الكمركية بنظام بسيط وكذلك قانون تعديل الغرامات الوارد في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم 6 لسنة (2008،مضيفا ان (الجلسة شهدت قراءة التعديل الاول لقانون المطابع الاهلية رقم 5 لسنة 1999 بالاضافة تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين العراق وايران فضلا عن مناقشة التعديل الأول لقانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة2015 ) ، واعرب اللكاش عن امله بأن (تكون هناك تشريعات مهمة لها صلة ببنية الدولة كقوانين المحكمة الاتحادية والانتخابات والمفوضية واخرى لها صلة بحياة المواطن كالضمان الاجتماعي وغيرها)،لافتا الى ان (الجلسة روتينة لم تتضمن قوانين مهمة)،وتابع ان (البرلمان قرر عقد جلسته يوم غد الخميس لمناقشة عدد من القوانين وتأدية اليمين الدستورية لعضو ائتلاف المواطن فراس الشرع). ودعا الجبوري الى ايجاد خارطة طريق قانونية لمستقبل البلد . وشدد خلال الجلسة على ( اهمية ايجاد الحلول لكل المشكلات عبر خطوات حقيقية دون الالتفات الى المنهزمين أو المتخاذلين والعمل على عدم السماح بعودة الارهاب)،منوها الى ان (المحكمة الاتحادية اصدرت قرارا بعدم جواز تفويض مجلس النواب لسلطاته الى السلطة التنفيذية كون الدستور اكد الفصل بين السلطات اي ان قرار مجلس النواب المتضمن المصادقة على قرار مجلس الوزراء بشان الحزمة الاولى من الاصلاحات لا تعني تفويضا لصلاحياته الى رئيس الوزراء كما ان تنفيذ القرارات المذكورة مشروطة بان تكون متوافقة مع الدستور)، ودعا الجبوري الى (استكمال التشريعات المهمة من اجل ايجاد خارطة طريق قانونية لمستقبل البلد في ظل الدستور وانطلاقا من مبدأ المواطنة والحقوق والواجبات)،موجها اعضاء البرلمان الى (انجاز ما مطلوب من استحقاقات تشريعية وتنفيذية خلال السنة النيابية الاخيرة). وتابع الجبوري في بيان تلقته (الزمان) أمس خلال الاحتفالية التي اقيمت بمناسبة تحرير الموصل ان (الايام التي يمر بها العراق عظيمة على نفوسنا لان حقبة الارهاب اندحرت على يد القوات الامنية بمختلف صنوفهم نتيجة تعاضدهم وعزيمتهم على تحرير ارض الوطن من دنس الارهاب)،مثمنا (السواعد القوية والدماء الزكية التي سالت لتحرر الارض وترسم مستقبل العراق متمثلة بكل صنوف واشكال الاجهزة الامنية)، واضاف (تنتظرنا مرحلة جديدة تتمثل باعادة النازحين الى مناطقهم وهذا يستدعي من الجهات الوقوف بخندق واحد لاعادة اعمار المناطق التي تضررت وتوفير الخدمات الاساسية والضرورية فيها لانهاء حقبة سوداء من تاريخ العراق)،مؤكدا (نحن معنيون بصون كرامة الشعب من خلال مستقبل واعد يكون بتكاتفنا).

فيما تعتزم لجنة الامن والدفاع النيابية وضع موازنة خاصة للأجهزة الأمنية. وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في تصريح امس ان (البرلمان يساند الأجهزة الأمنية وسيكون لنا موقف العام المقبل وتخصيص موازنة خاصة للمؤسسة الأمنية).