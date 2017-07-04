مبعوث خاص للدوحة يحمل رسالة جوابية من أمير الكويت لتميم

الكويت – الزمان

توجه مبعوث خاص من امير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح الى الدوحة عصر امس لتسليم رسالة جوابية الى نظيره القطري تميم بن حمد آل ثاني. وقالت وكالة الانباء الكويتية ان المستشار بالديوان الاميري خالد يوسف الفليج غادر الى الى قطر لتسليم رسالة الصباح الى آل ثاني من دون ايراد اية تفاصيل.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قد سلّم الصباح اول امس الرد الرسمي للدوحة على المطالب الـ13 التي فرضتها عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، من دون ترشح اية معلومات بشأن الرد.في هذه الاثناء خيّر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الدوحة بين العمل المشترك على تقويض نهج الإخوان المسلمين وهدمه، أوالقطيعة. جاء ذلك عبر تغريدة جديدة لقرقاش على حسابه الشخصي في موقع تويتر، أرفقها بنشر رابط لمقال نشرته مجلة (ذا أتلانتيك) الأمريكية تحت عنوان (جماعة الإخوان هي جذر الأزمة الخليجية).

بدوره، كشف وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد امس عن أن رد الدول المقاطعة على قطر سيكون ضمن القانون الدولي في حال عدم استجابة الدوحة.واضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني زيجمار جابرييل في أبو ظبي(مازلنا ننتظر الرد القطري عبر الوسيط الكويتي)، مشددًا على القول(كفى يا قطر دعمك للإرهاب وأن تكوني مفسدة للفرحة في المنطقة).

من جهته رأى جابرييل إن الخلاف الدبلوماسي في منطقة الخليج بين قطر وجيرانها يمنح المنطقة بأكملها فرصة للعمل معا لتصعيد حربها على تمويل الإرهاب.وأضاف أنه اتفق مع نظيره الإماراتي على ضرورة وضع نهاية لإيواء أو تمويل الإرهابيين.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في القاهرة اليوم الأربعاء، لبحث خطواتهم المقبلة إزاء الأزمة الخليجية ونتائج دراسة الرد القطري .