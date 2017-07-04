أطباء يحذّرون عبر (الزمان) من الإصابة بسرطان الجلد وضربات الشمس جراء إرتفاع الحرارة

الدفاع المدني يحث على الإلتزام بتعليمات الحماية من أمراض الصيف

بغداد – شيماء عادل

حذر اطباء الامراض الجلدية من انعكاس ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها حيال الاصابة بسرطان الجلد ومن المخاطر الناجمة عن الجفاف والإجهاد الحراري، مؤكدين ان أشعة الشمس أحدى الأمور المسببة للوفاة، بسبب الأشعة فوق البنفسجية، ورغم تزايد الوعي بمخاطر هذه الأشعة، إلا أن معدلات سرطان الجلد لا تزال مستمرة في الارتفاع بين المواطنين. وقال الطبيب الاقدم ايهاب الجابري لـ (الزمان) أمس ان (نسبة الاصابة بسرطان الجلد في العراق نادرة جدا ولا نكاد نرصدها كون هذا المرض يصيب سكان الدول القريبة عن ثقب الاوزون ومن ثم يتعرض مواطنوهم الى الاشعة فوق البنفسجية مما يؤدي الى ظهور حالات الإصابة بسرطان الجلد),واضاف ان (اشعة الشمس تكون عمودية في اوقات الذروة اي في وقت الظهيرة ومن ثم سوف يتعرض الانسان الى اشعة فوق البنفسجية ومخاطرها تكمن في تحول الجلد او بعض الاماكن من الجلد الى السواد واذا استمرالشخص في تعرضه بهذا الوقت الى اشعة الشمس قد يكون عاملا مساعدا للاصابة بسرطان الجلد)، واوضح الجابري انه (عند ارتفاع درجات الحرارة ترتفع حالات الاصابة بضربة الشمس مما يتسبب بالاغماء والهبوط في ضغط والجفاف وفقدان السوائل في الجسم اضافة الى الاصابة بجفاف الجلد )، وتابع (اما عن النصائح والتوصيات التي نقدمها للمواطنين في هذه الايام من شهر تموز وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة الى نصف درجة الغليان بضرورة عدم الخروج في اوقات الذروة بمعنى تجنب الخروج في منتصف النهار عندما تكون اشعة الشمس عمودية وضرورة عدم الخروج الا عند الضرورة وفي حالات الخروج الاضطراري بسبب عمل او غير ذلك ننصح بوضع ارتداء القبعة على الرأس او استخدام المظلة للوقاية من اشعة الشمس فضلا عن استخدام النظارات الشمسية بالتالي يخفض من نسبة اصابته بضربات الشمس، اما العمال والمطلوب منهم البقاء في هذا الوقت والعمل بساعات الظهيرة ننصحهم بشرب كميات كبيرة من السوائل وارتداء ملابس خفيفة)، مشيرا الى ان (الاشخاص الذين يتعرضون لضربات الشمس لابد من اجراء اسعافات اولية لهم كالتخفيف من ملابسه ووضع كمادات باردة على وجهه واعطائه كمية من الماء ونقله الى اقرب مستشفى من اجل اعطائه المحاليل الوريدية المغذيات للعودة الى حالته الطبيعية )، اما بشأن العواصف الترابية فاكد الجابري ان (العراق بلد يعاني التصحر وقلة المساحات الخضر وهذه العواصف الترابية تتسبب في امراض حساسية القصبات الهوائية عند الاطفال وبالتالي ننصحهم بوضع كمامات على الانف والبقاء في المنزل او حمل كمادات رطبة والاستنشاق عن طريق هذه الكمادات من اجل حماية نفسه من الاصابة بضيق تنفس). فيما كشف عدد من اطباء الاختصاص لامراض الجهاز التنفسي انه (في حالة ارتفاع درجات الحرارة لتصل لما فوق 51 درجة مئوية في بعض مناطق العراق فان الدراسات كشفت أن العديد من البالغين والمراهقين لا يحمون أنفسهم بشكل صحيح عندما يخرجون في الأيام المشمسة، وبما أن درجة الحرارة ترتفع الى اكثر من خمسين درجة على الجميع اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أنفسهم والآخرين من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية والتي تتسبب في معظم حالات سرطان الجلد). فيما اكدت الهيئة العامة للانواء الجوية التابعة لوزارة النقل في بيان امس ان (ارتفاع الحرارة مع استمرار للنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد ولابد من الوقاية من أشعة الشمس هو تجنب البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لاوقات طويلة وخاصة بين الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 مساء وضرورة ارتداء القبعة ذات حواف طويلة وهي القبعة المثالية لحماية المناطق التي عادة ما تكون معرضة لأشعة الشمس القوية الأذنين والعينين والجبهة والأنف والرأس)، واضاف انه (لابد من حماية البشرة بالملابس عند التعرض لأشعة الشمس وارتداء ِ الملابس لتغطية البشرة منها القمصان ذات الأكمام الطويلة والبناطيل الطويلة، أو التنانير الطويلة تحمي الجسم أكثر واستخدم واقي الشمس كل ساعتين على الأقل للحفاظ على مفعول الحماية).فيما حذرت وزارة الصحة المواطنين من التعرض للغبار الذي تشهده بعض المناطق خلال الاسبوع الجاري.

وقال بيان ان ( الغبار من ملوثات البيئة، وله أضرار عدة لاحتوائه على جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات، لذلك يجب على المواطنين إغلاق أبواب ونوافذ المنازل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، والحرص على ارتداء الكمامات التي تصفي الهواء، وتغييرها باستمرار)، ودعا البيان (مرضى الربو إلى التقيد بالتنبيهات المتمثلة في حمل بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية، والالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي الموصوف من الطبيب، والتوجه إلى أقرب مركز صحي عند الأزمة الشديدة).واصدرت مديرية الدفاع المدني تعليمات لفصل الصيف خاصة عند تجاوز درجات الحرارة الـ 50 مئوية ، داعية المواطنين الى التمسك بها للحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة .

وقال بيان امس ان (من اهم تلك الوصايا تتمثل بأخلاء السيارات من المواد الغازية القابلة للأنفجار والقداحات بأنواعها المختلفة وقناني المشروبات الغازية والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام، ويجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط وعدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل، تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية أن أمكن ذلك وعدم السفر بالسيارة في أوقات ذروة الحرارة العالية اضافة الى عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصاً في السفر)، واضاف انه (يجب الأنتباه من العقارب والثعابين التي ستخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المـــــــــــــــزارع والبيوت للبحث عن الأماكن الباردة والإكثار من شرب الماء والسوائل المختلفة لاسيما اثناء التعرض لأشعة الشمس والحرص على عدم تشغيل سخانات الماء والحرص على عدم وضع أسطوانات الغاز في الأماكن المشمسة والتأكد من عدم زيادة الأحمال على مفاتيح الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات ألا في أماكن وجود العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة)، وشدد البيان على ( تجنب أستخدام الاجهزة الكهربائية ذات المنشأ الرديء وكذلك الانتباه من أجهزة الحماية المستخدمة في أجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة وتجنب التعرض لأشعة الشمس مباشرة ووضع علب ماء في الشبابيك والأحواش والأسوار والمزارع والبلكونات وذلك لري عــــــطش الطيــــــــــــــــور والقطط وغيرها من الحيوانات وتجنب السباحة في الأنهر وأن كان لا بد فاختيار الأماكن الأمنة وتوفير مستلزمات السلامة في المسابح وأرشاد رواد المسابح بتعليمات وأعماق المسبح ووضع غطاء على الرأس خلال السير تحت أشعة الشمس بشكل مباشر أو حمل المظلات الشمسية الواقية وهذا الاجراء هو الصحيح ).