رفض منح عارف تأشيرة سفر للعلاج

محام عراقي يهدّد بحرق نفسه أمام السفارة الألمانية

بغداد – صباح الخالدي

هدد المحامي بديع عارف عزة بحرق نفسه امام السفارة الالمانية في بغداد إحتجاجا على عدم منحه تأشيرة دخول الى المانيا لغرض العلاج ، ودعا وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية والقنوات الفضائية لمشاهدة عملية الحرق ونقلها الى العالم لفضح لا انسانية بعض الدول التي تدعي حرصها على حقوق الانسان ، مشيرا الى انه سبق ان عولج في المانيا عام 2000 وعاد الى بغداد ولسوء حالته الصحية عاد لاكمال العلاج في المانيا الا ان السفارة ترفض منحه التاشيرة للسفر والعلاج هناك .

وقال عارف في رسالة تلقتها (الزمان ) أمس انه (تلقى علاجا عام 2000 في المانيا على يد الدكتور البروفيسور اوليفر كاسكا وطلب مني المراجعة كل ستة اشهر بشكل دوري ومستمر ولكن بعد الاحتلال الامريكي عام 2003 تم اعتقالي من قبل المحكمة الجنائية العراقية وسفرت الى الاردن وتم سحب جواز سفري ولكن اعتصمت امام السفارة العراقية في عمان مما دفع السفير انذاك لاعادة جوازالسفر مجددا )، واضاف انه (تمت معالجتي بتوجيه من ملك الاردن عبد الله الثاني في عمان ولكن تطلب علاجي العودة الى المانيا لاستمرار العلاج حتى عام 2007 وقبل اشهر داهمني المرض مجددا مما يتطلب العودة الى المانيا بعد توصية تلقيتها من الطبيب الالماني الذي وجه رسالة الى سفارة بلاده في بغداد التي رفضت منحي التأشيرة ).

واوضح عزت ان (هذه الرسالة اوجهها الى المستشارة الالمانية ميركل مخاطبا فيها انسانيتها ومواقفها تجاه اللاجئين العرب الذين تعرضوا الى القتل والتشريد ووجدوا في المانيا ملاذا لهم ، ان توعز الى سفارة بلدها في العراق بمنحي تاشيرة بهدف العلاج ليس غير، وخلاف ذلك قررت حرق نفسي امام السفارة في بغداد امام مرأى ومسمع جميع وسائل الاعلام العربية والاجنبية احتجاجا على رفض المانيا منحي الـتاشيرة).