التحالف الوطني يدعو لعدّ تحرير الموصل يوماً وطنياً وعطلة رسمية

دولة القانون: نقل مؤتمر القوى

السنّية إلى أربيل

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

دعا التحالف الوطني العراقي الى عد يوم تحرير الموصل يومًا وطنيًا وعطلة رسمية ، فيما حذرت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني البرلمانية ممن اسمتهم بـ(الدواعش المخفية) الذين أصبحوا جزءا من تكوين المجتمع العراقي.وألقى النائب عن كتلة التحالف الوطني خالد الأسدي بيان التحالف بشأن تحرير الموصل في جلسة البرلمان امس التي دعا فيها الشعب الى (الابتهاج والاحتفال بهذا النصر)، كما دعا الى (جعل يوم اعلان النصر يوما وطنيا وعطلة رسمية يحتفل بها كل عام ليتذكرها الشعب وتستذكرها الاجيال).وتابع ( وإذ نحيي كل من اسهم في هذا الانتصار ، نحذر من سرقة فرحة النصر) ، مشددًا على ضرورة (غلق جميع الثغرات على العدو الغادر الذي يحاول ان يجد ثغرة ليعوض بها انكساراته واندحاره في الموصل)، محذرًا من (محاولة اصحاب الاصوات النشاز التي تحاول التقليل من قيمة النصر او لفت الانظار عنه، بتحريض المواطنين وزرع الفتنة وخلق البلبلة في بعض المحافظات).وتابع البيان (علينا التهيؤ لمرحلة ما بعد داعش ليكون اساسها التعايش السلمي ضمن عراق قوي موحد، و بناء دولة عادلة تخدم رعاياها على اختلاف انتماءاتهم)، مشيرًا الى ان (هذه المرحلة تتطلب المزيد من الحوار والمصارحة والمكاشفة لتشخيص الاخطاء السابقة وايجاد الحلول، مع بذل التنازلات والتطمينات والضمانات المتبادلة).ودعا البيان (الحكومة والمجتمع الدولي للاسراع باعمار المدن المحررة واعمار مدن المحررين، واعادة النازحين الى ديارهم بعد تطهيرها بصورة كاملة من الارهاب وعصابات داعش)، متقدمًا بالشكر للمرجعية الدينية (التي اطلقت فتواها المباركة ودعمت المقاتلين والنازحين واستمرت بادامة زخم الانتصارات بتوجيهاتها المتواصلة، وللهيئات الشعبية التي استجابت لندائها المبارك، وكل الشكر للقائد العام للقوات المسلحة، ولقواتنا الامنية البطلة ولحشدنا المقدس الشعبي والعشائري الذين لولا شجاعتهم وتضحياتهم لما تحقق النصر المؤزر)، مضيفًا (كل الشكر لشعبنا العظيم ولجميع القوى السياسية والمجتمعية والعشائرية التي ساندت القوات الامنية والحشد الشعبي وآوى العوائل النازحة والمرحلّة من قراها وديارها، والشكر الموصول للاعلام الوطني الذي نقل الصورة المشرفة لابطالنا في القوات الامنية والحشد ونقل خسة وبشاعة اعمال عصابات داعش الارهابية الى العالم أجمع). من جهة اخرى، دعت كتلة مستقلون النيابية لإطلاق حشد وطني لمكافحة الفساد والمفسدين. وقال رئيس الكتلة طه الدفاعي في مؤتمر صحفي حضره نواب الكتلة إن (التضحيات التي قدمتها القوات المسلحة والحشد الشعبي طوت صفحة مظلمة من تاريخ العراق بعد أن دبرت له مؤامرة كبرى لتفتيته)، داعيا لـ(اطلاق حشد وطني لمكافحة الفساد وضرب المفسدين تنهض به السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من خلال رؤية وآليات جديدة).ورفض الدفاعي دعوات تأجيل الانتخابات وقال ان هذا الامر (سيؤدي الى اهتزاز مكانة العراق داخليا وخارجيا ويحقق مأرب المتربصين بالنظام السياسي وشرعيته)، مشددًا على ضرورة (الحفاظ على وحدة العراق وسيادته ورفض مطالبات تقسيم البلد والالتزام بخطاب وطني ونبذ الصراعات الطائفية والكف عن عقد المؤتمرات خارج حدود الدولة العراقية). في غضون ذلك، حذر نائب رئ?س كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني البرلمانية بختيار شاويس ممن اسماهم بـ(الدواعش المخفية) الذين أصبحوا جزءا من تكوين المجتمع العراقي.وقال في تصريح امس أن(استعادة الموصل التي كانت عاصمة خلافة داعش، تعد من الناحية المعنوية والعسكرية مكسبا كبيرا ومهمًا للقوات العراقية ومستقبل المسيرة الديمقراطية في البلد)، مستدركًا ان (ما تبقى في العراق هو فكر داعش، ووجهات نظره وتفكيره ورؤاه، أي الدواعش المخفية التي أصبحت دون ارادتنا جزءا من تكوين المجتمع العراقي وتتحين الفرص للبروز في أي وقت)، واصفًا ذلك بـ(الخطر الأكبر الذي ينبغي التفكير في حله حلا جذريا، وإلا فإن الحلول العسكرية والضربات الجوية القاصمة وطردهم من منطقة أو محافظة تعد علاجا مسكنا، بل يجب استئصال الورم من جذوره والقضاء على فكره، وذلك بإصلاح النظام التربوي بدءا من رياض الأطفال الى المرحلة الجامعية). وفي شأن آخر، افاد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي بتوافر معلومات تتحدث عن نقل مؤتمر القوى السنية المزمع عقده في بغداد منتصف الشهر الحالي إلى محافظة أربيل.

وقال في تصريح إن (أي مؤتمر يعقد داخل العراق وليس خارجه ويحمل ملفات لخدمة العراق وشعبه فنحن نرحب به وموقفنا واضح وتم إعلام الأطراف الاخرى به من خلال وسائل الإعلام أو اللقاءات المباشرة برفض أي مؤتمر يكون التحاور فيها مع ثلاثة أطراف هي أزلام النظام السابق والبعث المقبور ومن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين ومن يرفض العملية السياسية كون تلك الأطراف لها أجندات خارجية وتسعى لإجهاض العملية السياسية بالبلد وزعزعة الأمن والنظام). واضاف أن (المعلومات الواردة الينا تشير إلى أن المؤتمر الذي يجري الحديث عنه لن يعقد في بغداد بل في أربيل)، مشيراً إلى أن (وجود حالة انقسام بين تلك القوى السياسية وحالة الغضب من الشارع العراقي والسياسيين والقوى الفاعلة في مجلس النواب جعلت تلك الأطراف تخشى حصول حوادث وصراعات داخل العاصمة ما جعلها تتفق على عقد المؤتمر في أربيل بعد أن وجدت استحالة دخول بعض الشخصيات الى بغداد).