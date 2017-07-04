الإقليم يتجاهل نصائح دولية ويصر على إجراء الإستفتاء

الكردستاني لـ (الزمان): تفاقم المشكلات وتهميش الآخر وراء المطالبة بالإستقلال

بغداد- قصي منذر

رأى التحالف الكردستاني المقترحات التي تقدمها الاطراف الدولية بشأن ضرورة تريث اقليم كردستان بموضوع الاستفتاء غير ملزمة، مشيرا الى ان الاقليم يعتزم ارسال وفود الى بغداد للتوصل الى اتفاق بطرق سلمية . وقال النائب عن التحالف جمال احمد لـ (الزمان) امس ان (المقترحات التي قدمها السفير الامريكي لدى بغداد دوغلاس سيليمان خلال لقائه رئيس الاقليم مسعود البارزاني بشأن التريث بموضوع الاستفتاء والتوصل الى حل مع الحكومة المركزية تعد غير ملزمة ، لان الطرف المعني بالقضية هو الاقليم كحق دستوري في الشرائع الدولية بأن يمضي نحو حق تقرير المصير)، مبينا ان (الاستفتاء لا يعني الانفصال في الوقت الراهن وانما وسيلة لبيان رأي الشعب في الاستقلال)، ودعا احمد الحكومة المركزية الى (تفهم رغبة الشعب الكردي في حق تقرير مصيره وفق الدستور)، موضحا ان (الاقليم قرر اجراء الاستفتاء بطرق سلمية بالتنسيق مع الحكومة المركزية)، معربا عن اعتقاده (بارسال وفود خلال الايام المقبلة الى بغداد للتباحث في الموضوع والوصول الى حلول والتفاهم بالطرق السلمية)، مشيرا الى ان (اهم الاسباب التي دفعت الاقليم نحو الاستفتاء هي المشكلات العالقة بين الطرفين وتهميش الاخر). وكان سيليمان قد دعا خلال لقائه البارزاني الى معالجة موضوع الاستفتاء والعلاقات بين اربيل وبغداد عن طريق الحوار والتفاهم. وقال بيان امس ان (اللقاء بحث استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين بالاضافة الى مناقشة انتصارات القوات الامنية بضمنها البيشمركة على داعش في الموصل)، مشيرا الى ان (الجانبين تطرقا الى الخروقات التي تحدث خلافا للاتفاقيات والتفاهمات الماضية التي تسببت بمشكلات ومخاطر على التعايش). واكد البارزاني ان (مرحلة ما بعد داعش حساسة ويجب منع تكرار الارضية التي هيأت لظهوره)، وقال انه (قبل بدء عملية تحرير نينوى طالب بوجود خطط سياسية وادارية الى جانب الخطط العسكرية للمحافظة)، مشددا على (ضرورة انهاء الاسباب والعوامل التي ساهمت في ظهور وتقوية الارهاب ويجب ان يشعر ابناء مكونات المحافظة بالاطمئنان). من جانبه ثمن سيليمان (دور البارزاني و البيشمركة في هزيمة داعش). فيما طالب النائب عن كتلة المواطن النيابية رحيم الدراجي الاكراد بمراجعة موضوع الاستفتاء ورفض تمزيق النسيج الاجتماعي.وقال الدراجي في بيان امس ان (استفتاء الاقليم يمثل تحدياً كبيراً نظراً لوجود المادة الثامنة من قانون المفوضية في الاقليم الذي يلزمها بتعيين موظفي مراكز الاقتراع من ممثلي الكيانات السياسية وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية). بدوره ، اتهم النائب عن نينوى عبد الرحيم الشمري الحزب الديمقراطي الكردستاني بممارسة ضغوط لانتزاع موافقات من أهالي بعض المناطق في المحافظة للانضمام إلى الإقليم.وقال الشمري في تصريح امس إن (هناك محاولات من قبل الحزب للضغط وانتزاع موافقات من الاهالي لضم تلك المناطق إلى إلاقليم )، لافتا الى ان (تلك الاجراءات تعد غير قانونية)، وأضاف أن (المادة 140 من الدستور قد انتهت أما فيما يخص المحافظة فإن حدود الإقليم هي ما قبل 19 آذار 2003 ولن نقبل بغير ذلك)، على صعيد اخر اكد رئيس هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة إلاقليم نصر الدين سندي عن مساندة رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار الطالباني في قضية رفع علم الاقليم فوق المؤسسات الرسمية بالمحافظة.وقال سندي في تصريح امس إن (هيئة المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم تساند الطالباني في قضية رفع العلم كونه حقا شرعيا للشعب الكردي).