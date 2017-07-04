اليوم ثلاث مواجهات في ملاعب الجوية وكربلاء والوسط

الكهرباء والحدود يعرفان طريق الفوز والنجف يتعثّر والكرخ يسقط

الناصرية – باسم الركابي

تجري اليوم الاربعاء الخامس من تموز الجاري ثلاث مباريات ضمن الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم تتوزع بين ملاعب كربلاء والجوية والوسط بعد ان لعبت تلك الفرق قبل يومين حيث الجوية ونفط الجنوب والوسط والحسين وقبلهما كربلاء والميناء السبت. والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تقام مباريات الدوري بهذه الحالة المضغوطة قبل ان تبقى عالقة وتخضع لإرادة الفرق ما ادى الى جر المباريات الى هذا التوقيت المرفوض ليس من الفرق بل من الجمهور وكان ان تحدد اقامة المباريات بشكل ادق وفي توقيتات تؤمن سيرها كما ينبغي وفي اجواء مناسبة من خلال اختزال وقت المباريات وحصرها عندما تتزامن مع المشاركات الخارجية وليس ما يحدث اليوم في ان تقام بهذه الاجواء القاسية بعد ان مرت اكثر الايام والفرق معطلة عن اللعب لفترات زادة عن الشهر دون مراعاة لوضع الفرق واحوالها المالية التي لاتحسد عليها قبل ان تقوم منها في تسريح اللاعبين المحترفين لاسباب مالية بسبب طول فترة الدوري بعدما اعلن عن تنظيمه في وقت مناسب وتجنب مشاكله التي تظهر في كل موسم امام حالة سلبية لم يتمكن الاتحاد من معالجتها والاستفادة من دروس تلك البطولات والاستماع الى الاصوات العالية المعترضة وملاحظات المراقبين على التنظيم عندما تجد نفسها امام تكرار نفس السيناريو ولم ينتبه الاتحاد للامور وفي الدخول في مسابقة عملية منظمة تبدا في وقت وتنتهي في اخر معلومين ثابتين اذا ما توفرت الارادة التي يفتقدها الاتحاد الذي للاسف يقدم لنا في كل موسم نفس السيناريو دون تغير ولم تظهر الرغبة في التغير والوصول الى الحلول المطلوبة ولايوجد شيء يبعث على الامل في ان نشاهد بطولة مرتبة كما يجري في بقية دول المنطقة على الاقل.

مباريات اليوم

ونعود إلى مباريات اليوم عندما يضيف كربلاء في الموقع 13 و29 نقطة فريق الحسين في الموقع 16 20 نقطة ويسعى الى تحقيق الفوز والاستمرار في السيطرة على مباريات الدار بعد النجاحات المتواصلة التي حققها واخرها هزيمة الميناء كما يريد فاضل عبد الحسين تعزيز رصيد الفريق ومحاولة التقدم للامام. ولازال كربلاء يقدم مبارياته بمستوى مقبول تحت انظار جمهوره الذي يامل ان يستمر في مواصلة تحقيق النتائج الايجابية جريا على العادة بعدما نجح في تحفيز الامور وطرح نفسه الطرف القوي الذي غير من مسار الامور في ملعبه الذي لازال يراهن عليه ويظهر افضل من الضيوف في كل شيء وقد يزيد من متابعهم في ظل الموقع الذي يقف به فريق الحسين الذي كان قدعاد من خسارة ثقيلة من الوسط الاحد الماضي وبدا يشعر بمخاوف الهبوط ومغادرة البطولة امام عدد من المباريات التي قد لايتمكن من الاستفادة منها بسبب تراجع مستواه وتلقي 17 خسارة للان ما اضعف من موقفه وبات مهدد في مغادرة المسابقة وقد تزداد متاعبه اذا ما فشل في لقاء اليوم بعدما تقدم عليه زاخو اثر العودة بنقطة من ملعب ميسان امس الاول ما يصعب من المهمة امام الفريق الذي يمر في اسوء ايامه.

الجوية والبحري

ويستقبل الجوية في الموقع الثالث 61 نقطة البحري في الموقع 15 ويبدو ان الامور تغيرت بوجه البحري بعد التحول الذي حققه في بداية المرحلة الحالية عندما فقد موقعه امس الاول بسبب تغلب الكهرباء على السماوة قبل ان يخسر البحري في ملعبه امام الزوراء السبت الماضي ومن سوء حظه ان ينتقل مباشرة الى ملعب الجوية ولمواجهة اصحاب الارض في مهمة تظهر صعبة امام فريق ينافس على اللقب وعاد متاثرا بتعادله مع الجنوب الاحد الماضي وسيلعب تحت ضغط النتيجة بين انظار الانصار الذين ياملون ان يعود لسكة الانتصارات في لقاء اليوم والاهم المرور من بقية المحطات المقبلة اذا ما اراد الاستمرار في المنافسة على الصدارة واللقب الذي يتطلب من اللاعبين الذهاب في بقية المباريات وبإرادة اللعب والنتائج من دون التعثر في اي منها في مهمة لاتبدو سهلة وتتطلب بذل اقصى الجهود من اللاعبين الذين للان يقدمون مساع حثيثة للخروج بموسم ناجح وبهدف المشاركة من خلال فريق متكامل لاينقصه شيء من حيث الدفاع القوي وكذلك الهجوم بوجود الاسماء المعروفة بعد ظهور الهداف امجد راضي اضافة الى حمادي وعلاء محسن وخبرة البقية وفي المقدمة همام طارق وتطور عدد من اللاعبين الشباب ومع الفوارق الكبيرة بين الفريقين وتظهر الافضلية للجوية فضلا عن ظروف اللعب التي تقف الى جانب الجوية الذي يريد عبور البحري بعد التعثر امام الجنوب ولان الامور تتطلب تحقيق الافضلية وترسيخ تواجد الفريق في المنافسة والاقتراب من الوصيف والنفط عبر مباريات تظهر سهله باستثناء لقاء النفط في الجولة المقبلة. المباراة ستكون الفرصة المناسبة لتعويض تعادل الجنوب والمرور من مواقع البحري لاهمية النتيجة على موقف الفريق في الاقتراب من الوصيف الغريم الشرطة وتقليص الفارق مع المتصدر كما لاتخرج توجيهات باسم قاسم من اللعب بحذر لانه بعد لامجال التفريط بالنقاط وتقليص النقاط لست مع النفط ولان الفوز اليوم سيكون تحول مهم في مسار الفريق والتقدم والتفاعل عبر مبارياته وتسخير نقاطها للمهمة الاكبر وصولا لتحقيق هدف المشاركة كما ينتظر خدمة الزوراء في ايقاف النفط في اللقاء الذي يكون قد جرى امس.

الوسط والطلاب

ويستقبل الوسط الطلبة في لقاء مهم للطرفين يتطلع فيه الطلاب للفوز للتقدم الموقع السابع وهو ما يدفع اللاعبين الى تقديم المستوى الذي يليق بالفريق واهمية تجاوز واقع النتائج السلبية والموقع المتاخر المرفوض من الانصار الذي ياملون ان ينجح الفريق في اختبار اليوم الصعب الذي ياتي مباشرة بعد خسارة الجوية والمطلوب معالجة الامور والعودة من بعيد سعيا لتحسين الموقع المرتبط بنتيجة الفوز التي يهتم فيها حبيب جعفر ومحاولة تقديم الفريق بوضع مناسب لان ذلك سيخدم مهمة المدرب نفسه في الاستمرار والبقاء مع الطلاب للموسم المقبل. وتبقى مهمة الفوز الشعار الذي سيلعب به الطلاب من خلال جهود اللاعبين مع ان الفريق يعيش فترة متباينة بين في اطار النتائج التي تغيرت بعد خسارة الجوية ويخشى ان تاتي الاخرى من الوسط الباحث هو الاخر للفوز وللعودة الى موقعه الثالث منتظرا خدمة البحري عندما يلاعب الجوية في نفس الوقت ويظهر الوسط في الوضع المناسب بعد العودة لسكة الانتصارات اثر الفوز الكبير على فريق الحسين بثلاثة اهداف ما يدفع باللاعبين الى مواصلة تقديم مباراة اليوم بحالة افضل امام قوة الطلاب بعدما فكدموعه الثالث وقد يتراجع للوراء امام اربع مباريات متبقية للفريق الذي يعيش فترة قلقلة لكنه يتمنى ان ينهي الموسم ضمن مثلث الترتيب بعد بداية مهمة قبل ان يتخلى عنها وافتقد العودة للمباريات والنتائج والنقاط التي اهدرها منذ تاخره في اخر مواجهات المرحلة الاولى عندما تعادل مع الميناء وتلقي الخسارة الاولى من الشرطة قبل ان ينحدر في الفترة القليلة الماضية امام مطامع المنافسين لكنه لازال ينظر للامام امام تحقيق الموقع الذي يناسب الفريق الذي يمتلك مجموعة لاعبين قادرين بالرد على اسئلة الطلاب لانه اكثر ما يلعب بثقة في ملعبه وهو ما سيعمل عليه هاتف شمران في ان يتصرف ويضع طريقة اللعب من اجل تحقيق الفوز عبر اخضاع المباراة لقوة لفريق الذي يمتلك مقومات النجاح. وكانت قد جرت امس الاول اربع مباريات اسفرت عن فوز الكهرباء على السماوة والحدود على الكرخ وتعادل النجف والامانة ونفط ميسان وزاخو.

نجاح للكهرباء

قاد للاعب كرار حميد الكهرباء الى فوز مهم على السماوة ليتقدم الى موقع البحري الرابع عشر والابتعاد مواقع الخطر قبل ان تتضاءل حظوظ السماوة في البقاء بعد فشله في استثمار ظروف اللعب من حيث الارض والجمهور وفرصة التقدم خطوة قبل ان يبقى في موقعه الثامن عشر ويواجه اليوم بشكل اخطر مشكلة البقاء التي زادتها خسارة الكهرباء التي جاءت عكس التوقعات بعد التحول الذي حققه الفريق في الجولات الاخيرة قبل ان ينحني امام لكهرباء ويخيب امال جمهوره الذي كان يمني النفس في ان ياتي الفوز الثالث امام ظروف اللعب وتدهور الكهرباء وتراجعه لكن اصحاب الارض لم يتعاملوا مع لفرصة المناسبة وتحقيق النتيجة في اوقات الحصاد التي يواجه الفريق مشاكل حقيقية قبل ان تزيد النتيجة من هموم السماوة وتوقف التحول البسيط الذي حققه حازم صالح اذي كان يامل في تستمر الامور في ايقاف نزف النقاط قبل ان يتذوق مرارة الهزيمة التي زادت الطين بلة لان فقدان ثلاث نقاط في ملعبك وتحت انظار جمهورك وانت في اسوء ايامك يعني زيادة الفشل وما سيزيد من تعقيد الامور ان الفريق سيخرج الدور المقبل الى الزوراء وبعدها الى الجوية ثم يستقبل كربلاء ونفط الجنوب لكن السماوة لا يريدان يفقد الامل من خلال التعامل مع اخر مباراتيه وان تاتي نتائج بقية الفرق المتأخرة لمصلحته. ونجح زاخو في العودة بنقطة غالية من ملعب الميمونة عندما تقاسم مع نفط ميسان نقطتي المباراة التي نقلته الى موقع فريق الحسين بعدما رفع رصيده الى 21 نقطة قبل ان يرفع الاخر رصيده الى 36 والابتعاد عن مواقع الخطر على امل ان يعزز ذلك في اللقاء المقبل والفرصة المواتية حينما يستقبل اخر الترتيب الكرخ المهمة التي ستدعم الفريق والمدرب عماد عودة الذي تسلم المهمة من اجل ابقاء زاخو في الدوري ومهم ان يتحقق هذا الامر امام ناد متكامل من حيث البنى التحتية وتامين شروط الاتحاد الاسيوي التراخيص. التعادل كان افضل من الخسارة في ملعب ميسان الذي شهد سقوط العديد من الفرق وهو من دعم ابقاء الفريق في الدوري حيث الموقع العاشر بعدما قدم مباريات مهمة استفاد كثيرا واظهر الوجه المطلوب من حيث اللعب والنتائج التي نجح فيها لفريق شكل وضح وقدم ما عليها بعدما استعاد توازنه قبل ام يستفاد من عدد من مباريات الذهاب وابرزها الفوز على الطلاب وقدم الاداء المطلوب في اغلب مبارياته عبر مجموعة لاعبين شباب ساهموا بشكل واضحوا في تحقيق الموسم.

وفشل النجف في تعويض خسارة الزوراء قبل ايام عندما تعادل مع الامانة بهدف في نتيجة لاتخرج عن الخسارة بنظر الانصار الذين رفضوها امام ظروف اللعب المناسبة واجواء اللعب ولان التعامل مع المباريات وتحقيق النتائج ياتي من خلال الارض التي ما دعمت الفرق ومنها النجف الذي شهد تراجع في النتائج عندما بقي في موقعه الثامن 48 نقطة والامانة 49 نقطة وكلاهما بقيا في موقعيهما بعدما فشل الامانة في العودة الى تحقيق النتائج المطلوبة واستعادة توازنه عبر الاستفادة من اخر مبارياته التي لاتظهر سهله عندما يستقبل الميناء الدور المقبل وبعدها يلاعب الشرطة ويستقبل الحسين ويخرج للبحري ويختتم مبارياته في مواجهة النفط وتظهر مباريات مهمة امام الفريق الذي قدم موسما مقبولا لايختلف عن الماضي وقدم نفس سيناريو المرحلة الاولى عندما بدا الدوري بشكل مقبول وتقدم الى المواقع الاول قبل ان يتراجع ويتدارك الامور في مطلع المرحلة الحالية ومر بنفس الوضع ومر في مباريات عليه في تعديل موقعه الذي قد ينهي الموسم عنده وربما يفقده اذا ما نجح الطلاب اما الوسط اليوم والحال للمباريات القادمة ومدى تأثيرها على مشاركة الفريقين.

فوز الحدود على الكرخ

ونجح الحدود في اضافة ثلاث نقاط مهمة لرصيده الذي ارتفع الى 34 نقطة في نفس موقعه الثاني عشر بعدما تمكن من هزيمة الكرخ بهدفين دون رد متطلعا الى موقع نفط الجنوب والتقدم اليه اذا ما جاءت خدمة الميناء في لقاء الغد ويكون الحدود قدحسم مهمة البقاء هدف المشاركة التي واجهت صعوبات كثيرة لكن اللاعبين نجحوا في تحقيق النتائج المطلوبة من بداية الموسم الذي شهد نجاحات داخل وخارج ميدانه الذي اجتهد والفوز على الكرخ يشكل خطوة للفريق في تعزيز موقفه من المشاركة التي زادت فيها هموم الكرخ بعد تلقي الخسارة العشرين في مشاركة دفعت بالفريق للوراء والذي يواجه مشكلة ترك الدوري والعودة للدرجة الاولى بعد تلقي هذا العدد من النتائج المخيبة التي ستسرع بتركه للبطولة ولانه افتقد للحلول والخروج من ورطة تدني النتائج التي لازمته منذ البداية ولم يصل للحلول بعد تغير عدة مدربين تولوا المهمة التي ظهرت صعبة امام لفريق الذي كان ولازال يشكو الازمة المالية ما جعله ان يعتمد على مجموعة لاعبين شباب لم يتمكنوا من تقديم الفريق الى المستوى المطلوب قبل ان يبقى في موقع المؤخرة امام صعوبة التغير التي كان ممكن ان تحدث في فترة من فترات الدوري بعدما لعب ا3 مباراة حقق فوزين فقط وتعادل في تسع وخسر البقية وبرصيد خمس عشر نقطة وفي وضع ضعيف سيلزمه على دفع فاتورة المشاركة.

غدا الميناء ونفط الجنوب

وتختتم مباريات الدور المذكور في لقاء الاخوة الاعداء نفط الجنوب والميناء في مباراة متوقع ان تستقطب جمهور الفريقين حيث الميناء لدعم المهمة للثأر من خسارة المرحلة الاولى والعودة لعزف نغمة الفوز بعد نكسة كربلاء.