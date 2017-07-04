سوانزي سيتي يفقد يونج في بداية موسم البريميرليغ

طموحات أنشيلوتي وفيدال تصطدم بسياسة رئيس بايرن ميونيخ

{ برلين- وكالات: كشف رئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس عن الخطط المستقبلية لفريقه، والتي ترمي إلى إعادة بناء النادي والتعاقد مع لاعبين شباب يعوضون نجوما تقدم بهم السن. وأجرى النادي 4 تعاقدات مع لاعبين جدد، 3 منهم يلعبون في صفوف المنتخب الألماني، وهم نيكولاس سولي وسيباستيان رودي من هوفنهايم، وسيرجي جنابري من بريمن، إضافة لصفقة الفرنسي كورينتين توليسو، الذي استقدمه من موناكو. لكن المتأمل في هذه الصفقات الجديدة يلاحظ أنها لا تتضمن أسماء لها وزن في الساحة الكروية العالمية، علما بأن تقارير كانت تتحدث عن نية بايرن ميونيخ في التعاقد مع لاعبين كبار أمثال نجم أرسنال ومنتخب تشيلي ألكسيس سانشيز. وأبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، رغبته في التعاقد مع سانشيز، إلا أن طموحه يصطدم بسياسة النادي تحت قيادة هونيس. ويحتاج أنشيلوتي لجناح يلعب على اليمين واليسار ومهاجم هداف في نفس الوقت، تماما مثل سانشيز، كما يمكن أن يكون بديلا للفرنسي فرانك ريبيري والهولندي أرين روبن، اللذين تقدما في السن ولم يعد بإمكانهما تقديم الأفضل للفريق الذي ينافس أوربيا على مستوى دوري الأبطال. وإن كانت لبايرن نية حقيقية في خطف لقب دوري الأبطال الموسم القادم، ضمن ما يعرف بالحلم البافاري المزمن بالفوز بالثلاثية، فإن لاعبا بمهارات وهجومية سانشيز بجوار المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وزميله في المنتخب التشيلي فيدال، وصفة نجاح لنادي بايرن ومدربه أنشيلوتي.ويفعل أرتورو فيدال ما بوسعه لإقناع سانشيز باللعب إلى جانبه في بايرن، وترك المدفعجية. ولاحظ كل من شاهد مباريات المنتخب التشيلي خلال كأس القارات المقامة حاليا في روسيا، التفاهم في تمرير الكرات بين اللاعبيّن، إضافة إلى طريقة اللعب التي تعتمد على عنصر المفاجأة والقوة البدنية والمهارات، التي تميز عموما لاعبي بطل أمريكا الجنوبية. وسبق لرئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ أولي هونيس، أن صرح خلال بأن تقوية الفريق تتطلب التعاقد مع قنابل. يومها أثار هذا التصريح الكثير من الجدل، قبل أن يوضحه هونيس في حوار مع صحيفة كيكر الألمانية، بالقول أردت فقط الإشارة إلى أننا نتوفر على فريق جيد، وأن تقوية هذا الفريق تتطلب إنفاق أموال طائلة لكن دون الحصول على ضمانة التتويج بلقب دوري أبطال أوربا. وبدل البحث عن الألقاب السريعة ارتأى فريق بايرن ميونيخ، من خلال تعاقداته الجديدة مع لاعبين شباب تتراوح أعمارهم بين 20 و 22 عاما، والتركيز على إعادة بناء الفريق الذي يشهد فترة انتقالية بعد اعتزال بعض لاعبيه وفي مقدمتهم القائد فيليب لام والإسباني تشابي ألونسو، وتقدم سن مجموعة من لاعبيه الأساسيين أمثال فرانك ريبيري (34 عاما) وآريين روبين (33 عاما). ويؤكد رئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس أهمية هذه الإستراتيجية بالقول بناء الفريق عادة لا يتم عن طريق دفع 100 مليون في لاعب يبلغ من العمر 29 أو 30 عاما. ومن جهة اخرى أكد سوانزي سيتي، غياب لاعب الوسط كي سونج يونج عن انطلاق موسم الدوري الإنكليزي الممتاز، بسبب إصابة في الركبة. وأصيب قائد منتخب كوريا الجنوبية خلال هزيمة بلاده 2-3 في قطر، خلال الشهر الماضي في تصفيات كأس العالم 2018، وخضع لجراحة بسيطة بعد عودته لبلاده.ولا يوجد جدول زمني لتعافي كي، البالغ عمره 28 عاما. وقال سوانزي في موقعه على الانترنت سيبقى في كوريا الجنوبية لمواصلة برنامجه التأهيلي قبل أن يعود لسوانزي بعد رجوع تشكيلة المدرب بول كليمنت من جولة في أمريكا استعدادا للموسم الجديد. وأضاف سافر الطاقم الطبي إلى كوريا الجنوبية لتقييم حالته بعد الجراحة. وشارك لاعب وسط سيلتيك السابق في 23 مباراة بالدوري الموسم الماضي، حيث أفلت سوانزي من الهبوط في الجولات الأخيرة. أعلن نادي سوانزي الإنكليزي، اليوم الخميس، تعاقده مع الحارس ارفين مولدر، قادما من نادي هيرينفين، بعقد مدته 3 أعوام. وانتقل مولدر في صفقة انتقال حر، بعدما رفض تجديد تعاقده مع الفريق الهولندي. وقال مولدر (28 عاما) للموقع الرسمي لنادي سوانزي على الانترنت الدوري الإنكليزي الممتاز هو أكبر دوري في العالم. كلاعب، تود أن تصبح جزءا منه. وأضاف لعب الكثيرون من الهولنديين هنا، من بينهم حراس مرمى. الكثيرون منهم ظهروا بشكل جيد، لذلك من الرائع بالنسبة لي أن أكون متواجدا هنا. وكان مولدر الحارس الأساسي لهيرينفين في الموسمين الماضيين، بعدما بدأ مسيرته في فينورد في 2007.وسيتنافس مولدر، مع لوكاس فابيانسكي، لحجز مكانا أساسيا في تشكيلة الفريق الإنكليزي.