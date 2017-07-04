مذكرات الحاج خليل الإستربادي رئيس بلدية كربلاء 1930م – 1958م ت 1970م – 3

حث وجهاء الكاظمية لشراء البنادق التركية إستباقاً للدفاع عن مدينتهم

عادل عبد الصالح الكليدار آل طعمة

نقحها وقوم لغتها

التعريف باسرة الاستربادي في الكاظمية

للأستاذ عبد علي الخزرجي

ولد الحاج خليل عيسى مهدي الاستربادي طالب هذه المذكرات في مدينة الكاظمية، سنة 1294 هجرية وانحدر من اسرة عريقة تمتهن التجارة معروفة في الاوساط الراقية بالبذخ والترف، محبوبة عند الجميع، لاخلاقها وسخاء ايديها وحبها لاعمال الخير. هنا ينبغي ان يطلع القارئ على نبذة من تاريخ هذه العائلة ونحن نبسطه بسطا اجماليا.

رجعت الى (الفلكة) فشاهدت جماعة يهتفون ضد الحكومة وقد حمل بعضهم بنادق تحت عباءاتهم وسرعان ما اخرجوها وقد ازداد عددهم وكانوا خليطا من (المشاهدة) وكربلائيين الا ان الأكثرية كانوا من عرب الشرجية ويهتفون بحماسة شديدة. ثم قفلت راجعا الى البلدية ووقفت خارجها وبعثت بأحد الأشخاص الى الحاج كامل طابور قمنداني الذي تربطني معه صداقة قديمة كما ذكرت ذلك فيما تقدم ليأتيني فأخبرته بان الوضعية متردية (موزينة) وارى ان تأتي الى بيتي في المغربية ان عرفت ان في ذلك مصلحة لك. فبدا عليه التأثر وقال لي اذا غيرك قال لي هذا الكلام ما سكت له.! فذهبت الى البيت وجمعت ما بحوزتي من الأسلحة وكانت اربع بنادق وعددا من المسدسات سلحت بها اتباعي في البيت وتجهزت انا أيضا بعدها سمعت صوت طلقة او طلقتين فقلت (انعابت) ومع حلول الظلام تعالت الهتافات (الهوسات) وكثر بعدها اطلاق الرصاص وانقسمت جموع المتظاهرين الى عدة اقسام فذهب قسم منهم الى مخفر المخيم وقسم اخر ذهب الى مخفر الحسينية وثالث الى السراي وهكذا الى البلدية والسجن المجاور للبريد وبعد ساعتين انهزم العسكر وسلم بعضهم أسلحته!! في خضم هذه الاحداث ذهب الحاج كامل طابور قمنداني مع احمد اتباعه الى السجن فشاهدا باب السجن مفتوحا واحد الأشخاص يضرب على باب السجن فمد الشرطي بندقيته وصوب نحو هذا الشخص فارداه قتيلا وجاء رجل اخر وصوب نحو الشرطي فوقع هو الاخر قتيلا ومسك بتلابيب الحاج كامل وجرده من سيفه ومسدسه وبندقيته التي كان يحملها وقال له انت (خوش ادمي) اذهب قبل ان يقتلوك فمر بباب دارنا (1) ومشى على طول ولم يتوقف حتى اجتاز مبنى الثانوية (2) والتقى هناك بشخصين غير مسلحين فحذروه من التقدم لئلا يقتل وكان احدهما سيدا فاصطحبه الى بيته وبات ليلته عند السيد وفي الصباح خرج من الدار تائها لا يعلم اين يذهب عرفه احد المارة فدله على دار الحاج عبد المهدي الحافظ (1) وهي الدار التي سكنها عثمان العلوان (2) فيما بعد فدخلها وبعد ساعة من مكوثه في الدار جاء المتصرف مع بعض معاونيه وبعثوا الي رسولا لالتحق بهم فذهبت اليهم وفي الدار رأيت الحاج كامل جالسا بالفانيلة واللباس فلم اتمالك نفسي فرجعت الى البيت وجلبت له (فينة وقاط هدوم) وعباءة فارتداها وجلس هذا بالنسبة لما حدث للحاج كامل اما الاوضاع في المدينة فقد اخذت مسارا اخر حيث نهبت بيوت محلة العباسية اكثر من الف بيت ونهبوا ايضا بيوت الموظفين حوالي عشرين بيتا وتركوا الرجال عراة (مصاليخ) والنساء من غير عباءات تسترهن والذي حصل ان بعض من كان لديه معارف من هؤلاء جاؤا واخذوهم الى بيوتهم في المدينة العتيقة. وعلى اثر ذلك اشيع في بغداد بان اهالي كربلاء نهبوا بيوت السنة .. فنجم عن ذلك حزازات ما بين السنة والشيعة والحقيقة ان النهب شمل الجميع حيث ان الكثير من بيوت السنة قد امنوا اغراضهم خارج العباسية في بيوت داخل المدينة العتيقة وبذلك سلمت اغراضهم. من الجملة هاجموا الدار التي اسكنها في العباسية اغاروا على الدار مرتين ولما اطلقت عليهم الرصاص لاذوا بالفرار في الواقع كنت ارميهم بقصد اخافتهم لا بقصد القتل . المتصرف والموظفون خرجوا من المدينة اصبحت من غير حكومة الناس سادهم الهلع والاضطراب بلد من غير حكومة! هناك شيوخ ذوو نفوذ وكل معتد بنفسه ولا يمكن ان يتفقوا فيما بينهم ويولوا احدهم رئيسا عليهم ويكون في طاعتهم واجتمعوا فعلا وقرروا انهم يرون ان الافضل للجميع هو تعيين السيد عبد الحسين الكليدار (آل طعمة) رئيسا ونحن الشيوخ نكون جنودا له. ولا يخفى ان السبب الذي دعا هؤلاء الشيوخ الى اختيار السيد عبد الحسين هو عدم امكان تنصيب احد الشيوخ رئيسا ويكون الاخرين في طاعته.

وقد سارت الامور بعد ذلك على ما يرام، ولم يحصل تعدي على احد، ثم تناهى الى سمع الحكومة بأن السيد عبد الحسين تمرد على الحكومةـ واصبح رئيسا للثوار…!

وعلى اثر ذلك، ذهب الحاج محمود الاستربادي(1) الى الوالي، سائلا اياه عن صحة هذا الخبر؟ وبعد المحادثة قال له الوالي ارسلوا اليه لياتي الى بغداد، فان جاء فالخبر غير صحيح، وان ام يات، ستعلمون صحته..!! واستانف الوالي كلامه ولكن بلهجة الامر: انت اكتب له مكتوبا بهذا المضمون، وارسله اليه مع احد الاشخاص.

في اليوم التالي جاء السيد رأسا الى الوالي وتفاهم معه، ثم اتى الى الكاظمية ، كنا خائفين جدا من هذه التهمة.

(1) الحاج محمود الاستربادي من سراة التجار في الكاظمية، وعلاقته بالسيد عبد الحسين الكليدار آل طعمة، ان الاخير هو زوج شقيقة الحاج محمود.

(8)

ثم ان هناك قضية مرت بي، ربما لم اهتم في حياتي بقضية كاهتمامي بها، لها علاقة بما نقدم عندما كنت اريد الرجوع الى كربلاء، كلفني السيد عبد الحسين الكليدار بان اجلب معي (بقجة) ملابس هي عند السيد صالح، وعددا من الكتب، ثم قال: ان لدي في كربلاء اربع بنادق (مكنزي) ان كنت في حاجة لها فخذها.

لما اتيت الى كربلاء عملت صندوقا وضعت في اسفله البنادق وفي الطبقة الثانية وضعت حاجيات السيد وعمامته، ثم حملت الصندوق ووضعته امام (العربنجي) الذي سيقاني الى الكاظمية وعند بلوغنا (سدة المسعودي) قرب بغداد كانت العادة ان ينزل الركاب لكي تخف العربة عند الصعود ويركبوا ثانية بعد نزولها.

علاوي الحلة

فلما جئت اصعد الى العربة، لم اجدها..!! سألت: اين العربة؟ قالوا: العربة تنزل الركاب في (علاوي الحلة) ثم تعود، اقلقني ذلك، فلما عادت العربة، لم اجد الصندوق؟ سالت سائق العربة: اين الصندوق ؟ قال : الشرطة اخذت الصندوق ووضعوه في (الكمرك).

ضاقت الدنيا في عيني، ولم ارجع الى الكاظمية، لكني ذهبت ماشيا الى (الكمرك) شاهدت الصندوق مركونا جنب الحائط، والكمرك عبارة عن خان صغير، في ساحته توجد شجرة سدرة، والخان راجع الى الحاج عبد، ذهبت الى الكاظمية وعند رجوعي جلبت معي (كماشة) لكي اقلع المسامير في الليل واخرج محتويات الصندوق من البنادق والقيها في البئر هذا ما دار بخلدي. طرقت باب الخان في الساعة الثانية جاء الحارس وقال لي: ماذا تريد؟ التمست منه ان يسمح لي بالمبيت عنده في هذه اليلة حتى الفجر وبعدها اواصل سيري الى كربلاء.. قال لا يمكن هنا كمرك اخشى ان يأتي الامر ويقول لي انت جاعلها (مسافر خانة) هذه مسؤولية واغلق الباب في وجهي رافضا اي حوار معي فاسقط في يدي ومشيت الى مقهى (جاي خانة) هناك وجلست افكر في مخرجي من هذا المأزق فوجدت ان لا مفر من العودة الى الخان وان اطرق الباب فاذا فتح الحارس اهجم عليه واقتله مضطر لاني لم اجد طريقة اخرى لانهم اذا فتحوا الصندوق سيعدم الكليدار والحاج محمود الاستربادي خاصة وان الكليدار عليه تهمة التمرد على الحكومة وهو يسكن في بيت شقيق زوجته واني ايضا لست في منجاة من هذا الخطر لوجود شبهة علي! رجعت الى الكمرك وطرقت الباب فصاح من اعلى السطح من انت؟ فاجبته اخوك الصغير انزل.قال ماذا تريد؟ واخذ يشتمني وقال بيانك مجرم تريد البقاء هنا ثم تفتح الباب بالليل وتسرقون البضائع من الكمرك واخذ يصيح شرطة شرطة هذا لص فانهزمت بسبب حملي مسدسين وخنجر مع (الكماشة) المهم اني هربت وذهبت الى مكتب الحاج رضا النجفي فلما دخلت قام وكيله لاستقبالي واظهر محبة واخلاصا ورأني متألما قال يا ابو اسماعيل اراك في حالة غريبة فماذا هناك؟ اجبته لا فائدة من الكلام انت طيب حلفني يمينا ان افصح عن قصدي اجبته اني اردت الركوب في العربة ترجى مني صديق ان اتخذ معي صندوقا كي اوصله الى اخيه والصندوق لا يحتوي الا على اشياء عادية (غراض خرازي) جلبتها من البصرة لي فيها فائدة كبيرة.. لكن الصندوق حجز في الكمرك فاجابني هذا الذي اهمك غدا تأتي الى هنا واعطيك الصندوق اجبته هذا حكي رد علي ساقص شاربي قلت على ماذا اعتمدت في وعدك هذا قال لا اقدر ان احكي لك شرطة الكمرك اصدقائي (ربعي) اذا تحب ان اسرق الكمرك بواسطة هؤلاء بين ان اصدق او اكذب ذهبت وجئت باكرا دخلت عليه في المكتب بعث على احد الاشخاص وحكى له مجمل القضية فقال له (من عيني) فاجابه اذا خلصت الصندوق ستملكني فرد عليه: لا تبالغ واستانف الوكيل واني سامنح اتباعك اربع ليرات فاجابه اذا كان مقابل هذه الخدمة نقود فانها تضيع واني غير مستعد لادائها في هذه الحالة وقام الوكيل وقبله فقال له بعد ساعة تاخذ صينية كباب وكاسة شربت فيها ثلج وتدخل في الحجرة وفي هذه الاثناء يقوم احد الحمالين النبهين باخذ الصندوق والهروب به الى خارج الكمرك! ففعلنا مثلما قال والصندوق وصل الى البيت شكرت ربي على هذه النهاية وهذه القضية كما ذكرت في المقدمة قد اهتممت بها كثيرا والمتني اكثر من اي قضية اخرى في حياتي وانتهت بالفرح والسرور.

(9)

كنت في زمن الاتراك في بداية الحرب اجمع البنادق في الكاظمية واصر على بعض وجهاء الكاظمية ان يشتروا البنادق لانه سياتي الوقت الذي يكونون فيه بامس الحاجة الى السلاح لحماية مدينتهم الا ان البعض ارتاب في حقيقة دوافعي من هذه الحملة ويفسرها بانها تهورات وافكار فاسدة تجول بخاطري. والحقيقة ان عقولهم لا تتحمل ذلك فهم لا يرون الخروقات الامنية التي كانت تحدث على الدوام. ففكي كل زمان ومكان يكون الفقراء والضعفاء اعداء للاغنياء وذوي النفوذ والجاه فاذا حدثت خروقات في الامن ينخرط الضعفاء في جماعات فيعتدون وياخذون اموال الكسبة والتجار. لذا اصبحت مضطرا لاقناع اقاربي كل بيت منهم اشترى عددا من البنادق واني اسعى جاهدا لجمع اكبر عدد منها ويئست من اقناع بعض الناس لما بدأ زحف الانكليز نحو بغداد وصلتني برقية (شفرة) تخبرني بان الوالدة مشرفة على الموت وانا اتوجه سريعا تحركت من كربلاء فوصلت الى المسيب حتى اركب العربات التي تعمل على طريق بغداد قالوا ممنوع على اي احد من ركوب العربات بسبب انها تحمل سلاحا الى بغداد كل عربة فيها نفرين من العسكر ونفرين من اهل المسيب وضابط مع كم نفر عسكر. لدينا ثلاث عربات ووكيلنا الحاج مكاوي من اهل المسيب ذهب الحاج مكاوي الى الضابط وترجى منه ان يسمح لي بالركوب قال غير ممكن احد من الاهالي يركب العربات فجاء واخبرني بما قال الضابط فذهبت بنفسي الى الضابط سلمت عليه وترجيته فلم يقنع وحكى (غلط) فقلت له ان لي ثلاث عربات فرد علي سافتش العربات في الطريق وان وجدت فيها احد سارميه بالرصاص فتملكني الياس ورجعت الى الحاج مكاوي وقلت له خذ لي فرسا او حتى حمارا ان امكن لكي اواصل سيري قال يا اخي الطريق (ملزوم) وعلى نهر المسيب سوف يسلبونك وان كان لديك عشرة من حملة البنادق، فانهم لا يستطيعون حمايتك.. لكني الححت عليه، وقلت له: يستحيل ان ابقى هنا ذهبت معه الى البيت انزعت سلاحي وساعتي ونقودي، وبدلت عباءتي وحذائي كان جديدا طينته حتى لا ياخذوه ووضعت (منكنه) في جيب الصدر، ومنكنة في مكان اخر، ومنكنة بـ(تجة اللباس) واخذت جريدة بيدي وتوجهت للسير كان الجو حارا في ذلك الوقت وكلما حاول الحاج مكاوي ان يثنيني عن عزمي لكن دون جدوى، وقال اخيرا يا اخي العطش يهلك..!

طريق عام

واصلت السير الى حد القنطرة رايت هناك جماعة جالسين صاحوا تقدم نحونا ذهبت اليهم سلمت قالوا الى اين تذهب اجبتهم على باب الله قالوا انت (مله) قلت نعم قالوا كم تملك من الدراهم قلت لا املك شئيا قام احدهم بتفتيشي اخرج (المنكنة) من جيبي وقال اذهب سوف تحصل على منكنات ومشيت حتى وصلت قرب الاسكندرية توجد هناك قبور جلس عليها بعض الافراد تحت الطاق والطريق العام بعيدا عنهم تقدم احدهم ونادى علي فلم اذهب اطلق رصاصة علي ذهبت اليهم وعندما سلمت عليهم ردوا علي لا عليك السلام مع مسبة فقال احدهم مالسبب في عدم مجيئك بعد مناداتك ؟ الى اين انت ذاهب؟ اجبتهم الى الاسكندرية قالوا الشرطة سيقبضون عليك ويمنعوك من السير ثم قالوا كم لديك من الدراهم قلت ليس عندي منها شيء قام احدهم ليفتشني فقلت لهم عندي منكنة اخرجت المنكنة مع علبة فضية فيها (جكاير) قالوا ابو عمامة يحمل علبة فضية فقلت عمي هذا (ورشو) اخذوا العلبة مع الجكاير والمنكنة مشيت وخفت ان ادخل الى الاسكندرية فيمنعوني فسرت من وراء البيوت جلست في الظل شربت جرعة ماء ودخنت سيكارة ثم واصلت السير مسرعا كانت المحمودية تبعد حوالي الساعة وقد اخذ العطش مني ماخذه وصلت من بعد الظهر الى المقهى وانا في اخر نفس رايت الكرخي جالسا استقبلني مرحبا وقال اين كنت؟ لم اتمكن من اجابته اتى بماء وغسل راسي واعطاني قليلا من الماء ثم قاموا بتدليك جسمي لما استرحت اتوا لي بطعام وبعدها شربت الشاي ثم حكيت للكرخي القصة قال سوف اركبك العربة ركبت اخر عربة حتى لا يراني الضابط وصلت سدة المسعودي (1) نزلت من العربة خشية يراني الضابط ومشيت حتى وصلت المنطقة ركبت العربة وانا اسمع صوت المدافع وصلت الى الكاظمية رايت الناس مجتمعين عند باب الدروازة سروا كثيرا برايتي ورايت القائممقام واقف بينهم مع بعض الموظفين واشراف البلدة لما نزلت جاء القائممقام وسلم علي علمت انها مجاملة منه وهو غير صادق فيها لانه لا تربطني به اي علاقة معه حتى ياتي ويسلم علي.