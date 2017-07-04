الأنواء: المنخفض الموسمي يرفع حرارة اليوم إلى أكثر من 50

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل تجاوز معدل درجات الحرارة العظمى في العراق الى 50درجة مئوية، فيما تستمر اجواء العراق تحت تاثير امتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي ليكون الطقس اليوم الاربعاء في المناطق كافة صحواً حارا مع ظهور قطع من الغيوم في المنطقتين الشمالية والوسطى وترتفع درجات الحرارة عن اليوم السابق لتصل العظمى في بعض اقسام المنطقة الجنوبية الى اكثر 50درجة مئوية . واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس (استمرار تأثير أمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون الطقس اليوم الاربعاء في المناطق كافة صحواً حارا مع ظهور قطع من الغيوم في المنطقتين الشمالية والوسطى وترتفع درجات الحرارة عن اليوم السابق لتصل العظمى في بعض اقسام المنطقة الجنوبية الى 50درجة مئوية)، واضاف ان (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 50 والصغرى 25 درجة وحركة الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة 5-10كيلو مترا ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات)، واوضح البيان أنه (يستمر تأثر اجواء العراق بأمتداد المنخفض الموسمي ليكون الطقس يوم غد الخميس في المناطق كافة صحوا حارا مع ظهور قطع من الغيوم تتكاثر ليلا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق لتصل درجات الحرارة العظمى في بعض اقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية الى 50 درجة أو أكثر والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة 5-10كيلو مترات ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات). وتابع انه (يزداد تأثر اجواء العراق بامتداد المنخفض الموسمي ليكون الطقس الجمعة المقبلة في المناطق كافة صحواً حارا مع ظهور قطع من الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق لتصل درجات الحرارة العظمى في بعض اقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية الى 50 درجة أو أكثر والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20كيلو مترا تنشط خلال النهار الى 30-40كيلو مترا مسببة تصاعد للغبار في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية).

إمتداد منخفض

واضاف البيان انه (يستمر تأثر اجواء العراق بأمتداد المنخفض الموسمي ليكون الطقس السبت المقبل في المناطق كافة صحواً حارا مع ظهور قطع من الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الشمالية والوسطى ومقاربة في المنطقة الجنوبية لليوم السابق وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20كيلو مترا تنشط خلال النهار الى 30-40كيلو مترا مسببة تصاعد الغبار و مدى الرؤية 8-10 كيلو مترات وفي الغبار الى 3-5كيلو مترات). ويؤكد علماء الانواء الجوية ان (المنخفضات الجوية هي اضرابات جوية بطبقات الجو العليا وينتج عنها حالات عدم استقرار بالطقس، وهناك الكثير من اسماء المنخفضات الجوية التي تؤثر على طقس سطح الكرة الارضية اما التي تؤثر على شبه الجزيرة العربية بجميع فصول السنة هي منخفض البحر المتوسط وهو منخفض حركي يتحرك عكس حركة عقارب الساعة اي من الغرب الى الشرق وهذا المنخفض ينشط بفصل الشتاء والربيع على شبه الجزيرة العربية ويجلب هطول الامطار الغزيرة والتي تتميز بالديم، ومصدر هذا المنخفض اما قبرص او تركيا ومنخفض البحر الاحمروهو منخفض حراري وغالبا ماينشط بفصل الخريف وتكون حركته من الغرب الى الشرق وهو يتفاعل احيانا مع منخفض السودان وتنتج عنه حالات عدم استقرار بالطقس وتتكون السحب الركامية التي تعطي عواصف رعدية وامطارا غزيرة جدا ولكن لساعات محدودة والمنخفض قد يستمر لأيام ومصدر هذا المنخفض هو البحر الاحمر وهناك المنخفض السوداني ينشط خلال فصل الخريف ويستمر الى فصل الشتاء احيانا والمنخفض السيبيري ومنخفض بحر العرب .. اما حاليا ان اجواء العراق تتعرض للمنخفض الهند الموسمي الذي ينشط في فصل الصيف وهذا المنخفض يرفع درجات الحرارة الى معدلات قياسية في معظم دول شبه الجزيرة العربية ويمتدد تأثيره احيانا الى بلاد الشام وقد يمتدد الى جنوب اوربا ببعض السنوات، وكذلك يجلب هذا المنخفض امطارا غزيرة على شرق الامارات وجنوب شرق عمان وجنوب غرب السعودية وجنوب اليمن ونادرا مايؤثر على دول الخليج العربي بهطول امطار، ويتحرك هذا المنخفض من الجنوب الشرقي الى الشمال الغربي، ويتكون هذا المنخفض على شبه القارة الهندية.