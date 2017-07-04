سياسي يتساءل عن مصير الهيئة بعد القضاء على داعش

المهندس يجدّد نفي دخول الحشد بصفته الرسمية الإنتخابات المقبلة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اكد القيادي في الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ان الحشد لن يدخل الانتخابات المقبلة بوصفه مؤسسة رسمية، موضحًا ان من سيشارك في الانتخابات احزاب سياسية تنتمي للحشد وهي موجودة فعلا بالعملية السياسية . وقال المهندس خلال كلمة القاها في ندوة عن الأوضاع في العراق اقيمت على هامش ملتقى اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الاسلامي بمدينة مشهد، ان (الحشد الشعبي كمؤسسة رسمية لن يدخل الانتخابات لكن هنالك احزابًا سياسية مشتركة في الحشد هي موجودة فعلا بالعملية السياسية)، لافتًا الى ان (هذه الاحزاب تريد الاشتراك بالانتخابات المقبلة). واتهم واشنطن بأنها(امريكا تعمل على تحجيم الحشد والضغط من اجل تقليص أعداده وتقليص الميزانيات او بث التفرقة بين صفوفه، وقد شنت حملة نفسية شديدة على الحشد تحت عنوان الحشد غير منضبط في عمليات الموصل)، مضيفًا ان (اي شخص سيهاجم الحشد فهو متناغم مع المشروع الامريكي، الذي يسعى لسرقة انتصار القوات العراقية)، بحسب قوله. واوضح المهندس (ملامح ما بعد داعش كانت بالمعادلة الاممية وهي حل الحشد حيث جاء ذلك على لسان مسؤول اممي، الا اننا قلنا له بأن لا يفكر بحل الحشد وان من يفكر بذلك فهو واهم). وفي شأن متصل، نفت هيئة الحشد الشعبي ماتردد عن رفض المهندس لسلطة الحكومة على الحشد.

تشويش الحقيقة

وقالت في بيان ان (المهندس يؤكد دائما عمق العلاقة بين الحكومة وهيئة الحشد التي هي جزء لا يتجزء منها)، موضحة ان (بعض الجهات حاولت التشويش على تلك الحقيقة بتحريف تصريحات المهندس التي تحتفظ مديرية الاعلام بتسجيلاتها الكاملة والحرفية).وتابعت ان (المهندس اكد خلال تضييفه على هامش ملتقى اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الاسلامي بمدينة مشهد، ان الحشد يقدم شكره للشعب والمرجعية الدينية والحكومة العراقية لدعمها المتواصل له).في غضون ذلك، تساءل السياسي والعضو السابق في حزب الدعوة غالب الشابندر عن مصير الحشد الشعبي، واصفًا اياه بأنه غير مقدس.

وقال في منشور بصفحته على فيسبوك (لست بصدد من اسس الحشد، وان كان كانت فتوى الجهاد الكفائي هي حجر الاساس، ولست بصدد تقويم الجهد العظيم الذي بذله الحشد في معركة التحرير الباسلة، فانا اصغر من ان اقوم تلك الجهود الرائعة، جهود الحشد، سوف يسجلها التاريخ باحرف من نور، ولكن كل هذا لا يمنع مواطنًا بسيطًا مثلي ان يتساءل عن مصير الحشد الشعبي، كاي مواطن عراقي يهمه بلده وشعبه)، مضيفًا ان (الحشد ليس مقدسا، يمكن نقد بعض تصرفاته وربما حتى طروحاته، وتوصيفه بالمقدس يعني بداية صنمية بل بداية انشاء ديكتاتورية مخيفة تضر الحشد نفسه قبل ان تضر اعداءه وهم كثر). وتابع ان(التساؤل عن مصير الحشد مشروع على اي حال، فإن العراق يمر بمرحلة في غاية الحساسية). ولفت الى ان (هناك من يرى ان الحشد يجب ان يلتزم بعراقيته على صعيد انتمائه السياسي والعسكري والتنظيمي، وانه يجب ان يخضع للدولة العراقية حصرا، ولا ضير ان يبقى فصائل مسلحة رديفة للجيش العراقي، وهناك من يصر على ان يتحول الحشد الى واجهة بنائية عمرانية، مدنية، يعمل على اعمار العراق باليد والالة والتخطيط، وبذلك يتحول الى بطل مدني وبانٍ للعراق)، مستدركًا (ويبقى السؤال قائما،ما هو مصير الحشد الشعبي؟).