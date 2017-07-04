شرطة نينوى تضع خطة ما بعد النصر لمسك الأرض

الشروع بتنظيف شوارع أيمن الموصل وتأهيل الخدمات تمهيداً لإعادة الحياة

بغداد – محمد الصالحي

بالتزامن مع ترقب اعلان الانتصار النهائي في ايمن الموصل شرعت القوات الأمنية بطمر خنادق التنظيم في معظم مناطق وأحياء المدينة المحررة، فيما تستعد شرطة محافظة نينوى لتنفيذ خطة امنية واسعة لمسك هذه الاراضي ما بعد داعش.

وقال مصدر امس ان (القوات الأمنية شرعت بفتح الشوارع التي كانت مغلقة في الساحل الأيمن من مدينة الموصل وطمرت الخنادق التي حفرها داعش بعد ان فرضت القوات الأمنية سيطرتها عليها).وأضاف ان (هذه القوات رفعت الحواجز والعوائق لتسهيل عودة النازحين ودخول المساعدات الانسانية اليها وبث الحياة في المدينة). مشيرا الى انه (تم استخدام الآليات والسيارات العسكرية لرفع الأنقاض ومخلفات الحرب من الشوارع لتعود اليها الحياة كما كانت). وتابع ان (بلدية الموصل والدوائر المعنية باشرت بصيانة وتصليح انابيب الماء والصرف الصحي التي دمرتها عصابات داعش الإرهابية بمفخخاتهم وتفجيراتهم).ومن جانبه قال قائد شرطة نينوى واثق الحمداني في تصريح امس ان (هناك خططا خاصة تم وضعها لغرض ملاحقة خلايا داعش وتم تطبيقها في أيسر الموصل وحققت أهدافا مهمة وهذه الخطة سيتم العمل بها في أيمن الموصل أيضا فهناك الكثير من الدواعش يختبئون بين الأهالي).

مسك الأرض

موضحا ان (الشرطة لديها أسماء ومعلومات مؤكدة عن بعض الدواعش المحليين وسيتم القبض عليهم قريبا وان اختباءهم وتنكرهم لم ينفعهم بشيء اطلاقا). وأضاف ان (الشرطة المحلية تمسك الآن أيسر الموصل، ولديها قوات كافية لمسك أيمن الموصل أيضا، فهي تنتظر انسحاب القطعات العسكرية من الأيمن بعد تحريره وتطهيره بشكل كامل لكي تمسك وتطبق خطتها الخاصة للقضاء على خلايا داعش). ومن جهتها ذكر بيان لخلية الاعلام الحربي تلقته (الزمان) أمس ان (مفارز جهاز الامن الوطني ألقت القبض على ارهابي يشغل منصب مايسمى بالاداري العام لدى عصابات داعش الارهابية والقت القبض على مسؤول التفخيخ اثناء هروبهما من منطقة حي اليرموك في الجانب الايمن من مدينة الموصل باتجاه مدينة القيارة). وقالت خلية الاعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (فرقة المشاة 16 الجيش تكسر وتقتحم اقوى حاجز دفاعي لعصابات داعش كان ممسوكا من قبل مقاتلين اجانب في منطقة الخاتونية ورأس الخور). واضاف ان (القوات قتلت 67 ارهابيا من مختلف الجنسيات ودمرت أكداسا كبيرة في منطقة الشهواني وفجرت عجلتين مفخختين تحت السيطرة فيما قامت هندسة ميدان الفرقة برفع اكثر من 72 عبوة كبيرة الحجم كانت مزروعة لغرض عرقلة تقدم القطعات).فيما ذكر مصدر امني امس ان (القوات الأمنية وفرق الدفاع المدني عثرا على 16 جثة تعود لمدنيين نساء وأطفال وشباب قضوا بقناص داعش الاجرامي اثناء محاولتهم الفرار نحو القطعات الامنية). مبينا ان (فرق الدفاع المدني نقلت الجثث الى الطب العدلي). وفي صلاح الدين قال مصدر امس ان (حالة غير طبيعية برزت في الساحل الايسر لقضاء الشرقاط تمثلت بانتشار مسلحي داعش بشكل لافت اعقبها حالة استنفار مشددة). واضاف ان (المعلومات الاولية عن سبب الاستنفار هو اعتقال مسلحي داعش بالصدفة عائلة في اطراف الساحل الايسر للشرقاط للتحقيق معها بينها امراة من طفليها التوأم ادعت بانها زوجة البغدادي ما اثار التنظيم ودفعته للاتصال بقادته للوقوف على مجريات الامور). واشار الى ان (قيادات بارزة في داعش كانت خارج الشرقاط دفعها الخبر الى العودة من جديد وهذا مايفسر حالة الاستنفار القصوى). قال بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) أمس ان (اللواء 88 في الحشد قتل انتحاريا بعملية نوعية شرق تكريت انتحاريا تابعا لتنظيم داعش في الطريق الرابط بين قضاء الدور وناحية العلم شرق مدينة تكريت). وأضاف أن (العملية نوعية، وتمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة).

وفي كركوك قال عضو مجلس المحافظة احمد العسكري في تصريح أمس (رغم اكمال جميع الاستعدادات لتحرير الحويجة من قبل قيادة العمليات المشتركة الا ان الامر ما زال بعيد المدى وغير قابل للتطبيق). واضاف العسكري ان (نحو 35 بالمئة من اجمالي مساحة المحافظة تحت قبضة داعش وهي مركز الحوجية ونواحي الزاب والرياض والرشاد).

واوضح أن (تلك المدن خلت من اهلها الاصلين ولم يتبق فيها سوى عوائل قليلة اغلبها تؤيد داعش)، داعيا القائد العام للقوات المسلحة حبدر العبادي (بـتعجيل انطلاق العمليات وتحرير القضاء التي بات يؤثر على امن صلاح الدين وديالى وكركوك والموصل). وقال مصدر أمس ان (احد عناصر قوات البيشمركة اصيب بنيران احد قناصة داعش على سواتر قرية البو محمد بقضاء داقوق). مشيراً الى ان (اصابته كانت متوسطة).