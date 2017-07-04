متى يصبح التديّن شراً ؟

كلنا نعلم أن دين الإسلام دين محبة وتسامح،وما بعث الله النبي إلا لإتمام مكارم الأخلاق ،ما لا يعلمه عامة الناس هو أن كتاب الله القرآن لا يمكن الأخذ بالآيات الموجودة به بشكل استنباطي لأن القرآن عندما نزل على النبي كان بفترات متقطعة إلى مدة تقرب 20 عاما حتى إكتمل ما يريد إيصاله الله (سبحانه وتعالى) وبعض الآيات كانت تجاري الأحداث التي تحصل في زمن الرسول.

الســـــــؤال الرئيســـــــــي هو متى يصبح التدين شر؟؟

وذلك عندما نأخذ بعض آيات الله وطرحها على الناس البسطاء كحجة للقتال باسمه فمثلا الآية (اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدوكم) استخدمها ما يسموا بالعلماء حجة لنشر الدين تحت محتوى هذه الآية.

وكلنا نعلم أن مقصد هذه الآية كان دفاعيا ضد من يرمون الغزوة (الكفار) وغير هذه الآية العديد العديد من الأمثلة ،الخلل ليس بالدين،وإنما بعلماء الدين حتى أصبح عالم الدين داء العالم.

هناك نقطة أود الوصول لها،العلماء ليسوا معصومين هم أيضا بشر ،يصيبوا ويخطئوا،ولا يمكن اتباع العالم لنبوغهم ،كون ان مرتبة (عالم دين) لم يصلوها بخلقهم حتى ينالوا شرف الافتاء.

والويـــــل الويل لمن يقـــــتل نفسا بغير نفس ،يبعثوا بالأرض فسادا،من سبي وسرقة تحت سطوة الجهل ،ليس الجهل والسذاجة فحسب.

فهناك من يتبعـــــوهم إشباع للغرائز وحب بالمال والهداية من الله.

اسامة زهير