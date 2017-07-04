الناصري يطلق حملة لترشيد إستهلاك الطاقة الكهربائية

ذي قار: التجاوزات تتسبّب في حدوث إعطال بمحولات النقل

ذي قار – باسم الركابي

اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، عن اطلاق حملة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع التجاوزات وبما يضمن تجهيزا عادلا لكافة المواطنين ويقلل الاحمال التي تسببت في اعطال بمحولات نقل الطاقة وحرمان مواطني عدد من المناطق من الكهرباء.

وقال الناصري في بيان تلقته (الزمان ) أمس خلال اجتماع غرفة عمليات الكهرباء بحضور رئيس لجنة الكهرباء في مجلس المحافظة نعمة الزاملي ورئيس اللجنة الفنية حسن الاسدي ورئيس لجنة الخدمات رحيم الخاقاني ومدراء دوائر الكهرباء في المحافظة انه (ضمن متابعة تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين ومراقبة الاحمال الاضافية التي تسببها التجاوزات والاستهلاك العالي للطاقة عقدت غرفة عمليات المحافظة اجتماعا لأطلاق حملة واسعة للترشيد ورفع التجاوزات على الشبكة الكهربائية من اجل الحفاظ على حصة المحافظة وتوزيع عادل لجميع المواطنين)، واضاف ان (التجاوزات في بعض المناطق تسببت في حدوث اعطال في محولات نقل الطاقة مما تسبب بحرمان المواطنين من الكهرباء، والجميع مدعوون للتعاون بتقليل الاحمال وترشيد الاستهلاك”)،

مؤكدا ان (الحكومة المحلية مستمرة بالتواصل مع الحكومة المركزية ووزارة الكهرباء لتوفير حصة المحافظة كاملة من الطاقة الكهربائية وضمن الاطر القانونية التي تحقق حصة عادلة للمحافظات كافة) ، وتابع ان (هذا ما يتطلب متابعة متواصلة مع المسؤولين في الوزارة ).وكانت الحكومة المحلية بحثت في وقت سابق مع وفد من الوزارة موضوع الاستثمار في قطاع التوزيع في المحافظة والمحال على شركة الهملايا الاستثمارية، فيما أكد رئيس المجلس رفضه مشروع خصخصة الاستثمار الكهربائي في المحافظة.وقال مصدر في المحافظة، إن (الوفد ضم وكيل الوزارة لشؤون التوزيع عبد الحمزة هادي والناطق الاعلامي للوزارة مصعب المدرس، وأكد للحكومة المحلية ان (زيارته الى المحافظة تهدف إلى الوقوف على اهم المشاكل التي يعانيها قطاع الكهرباء في المحافظة ومناقشة الخطة المعدة من قبل الوزارة لحلول اختناق المنظومة الكهربائية استعداداً لفصل الصيف).وأضاف أن (هدف زيارة الوفد ايضا هو البحث في مشروع الخدمة والجباية والتأهيل الاستثماري في قطاع توزيع كهرباء المحافظة، والاطلاع على الملاحظات المقدمة من الحكومة المحلية في المحافظة فيما يخص الاليات اللازمة لتطبيق المشروع المذكور بما يضمن عدم الحاق الضرر بالمواطنين من اصحاب الدخل المحدود)،

واوضح هادي في حديثه لمجلس المحافظة، ان (الغرض من اعتماد المشروع الاستثماري هو ترشيد الاستهلاك بنسبة عالية كما تم ذلك في المناطق المطبق فيها المشروع في العاصمة بغداد مما يؤمن استمرار التيار الكهربائي على مدار الساعة وضمان الجباية الصحيحة لأجور الكهرباء والقضاء على الضائعات والهدر الحاصل في الطاقة ويسهم في تنفيذ مشاريع حلول اختناقات الشبكة الكهربائية وايصال التيار الكهربائي الى الاحياء والقرى غير المكهربة، فضلاً عن المناطق العشوائية).

وأشار الى ان (المشروع سيعالج مشكلة قلة التخصيصات المالية التي تعانيها الوزارة نتيجة انخفاض اسعار النفط مما اضطر الوزارة الى مشاركة القطاع الخاص في حل ازمة الكهرباء)،.

من جانبه، اوضح المدرس من خلال كلمته التي ألقاها في المجلس ان (الوزارة ء قد حققت نجاحا واضحا من خلال زيادة معدل الانتاج الى 14 الف ميغاواط بعد ان كان في عام 2003 فقط 4000 ميغاواط، الا ان المشكلة القائمة حالياً سببها الزيادة المفرطة في الاستهلاك وعدم التزام معظم المواطنين بالترشيد).

مشيرا الى ان (الحل يكمن في تطبيق مشروع الاستثمار بقطاع التوزيع، كونه اثبت نجاحه في المناطق المطبق فيها بالعاصمة بغداد وحقق تخفيضا في الاحمال وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية تراوحت نسبته بين 20 في المئة الى 40 في المئة من حجم الاستهلاك).

وتابع المدرس ان (الضائعات في هذه المناطق قد تمت ازالتها بشكل كامل، وقد تحققت جباية وصلت الى 100 في المئة من خلال مراكز الجباية التي تم افتتاحها في هذه المناطق).واوضح البيان ان (مجلس المحافظة رفض مشروع خصخصة الاستثمار الكهربائي في المحافظة، فيما سلمه مقترحه بشأن تحسين وتطوير الشبكة الكهربائية في المحافظة ) .

ونقل البيان عن عضو المجلس حسن الوائلي، القول ، ان (الحكومة المحلية قدمت مقترحات الى وفد الوزارة بشأن موضوعة الخصخصة، ابزرها تكليف دوائر التوزيع في المحافظة بإدارة هذا الملف وبالتعاون مع الحكومة المحلية وإشرافها بعد تقديم رؤية عن المشاكل وما المطلوب للتعاون لحلها، وان تضع الحكومة المحلية خطة ذات سقف زمني للتشجيع على ترشيد الاستهلاك من خلال البيانات والمعلومات التي توفرها دوائر التوزيع).واضاف ان (المقترحات ستتضمن التركيز على دوائر الدولة وديونها لأنها أكثر بكثير من ديون المواطن، ومعالجة مشكلة المناطق العشوائية بتفعيل موضوع البطاقة الحمراء والاسراع في إجراءاته، اضافة الى تخصيص نسبة من مبالغ زيادة الإيرادات إلى موظفي دوائر التوزيع وتتفاوت بحسب دورهم في ملف الجباية ويصدر قرار بذلك تقدم مسودته من قبل مديريات التوزيع مجتمعة).