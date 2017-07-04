التعليم يتوقع بدء دوام جامعة الموصل في أيلول المقبل

خبير يقترح عبر (الزمان) بناء عاصمة جديدة للعراق خارج المدن القديمة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اقترح الخبير الاقتصادي مناف الصائغ على الحكومة بناء عاصمة جديدة للعراق خارج المدن القديمة وانشاء مجمعات سكنية بوساطة شركات عالمية رصينة، فيما اعلنت محافظة بغداد عن الحاجة الى مليون مجمع سكني للقضاء على العشوائيات. وقال الصائغ لـ (الزمان) امس (نقترح على الحكومة بناء مجمعات سكنية بوساطة شركات عالمية لديها خبرة طويلة في هذا المجال كون اغلب الشركات المحلية تفتقر الى تلك الخبرات المتطورة التي وصل اليها العالم بما يخص التطوير العمراني بالاضافة الى عدم امتلاك الاموال ، اذ تحتاج الى تمويل من المؤسسات الحكومية التي تمر حاليا بضائقة مالية بسبب سياسة التقشف)، داعيا الى (اعتماد خطة ستراتيجية تعتمد على تلك الشركات شريطة اشراك مقاول ثانوي محلي وكذلك تحديد مكان المشروع لتهيئة الجوانب القانونية)، وشدد الصائغ على الجهات المعنية (وضع توجيهات للشركة بما يخص اختيار مواصفات البناء على اساس ان طقس البلاد حار)، واقترح الصائغ ان (يكون البناء بثلاثة انماط للفقراء ولمتوسطي الدخل والموظفين)، لافتا الى ان (توفير السكن وتحسين منظر المدينة يعتمد على البناء الرصين الذي يؤدي الى تحسين عوامل البيئة).داعيا مجلس الوزراء الى (انتقاء منطقة لبناء عاصمة جديدة للعراق ومدن جديدة في المحافظات خارج اطار المدن القديمة مثلما فعلت البرازيل وغيرها من التجارب العالمية بالاضافة الى اخراج المؤسسات الحكومية ووضعها في مجمع خارج المدن)، واعلن محافظ بغــداد عطوان العطواني عن حاجة المحافظة إلى أكثر من مليون وحدة سكنية ، مشيرا الى ان حل الأزمة هو الاستثمار وإنشاء وحدات سكنية على غرار مجمع بسماية. وقال العطواني في بيان امس إن (بغــداد تعاني وجود نحو 350 عشوائية بسبب عدم وجود خطة إسكانية مدروسة فضلاً عن توقف العديد من المشاريع الإسكانية في المحافظة بسبب الأزمة المالية)، وأضاف ان (المحافظة بحاجة إلى أكثر من مليون وحدة سكنية لتغطية أزمة السكن الخانقة لاسيما لذوي الدخل المحدود).

مدن متكاملة

مقترحا (انشاء مدن متكاملة من ناحية البنى التحتية وتوزيعها على المواطنين)، وتابع العطواني ان (حل ألازمة هو الاستثمار بعد موافقة الحكومة المركزية على دخول الشركات). الى ذلك اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن عودة الدوام الرسمي للجامعة الموصل في ايلول المقبل، مشيرة الى انها ستطلق دورات تدريبية للمواطنين في المدينة من اجل تثبيت المفاهيم الايجابية في المجتمع. وقال الوزير عبد الرزاق العيسى في بيان تلقته (الزمان ) أمس انه (سيتم عودة الدوام الرسمي للجامعة الموصل في ايلول المقبل وان الوزارة ستطلق دورات تدريبية للمواطنين هناك من اجل تثبيت المفاهيم الايجابية في المجتمع).واضاف العيسى خلال زيارته لجامعة الموصل ولقائه بالملاكات التعليمية ان (مباشرة الاختصاصات كافة دوامها من الملاكات التدريسية والطلاب لجامعة الموصل سيكون مطلع ايلول المقبل بعد ان قضوا ثلاث سنوات في مواقع بديلة).واوضح ان (تأهيل الجامعة سيكون من خلال موازنة الوزارة السنوية اضافة الى مساهمة بعض المنظمات الدولية)، وتابع العيسى ان (الوزارة ستطلق دورات تدريبية للمواطنين هناك من اجل تثبيت المفاهيم الايجابية في المجتمع). يذكر ان الجامعة تعرضت للتخريب في بعض ابنيتها وتخريب ممتلكاتها نتيجة سيطرة داعش عليها خلال السنوات الماضية.فيما ناقشت الوزارة اول اطروحة للدكتوراه في كلية العلوم بجامعة الموصل بعد تحريرها وتابع البيان ان (العيسى تفقد الجامعة بعد تحريرها من تنظيم داعش الارهابي و حضر مناقشة اول اطروحة للدكتوراه في كلية العلوم).

بنى تحتية

ويذكر ان تنظيم داعش قام بتخريب البنى التحتية لمدينة الموصل، فضلا عن الجامعات والمدارس. وعلى الصعيد نفسه قدم العيسى التهاني الى رئيس الوزراء حيدر العبادي لمناسبة تحرير الموصل. وقال (في الوقت الذي نتقدم فيه الى العبادي بالتهنئة والتبريكات بهذا النصر الشامخ الذي حققتموه على قوى الشر والظلام من إرهابيي داعش فإننا نقدم الشكر لكل قواتنا المسلحة والحشد الشعبي لأنكم اعدتم للعراق هيبته وحررتم الارض والانسان وحررتم اماكن العلم المقدسة ولاسيما آخر معلم من معالم جامعة الموصل).