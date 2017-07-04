الدوحة ستزيد إنتاج الغاز بنسبة 30 بالمئة

أمير قطر يزور باريس نهاية الصيف لبحث الأزمة الخليجية

{ باريس، (أ ف ب) – أعلنت الرئاسة الفرنسية امس ان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور باريس “في نهاية الصيف” للتباحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الازمة الخليجية.

وقال قصر الإليزيه في بيان ان الرئيس الفرنسي اجرى مجددا الاثنين مباحثات هاتفية مع امير قطر، وذلك في إطار “محادثاته مع جميع اطراف” الازمة الراهنة في الخليج.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية انه “خلال هذا الاتصال الهاتفي اشار الامير الى انه وبالنظر الى الوضع الراهن فهو يعتزم المجيء الى فرنسا في نهاية الصيف”.

وأضافت ان الرئيس الفرنسي “ذكّر بتمسّكه بالتهدئة وبتخفيف حدة التوتر” وكذلك أيضا “بأهمية مكافحة الارهاب ووقف أي تمويل من اي مصدر أتى لمجموعات لديها صلات بأنشطة إرهابية”.

ولفتت الرئاسة الفرنسية الى ان ماكرون “ذكّر أيضا بالدور المحوري للوساطة الكويتية وأشار الى استعداد فرنسا لتقديم المساعدة” في التوسط لحل الازمة التي اندلعت بين قطر وجاراتها من دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها السعودية.

قمة العشرين

وبحسب بيان الاليزيه فان ماكرون “اشار ايضا الى انه سيبحث الوضع في منطقة الخليج على هامش قمة مجموعة العشرين” التي تستضيفها مدينة هامبورغ الالمانية يومي الجمعة والسبت، وكذلك ايضا “خلال زيارة الرئيس الاميركي (دونالد ترامب) الى باريس يومي 13 و14 تموز/يوليو للاحتفال بالعيد الوطني” الفرنسي.

وألغى العاهل السعودي الملك سلمان مشاركته في قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، كما أعلنت الحكومة الالمانية الاثنين، فيما تواجه الرياض ازمة مع قطر.

وقدمت قطر للوسيط الكويتي الاثنين ردها الرسمي على مطالب الدول المقاطعة لها لاعادة العلاقات معها بعدما قررت هذه الدول تمديد المهلة الممنوحة للامارة الخليجية ليومين إضافيين بناء على طلب الكويت، محذرة من ان البديل عن الحل “عسير” على كل أطراف الأزمة.

وتشمل المطالب التي قُدّمت رسمياً الى الدوحة في 22 حزيران/يونيو، إغلاق قناة “الجزيرة” وخفض العلاقات مع طهران، الخصم اللدود للرياض في الشرق الاوسط، واغلاق قاعدة تركية في الإمارة.

قطعت الدول الأربع في الخامس من حزيران/يونيو علاقاتها مع قطر واتهمتها بدعم المجموعات المتطرفة، وهو ما تنفيه الدوحة. وأغلقت هذه الدول مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية وأغلقت السعودية حدودها معها والتي تشكل الطريق البري الوحيد لاستيراد المواد الغذائية.

وأعلنت قطر، أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال، امس الثلاثاء عزمها زيادة انتاجها من الغاز بنسبة 30 بالمئة فيما تتعرض هذه الدولة لضغوط اقتصادية من الدول المجاورة لها.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة العامة الضخمة سعد الكعبي خلال مؤتمر صحافي عقده في الدوحة أن قطر تنوي انتاج مئة مليون طن من الغاز الطبيعي في السنة بحلول 2024. وقال الكعبي للصحافيين ان “هذا المشروع الجديد سيقوي موقع قطر الريادي”.

انتاج قطر

وأضاف “سنبقى أول منتج للغاز الطبيعي المسال لفترة طويلة جدا”.

ويصل انتاج قطر الحالي الى 77 مليون طن في السنة. وهذه الزيادة سترفع مستويات الانتاج الى ما يوازي ستة ملايين برميل من النفط في اليوم، كما اضاف الكعبي.

ويأتي هذا الاعلان فيما تواجه منطقة الخليج أسوأ ازمة دبلوماسية منذ سنوات بعدما فرضت السعودية وحلفاؤها حظرا مشددا على قطر الشهر الماضي للضغط عليها من اجل تغيير سياستها. واضاف الكعبي ان مشروع زيادة الانتاج سيتم بالتعاون مع شركات دولية.

وأكد انه في حال مارست السعودية وحلفاؤها ضغوطا لمنع مثل هذه الشراكة فان قطر ستمضي وحدها في زيادة الانتاج.

وأضاف انه اذا لم تكن هناك شركات “مستعدة للعمل معنا، فسنصل الى هدف المئة مليون طن”.