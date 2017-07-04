قوات مدعومة امريكيا تخترق سور الرقّة

بدء جولة جديدة من المحادثات بشأن سوريا في أستانا

{ استانا (كازاخستان)، (أ ف ب) – بدأت جولة خامسة من المحادثات حول سوريا امس الثلاثاء في استانا تحت اشراف روسيا وإيران وتركيا لدرس امكانية إقامة “مناطق خفض التصعيد” في هذا البلد الذي يشهد حربا دامية.

وأفادت وكالة “تاس” الروسية ان اجتماعا للدول الثلاث الراعية لمحادثات استانا يعقد حاليا في عاصمة كازاخستان لبحث امكانية إقامة هذه المناطق الامنة.

وأوضحت ان “سلسلة مشاورات ثنائية” ستلي هذه المحادثات الثلاثية على ان تعقد جلسة عامة في ختام الاجتماع الاربعاء. وأكد الناطق باسم وزارة خارجية كازاخستان أنور زيناكوف لوكالة فرانس برس عبر الهاتف ان وفدي النظام السوري والفصائل المقاتلة وصلا أيضا الى استانا.

وخلال جلسة المحادثات الأخيرة في أيار/مايو، اعتمدت روسيا وإيران حليفتا نظام الرئيس السوري بشار الأسد خطة تهدف الى إقامة هذه المناطق الآمنة لاعلان هدنة دائمة في عدة مناطق.

دول ضامنة

وسجل تراجع ملحوظ في المعارك منذ ذلك الحين في هذه المناطق. لكن جولة المفاوضات الجديدة التي كانت مرتقبة أساسا في 12 و 13 حزيران/يونيو أرجئت حيث كانت الدول الثلاث الضامنة لعملية السلام تسعى الى تنسيق المسائل المرتبطة بإقامة هذه المناطق في سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار. وعشية افتتاح هذه الجولة الجديدة، أعلن الجيش السوري وقف الاعمال القتالية “في المنطقة الجنوبية، درعا، القنيطرة، السويداء” التي كانت مسرح معارك عنيفة في الآونة الاخيرة، اعتبارا من 2 وحتى 6 تموز/يوليو.

ودرعا والقنيطرة بين المناطق الواردة في خطة “مناطق تخفيف التصعيد” التي سبق ان اتفقت عليها روسيا وإيران، حليفتا النظام، وتركيا داعمة المعارضة في جولة المحادثات السابقة في استانا، الى جانب محافظة إدلب (شمال غرب) وأجزاء من محافظة حمص في وسط البلاد ومنطقة الغوطة الخاضعة لسيطرة المعارضة قرب دمشق. وتعقد محادثات استانا التي تتمحور حول الأمن قبل جولة سابعة من المفاوضات السياسية مرتقبة في 10 تموز/يوليو في جنيف برعاية الامم المتحدة. وأوقع النزاع السوري اكثر من 320 ألف قتيل خلال ست سنوات.

من جهة اخرى اخترقت “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من الولايات المتحدة السور المحيط بالبلدة القديمة في الرقة، في محاولتها لاستعادة المدينة الواقعة في شمال سوريا من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية، في تقدم اعتبره مسؤول أمريكي “انجازا أساسيا” في الحملة ضد الجهاديين.

أعلنت قيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) ليل الاثنين في بيان ان “قوات التحالف دعمت تقدم قوات سوريا الديمقراطية في الجزء الاكثر تحصينا من الرقة عبر فتح ثغرتين صغيرتين في سور الرافقة المحيط بالمدينة القديمة”.

دخول الرقة

وكانت قوات سوريا الديمقراطية دخلت للمرّة الأولى الأحد مدينة الرقة، معقل تنظيم الدولة الإسلامية، من جهة الجنوب بعد عبورها نهر الفرات، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واضاف البيان ان طائرات التحالف “شنت غارات محددة الهدف على جزئين صغيرين من السور مما اتاح لقوات التحالف وشركائها اختراق البلدة القديمة في أماكن اختارتها هي وحرمت تنظيم الدولة الاسلامية من استخدام ألغام زرعها وعبوات ناسفة وحماية قوات سوريا الديمقراطية وأرواح المدنيين والحفاط على الغالبية العظمى من السور”.

ولفت البيان الى ان أجزاء السور التي استهدفتها الغارات “يبلغ طولها 25 مترا وستساهم في الحفاظ على القسم المتبقي من السور البالغ طوله 2500 متر”.

وقال الموفد الأمريكي لدى التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة الاسلامية بريت ماكغورك عبر تويتر ان اختراق سور البلدة القديمة في الرقة “انجاز أساسي في حملة تحرير المدينة”.