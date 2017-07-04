مشاهدات صحفي من مدينة بكين

جمال المرأة الصينية يجعلها تترفّع عن المساحيق والألوان

{ الدراجات واسطة نقل مهمة والنساء اكثر استخداماً لها

{ ممارسة الرياضة الصباحية واجبة لكل الاعمار من الجنسين

{ لماذا يمسك العريس بقدم العروس خلال التقدم لخطبتها؟

صباح الخالدي

ان العادات وتقاليد تتوارثها الأجيال جيلا عن جيل إذ يولد الإنسان بلا خبرة، ثم يبدأ بالتأثر بمن حوله فيأخذ عنهم عاداته وتقاليده , والعادات هي ما أعتاده الناس، وكرروه في مناسبات عديدة ومختلفة, أما التقاليد فهي أن يأتي جيل ويسير على نهج جيل سابق ويقلده في أمور شتى, ويصعب إدراك نشأة وتطور العادات والتقاليد، ومدى اتساعها، فهي جزء من النشاط الإجتماعي للأفراد في أي مجتمع من المجتمعات، ولا تظهر بين يوم وليلة، بل تأخذ سنوات حتى تثبت وتستقر، وسنوات أطول حتى تتغير وتتحول …وبعد هذه الاستهلالية فان مناسبة حضوري لمؤتمر منتدى سيسكا غير الحكومي في العاصمة الصينية بكين ومن خلال مشاهدات الشعب الصيني في مدينة بكين توضحت ملاحظات من بينها تلك القوة الاقتصادية لهذا البلد التي جعلت الصين تحقق القفزة الكبرى إلى الأمام بهدف أن تلحق الصين بالدول الرأسمالية خلال سنوات قصيرة وتصبح من الدول الأكثر تقدما وقوة بارزة على مستوى العالم, ان مدينة بكين يبلغ تعداد سكانها نحو 25 مليون نسمة وما يميزها هذا العدد مقارنة بمدن عالمية اخرى انها تسير وفق ايقاعات الحياة اليومية بشكل دقيق تبدأ من الشوارع التي سعة الواحد منها ستة مسارات لكل جهة قبلها لاتستغرب عندما تجد الشيوخ والعجائز يمارسون الرياضة في الساحات العامة.

رقص جماعي

فعند غروب الشمس يتجمعون ليمارسوا الرقص الجماعي سوية مع التمارين الرياضية تحت أنغام الموسيقى كما لاتستغرب عندما تلاحظ الكثير منهم يذهب الى فراش النوم عند نحو الساعة التاسعة مساء ويستيقظ فجرا ليمارس الرياضة الصباحية ثم يذهبون للعمل.وقال احد الشيوخ وهو طاعن في السن عندما استفسرت منه هل انه يمارس الرياضة دائما مقارنة مع عمره الذي جاوز الخمسة والسبعين؟ فاجاب انه (حتى في أيام البرد القارس ونزول الثلوج نتجمع شيوخا وشبابا قبل الساعة السابعة صباحا ونؤدي الحركات الرياضية سواء التقليدية مثل – تاي شي- الذي يركز على تحسين القوة والتوازن والمرونة من خلال حركات خفيفة وبسيطة، يساعد على معالجة التهاب المفاصل وتقليل ضغط الدم المرتفع أوإستخدام الحركات الرياضية الحديثة ).

وتراهم يحصدون المداليات الذهبية ويحتلون المراكز الأولى في العالم في مسابقات الأولمبياد كما أن صحتهم ممتازة بسبب جودة طعامهم الذي تشكل الخضروات معظم مواده وأبتعادهم عن تناول اللحوم خصوصا الحمر وعشقهم لممارسة الرياضة، لهذا فان متوسط أعمارهم مرتفع وتجد نسبة عالية من العجائز وكبار السن.ويعشق الصينيون إستخدام اليدين، ولهذا تجدهم يفسرون تقدمهم في رياضة كرة المنضدة وكرة السلة إلى مهارتهم اليدوية كما ويمتازون بإخلاصهم الشديد للعمل ويرونه شرفا لهم مع قلة في كلامهم وهذا ما لاحظته خلال مدة المؤتمر أن الكل يعمل بجد ونشاط من الساعة 8 صباحا وحتى 5 عصرا، أما البناء والأعمار فهو مستمر ليلا ونهارا وصيفا وشتاء ومع ذلك تجدهم يبتسمون ويتفاءلون وتذكرت حينها تواضعهم وقلة كلامهم عندما تحاول أن تمتدحهم وتتفوه بأن الصين قوة عظمى، يأتي الجواب: وبكل تواضع بأنهم لازالوا دولة نامية .. وخلال موائد الغداء بين جلسات المؤتمر طلبت من احدى العاملات في المطعم الذي يضيف وفود المؤتمر وهو فندق بكين الدولي طلبت تزويدي بكأس ماء فجلبت لي كأسا مملوءا بالماء الحار فاعتقدت بأن ذلك بسبب عدم فهمها ما طلبت لأختلاف اللغة فيما بيننا وعندما طلبت منها مرة ثانية كأس ماء أعتيادي جلبت كأسا آخر وبنفس المواصفات السابقة. فاعتبرت ذلك أول مفارقة أواجهها في الصين تحدث بسبب صعوبة اللغة وعندما أبلغت المترجم قال بأن الصينين يتناولون الماء الساخن في جميع الأوقات وطوال أيام السنة، مفيدة صحيا. ويبدو من وجهة النظر الأطباء انهم ينصحون بعدم شرب الماء البارد وخاصة بعد الأكل، ويفسرون ذلك لعدة أسباب من أهمها أن الأنزيمات الهاضمة عبارة عن بروتينات وتحتاج لدرجة حرارة تعادل درجة حرارة الجسم حتى تؤدي دورها، بحيث أن الماء البارد والمشروبات الغازية تعوق عمل هذه الأنزيمات. كما إن شرب الماء البارد بعد الوجبات الدسمة يساعد على تجميد الدهون عكس الماء الحار الذي يصفي الطعام من الدهون ويبدو ان عادة شرب الماء الدافئ موجودة في كوريا واليابان بينما الغربيون والعرب يتناولون الماء البارد…ان المجتمع الصيني يكن للنساء الأحترام لانها تشارك الرجل في معظم الأعمال ومن الصعب أن تجد امرأة بدون عمل لغرض مساعدة الرجل بتلبية نفقات المعيشة. وتميل المرأة الى تنحيف جسمها بدرجة كبيرة لأنه معيار جمالها .

وعلى الرغم من عدم ارتدائهن الحجاب واظهار مفاتنهن, تجد هناك غض البصر من قبل الشباب الصينيين.

عادات طريفة

وسرد لي المترجم معنا (لي هو مي) ان (العادات الطريفة كانت سابقا عندما يتقدم أحد الرجال لخطبة فتاة يتركها الأهل وراء حجاب ويخرجون قدميها فقط فيمسك العريس بالقدم ويختبر نعومتها ويقيس أطوالها وحجمها فاذا اعجبته دغدغها كأشارة للقبول بعد هذه الرؤية الشرعية )، واضاف (لذلك عندما تبلغ الفتاة سن السادسة حتى الحادية عشرة من عمرها تنتظرها معاناة نفسية وجسدية تتضمن عملية شد لأصابع الرجل نحو الأسفل ماعدا الأصبع الكبير لتظهر صغيرة وتمتد هذا المعاناة طوال سنوات الشباب).

مدينة بكين تنطلق صباحا على طوابير الدراجات الهوائية والبخارية مع السيارات للانطلاق الى اعمالهم من كلا الجنسين وقد لاحظت ان النساء اكثر نسبة من الرجال في استخدام الدراجات بنوعيها وهناك في كل موقع مكان خاص لوقوف الدراجات باشراف مراقبين متخصصين للحماية وتنظيم الوقوف وخلال تجوالي في اوقات الذروة عند انتهاء الدوام الرسمي لم اسمع رغم مئات السيارات في الشوارع اي سائق يستخدم جهاز التنبيه (الهورن) او قطع موكب رسمي للسير وسيرات مظللة وتلك الابواق المزعجة كما في شوارعنا وعبارات (ابو الكية اطبك على صفحة وابو الجكاير اصعد على الرصيف وابو اللبلبي ادخل بالفرع).!! لان في الصين الجميع يطبق النظام في الشوارع كما ان الاشارات الضوئية تعمل بدقة متناهية وليس من حق رجل المرور ايقافها على حساب موكب رسمي او مسؤول الا حالات الطوارئ وهي الاخرى لتلك المركبات طريق مخصص لسيرها.

الصينيون ما ان يغادروا مساكنهم الا ومعهم مظلة سواء كان الجو ممطرا ام مشمسا ولاسيما طلبة المدارس والكليات ومن الطالبات حصرا..

لوحة زيتية

ولم الحظ من بين النساء الصينيات من تضع المساحيق (المكياج) على الوجه وهي تتجه للعمل او الكليات وليس كما بعض النساء العربيات بحيث تحول وجهها الى لوحة زيتية من الرموش والظلال وهي تعمل في الدوائر او طالبات الكليات فالمرأة الصينية تذهب الى العمل على الطبيعة عدا تصفيف الشعر بشكل بسيط ومعظمهن يرتدين الشورت القصير ويستقللن الدراجات بدلا من ارتداء (التنورة) لان الاولى اكثر عملية في الحركة والتنقل ..

الشعب الصيني اقتصادي بشكل مقنن يستثمرون الطاقة الكهربائية وفق الحاجة الضرورية فقط وليس كما في بعض المدن العراقية و(الفلل) يجعل اطراف قصره مضيئا بمئات (الفلورسنات) دون فائدة ..

نسبة قليلة

وسائط النقل في بكين الحافلات الكبيرة بمقطورتين مع التكسيات والقطارات السريعة والملفت ان الصين من الدول المصدرة والمصنعة لانواع السيارات الاان نسبة قليلة تستخدم سيارة من صنع صيني !!بل من مناشئ يابانية او فرنسية او بريطانية اوكورية ..

وسنحت لي فرصة مع الوفود المشاركة في اعمال المؤتمر الثاني لمنتدى غير الحكومي سيسكا من زيارة مزرعة كونكرد الذكية التي تبعد عن مدينة بكين نحو ثلاثين كيلو مترا هي مدينة انشئت على مساحة 11كيلو مترا مربعا تنفذ فيها زراعة كل انواع المحاصيل من الخضر والفواكه التي يحتاجها الاستهلاك المحلي ضمن تجربة زراعية فريدة في تنظيم الشتلات وزراعتها وتهيئتها وبعد ذلك نقلها الى مزارع كبيرة للانتاج والتوزيع وتنفذ كل تلك الفعاليات بالية ميكانيكية دقيقة جدا ويتم توزيع تلك المحاصيل على المستهلكين في عموم الصين كما زارت الوفود مصانع كبيرة لانتاج المشروبات الكحولية بانواعها وبكميات كبيرة لسد الحاجة اضافة الى تصديرها للخارج .. يسود بكين المناخ القاري للمنطقة المعتدلة وتتباين الفصول الأربعة فيها تباينا واضحا، الربيع قصير والصيف ممطر ورطب والشتاء بارد قارس وطويل، أما الخريف في بكين فهو أفضل الفصول الأربعة مناخا.

وبكين هي مدينة الضاحة بالحركة والتي تعج بالناس والأصوات كما ان بكين هي العاصمة الصينية وهي المدينة الرائعة المحتفظة ببعض جوانبها الماضية المجيدة وهي المدينة التي تستحق التجول سيرا على الاقدام لاستكشاف أزقتها، وأسواق المواد الغذائية والأماكن العديدة للزيارة ومن بعض المعالم السياحية الكبرى في بكين معبد لاما او (قصر السلام والوئام) يقع في الجزء الشمالي الشرقي من بكين ، وهو أحد أكبر الأديرة البوذية التبتية فى العالم . بني المعبد من قبل الأباطرة الصينيين الذين آوى السحر العميق للنسخة التبتية البوذية يقع المعبد على مساحة 26 متر بالقرب من تمثال بوذا مايتريا المنحوتة من قطعة واحدة من خشب الصندل الأبيض وهناك حديقة بيهاي في وسط بكين ، وهي الحديقة الأكثر شعبية ، والتي تجذب متزلجي الجليد على البحيرة في فصل الشتاء مع فرصة التجول في فصل الربيع للتمتع بمشاهدة ازدهار الأشجار . انها الحديقة القريبة جدا من المدينة المحرمة ، وهي أول حديقة انشأت في الملعب الملكي .

يقبل الزوار المحلليين في صباح عطلة نهاية الأسبوع بإعتبارها الوقت المناسب للزيارة والقصر الصيفي الذي يقع على مساحة 15 كيلومتر من وسط بكين اما (بادالينغ ) هو أسهل طريق للوصول إلى سور الصين العظيم من بكين ، مما يجعلها واحدة من أكثر الاماكن ازدحاما . يمكن الوصول إليه بواسطة الحافلات العامة من على الطريق الدائري الثاني في بكين ، بادالينغ له مكانة بارزة في الحكومة الصينية لإستقبال الزوار الرسمين .هكذا هي بكين وهي مشاهدات ربما بسيطة لان ايام المؤتمر كان قصيرا ولكن غنيا بتلك المشاهدات لشعب جميل رائع يعمل بدقة دون كلام وينتج كل شيئ دون ملل ويبتسم مجرد ان تلقي عليه التحية او هم كانوا يبادرون بالتحية لمجرد ان يعرف انك ضيف..