ناحية العظيم تدعو لإنقاذ نحو 38 قرية من كارثة معيشية

مجلس ديالى يدعو لبيان آلية إدخال الأدوية الفاسدة والمغشوشة

ديالى ــ سلام عبد الشمري

دعا مجلس محافظة ديالى ، إلى بيان كيفية إدخال الأدوية الفاسدة والمغشوشة والمجهولة المصدر إلى المحافظة، معتبراً أن منع تداولها مهمة تقع على عاتق جميع شرائح المجتمع .

وقال رئيس مجلس المحافظة علي الدايني لــ (الزمان) امس إن (ديالى شهدت بالسنوات الأخيرة ظاهرة ملفتة وهي انتشار بيع الأدوية الفاسدة والمغشوشة ومجهولة المصدر في بعض مدنها الرئيسية ومنها بعقوبة) ، مبيناً أن (ضبط دائرة صحة ديالى عشرات الأطنان سنويا خلال عمليات التفتيش تظهر خطورة تلك الظـــاهرة لأنها تعبث بحياة الالاف مـــن المدنيين) .

وأضاف الدايني ، أن (صحة ديالى أمام تحدٍ كبير ونجحت وفق امكانياتها بتحجيم ظاهرة بيع الأدوية المغشوشة لكنها تحتاج لدعم إضافي خاصة وأن مواجهة حيتان الفساد أمر ليس بالهين وفيه مخاطر جسيمة) . ودعا الدايني ، إلى (كشف هوية حيتان الإرهاب الدوائي في ديالى وبيان كيفية إدخال الأدوية الفاسدة والمغشوشة والمجهولة المصدر) ، لافتا إلى أن (ضحايا الأدوية الفاسدة توازي إرهاب الرصاص) .

واكد رئيس مجلس محافظة ديالى ، أن (منع تداول الأدوية الفاسدة والمغشوشة مهمة تقع على عاتق الجميع وعلى المواطن أن يكون حريصا في الابلاغ عنها فوراً) .

انقاذ قرى

الى ذلك دعت ناحية العظيم في محافظة ديالى لإنقاذ 38 قرية من كارثة اقتصادية ومعيشية بسبب رفض وزارة التجارة تسلم اكثر من 60 بالمئة من محصول القمح . وقال مدير الناحية عبد الجبار العبيدي لــ (الزمان) امس ان (سايلو بعقوبة الحق ضررا وغبنا كبيرا بمزارعي الناحية من خلال تصنيف محصول القمح الى الدرجة الثالثة او الرابعة) ، مبينا انه (تسلم 30 الى 40 بالمئة من المحصول فقط) .

واضاف العبيدي ، ان (مزارعي الناحية اضطروا الى تسويق القمح الى الاسواق المحلية بأسعار متدنية لا تلبي احتياجات ونفقات الخطة الزراعية من بذور واسمدة ومستلزمات زراعية) .

وبين العبيدي ، ان (80 بالمئة من المزارعين مدينون للأسواق والشركات الزراعية في القطاع الخاص بمبالغ كبيرة عن اجور المستلزمات الزراعية والبذور اضافة الى مديونية الوقود اللازم لتشغيل المضخات الزراعية خلال عمليات الارواء لقلة ساعات التجهيز الكهربائي من المنظومة الوطنية) .

ودعا مدير ناحية العظيم ، الى (انقاذ نحو 38 قرية في الناحية من كارثة معيشية وخسائر اقتصادية جسيمة جراء تصنيفات القمح الظالمة من قبل الجهات المختصة بعملية التسويق واستلام محصول القمح) .