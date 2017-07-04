الفلوجة تسجل ألف مصاب بالتسمم بسبب مياه الشرب

خبير لـ (الزمان): قوانين محاربة الفساد لا تتعارض عند التطبيق

بغداد – صباح الخالدي

اكد الخبير القانوني طارق حرب ان قانون سلطة الادعاء العام لايتعارض مع سلطة المفتشين العموميين بمعنى بامكان كلتا السلطتين تطبيق القوانين اللازمة لمحاربة الجرائم حسب الاختصاص عند التطبيق. وقال حرب لـ (الزمان) امس ان (قرار المحكمة يؤكد وجود اعتراض بشأن القانون الجديد الذي منح الادعاء العام مكافحة جرائم الفساد المالي والاداري في الوزارات على اساس ان القانون كان قد اعطى السلطة للمفتشين العموميين), مشيرا الى ان ( هذا القانون يعطي سلطة للادعاء العام الى جانب سلطة المفتشين العموميين بمعنى بامكان كلتا السلطتين تطبيق القوانين اللازمة لمحاربة الجرائم حسب الاختصاص ولا يوجد اي تعارض في القانونين عند التطبيق). وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اعلنت عن ان التعارض بين قانونين لا يعد مخالفة دستورية.

دعوى طعن

وقال بيان امس إن (المحكمة نظرت في دعوى الطعن بدستورية إحدى مواد قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 التي اشار اليها المدعي بأنها تتعارض مع الامر رقم 57 لسنة 2004), لافتاً إلى أن (المحكمة وجدت أن هذا الادعاء مردود لأن تعارض نص قانوني مع اخر لا يجعل منه مخالفاً للدستور), مبينا ان (النص القانوني المطعون فيه هو نص لاحق زماناً وهو المعول عليه كون النصين بالقوة نفسها وصدرا عن مجلس النواب بحسب صلاحياته التشريعية), من جهة اخرى أجلت المحكمة الاتحادية البت بالدعوى المقامة على رئيس مجلس كركوك وكالة ريبوار الطالباني على خلفية رفع العلم الكردي في المحافظة . وقال الممثل القانوني لمجلس المحافظة كاروان عثمان في تصريح امس إن (فريق الدفاع عن الطالباني قدم لائحة اعتراضات ودفوعات لمحكمة المحافظة بصدد الشكوى المقدمة ضده من قبل أعضاء المجلس عن المكون التركماني على قرار رفع العلم فوق الأبنية الحكومية في المحافظة), وأكد عثمان أن (الفريق طالب المحكمة برد الدعوى كون الخصم فيها مستندا على قوانين يدعي بأنها مخالفة للدستور بينما يجب النظر في القضايا التي تخالف الدستور من قبل المحكمة الاتحادية وليس الإدارية), موضحا ان (المحكمة الادارية اطلعت على لائحة الاعتراضات والدفوعات المرفوعة من قبل فريق الدفاع وبناء عليه تم تأجيل الجلسة إلى 24 من الشهر الجاري).من جانبهم اكد مجموعة من محامي محافظة السليمانية الاستعداد للدفاع عن الطالباني أمام المحاكم . وقال المحامون في بيان امس إنه (بعد تسجيل شكوى ضد قرار الطالباني بشأن رفع العلم نعلن الاستعداد للدفاع عنه أمام المحاكم), وأضاف البيان أن (قرار الدفاع عن الطالباني جاء كواجب مهني وقومي ووطني). وكان الطالباني قد تلقى تبليغا من محكمة القضاء الإداري للحضور أمامها على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده عدد من أعضاء المجلس عن المكون التركماني بسبب تصويته بالموافقة على رفع علم إلاقليم فوق الدوائر الرسمية في المحافظة.

الى ذلك سجل مستشفى الفلوجة التعليمي اصابة نحو الف مدني بحالات اختناق جراء تسرب غاز الكلور من احدى محطات تنقية المياه في الفلوجة, فيما أكدت مديرية الدفاع المدني في محافظة كركوك السيطرة على حريق كبير اندلع في مخزن لتجميع الأوراق والمخلفات جنوبي المحافظة. وقال مصدر طبي في مستشفى الفلوجة التعليمي في لـ (الزمان ) أمس ان (الف مدني معظمهم من النساء والاطفال وكبار السن اصيبوا جراء تسرب غاز الكلور من محطة تنقية مياه جبيل جنوبي مدينة الفلوجة).واضاف أن (التسرب يعود الى انفجار عدد من قناني الكلور بصورة مفاجئة نتيجة خلل تقني ادى الى اصابة المئات بحالات اختناق). مبينا انه جرى (اسعاف المصابين في مستشفى الفلوجة). وتابع ان ( اغلب الحالات غادرت المستشفى بعد تلقيها العلاج اللازم دون تسجيل اي وفياة ).فيما ذكر مدير عام صحة الانبار عبد الستار لواص في تصريح امس ان (مستشفى الفلوجة العام استقبل بالساعات الأولى من صباح اليوم، 60 حالة تسمم من أهالي منطقة حي الشهداء جنوبي القضاء).وأضاف لواص (بعد تشخيص المرضى تبين انهم مصابون بتسمم نتيجة زيادة ضخ الكلور في محطة مياه التحدي في منطقة الشهداء). لافتا الى أن (جميع المصابين تمت معالجتهم وغادروا مستشفى الفلوجة العام).وفي كركوك قال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني الملازم أول قيس عبد الرزاق في تصريح امس ان (حريقا شب، في منطقة بنجة علي قرب جسر ليلان جنوبي كركوك). مبيناً أن (الحريق انتشر في مواد ورقية وكارتونية مكبوسة بكمية 400 طن، بسبب الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة بطريقة التخزين). وأضاف أن (خمس فرق من الدفاع المدني وخمس حوضيات تمكنت من السيطرة على الحريق وفتحت تحقيقاً بالحادثة).