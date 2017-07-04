نائب: العطية يتهيأ لعقد مؤتمر موازٍ بلا وصايات خارجية وتخندقات طائفية

شيوخ الأنبار المعارضون للجبوري يتحوّلون للتهديد والوعيد ويحذّرون من كارثة في الخضراء

بغداد – قصي منذر

افاد عضو في مجلس النواب بعزم بعض الشخصيات السياسية والعشائرية عقد مؤتمر يكون بمثابة رد على مؤتمر القوى السنية المقرر عقده منتصف الشهر الجاري ، كاشفًا عن ان المؤتمر الموازي يتناغم مع مشروع العراق هويتنا للسياسي غسان العطية ، فيما تصاعدت موجة الرفض لعقد المؤتمر لتصل الى درجة التهديد والوعيد واحالة المؤتمر المزمع عقده الى (كارثة). وقال النائب المستقل كامل الغريري في تصريح امس ان (هنالك مؤتمرًا ستقوده شخصيات وطنية عشائرية خرجت من رحم معاناة الشعب العراقي، يتناغم مع مشروع العراق هويتنا الذي يقوده العطية)، مؤكدًا ان(المؤتمر المذكور سيتضمن رؤية وطنية شاملة لكل المكونات الاساسية بالبلد بعيدا عن التخندقات الطائفية). وتابع ان (المؤتمر سيكون بجهود عراقية خالصة بعيدا عن اي وصايات خارجية وسيضم شخصيات عشائرية ووطنية وملاكات مثقفة جامعية واكاديمية من الوسط والجنوب والشمال، ليكون المنطلق لعراق واحد)، لافتًا الى ان (المؤتمر سيكون ردا على مؤتمر التخندقات المكوناتية المزمع عقده منتصف هذا الشهر). واضاف ان (العراق بلد عشائري واي مشروع تتبناه العشائر فسيكون ناجحا وليس كباقي المؤتمرات التي تتبناها دول)، مشيرًا الى ان (الرؤية الوطنية لاتضع مسميات عرقية او مكوناتية على من يتولى المنصب سواء رئاسة الجمهورية او البرلمان او الحكومة وان نخرج من خندق المحاصصة للفضاء العراقي الشامل). وبشأن المؤتمر الذي يعد لعقده رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، قال الغريري ان (المؤتمرات المكوناتية ستبقي العراق يدور ضمن حلقة الصراعات بين المكونات وقد تصل لصراعات داخل المكون نفسه).

بناء دولة

مضيفًا ان(المؤتمر المقرر عقده منتصف الشهر الجاري لم يحظ بتأييد كل ابناء المكون السني ليتم تعميمه بوصفه مؤتمرًا للمكون برمته، ونحن نريد بناء دولة لا بناء احزاب وزعامات كانت سببًا في ما وصل اليه البلد، وسيكون لنا رد على هكذا مؤتمرات مع انعقاد جلسات البرلمان)، متسائلًا (ما الذي قدمته تلك الزعامات طيلة السنوات السابقة لجماهيرها، لتجتمع اليوم بهدف تقديم توصيات تخدم مصالح دول؟)، محذرًا من (الانجرار خلف المؤتمرات السنية السنية والشيعية الشيعية التي تعود بنا الى المربع الاول والذهاب الى تقسيم البلد لدويلات). بدوره، حذر محمد الهايس احد شيوخ عشائر الانبار بتحويل المؤتمر الى (كارثة)، وقال خلال مقابلة تلفزيونية ان (على رئيس البرلمان ان يكتفي بالعراقيين الموجودين في العراق، ولا يعتمد على ما موجود خارج العراق من المتآمرين فهم عليهم انتقادات كثيرة من اهل الانبار واهل السنة)، مضيفًا (نحن نعد المؤتمر مؤامرة ثانية بعد داعش ونرفضه رفضا قاطعا). وتابع (على المطلوب قضائيا ان يسلم نفسه الى القضاء، فاذا تم ذلك سنحضر المؤتمر واذا حضرت هذه الأطراف المؤتمر فسنقلبه الى كارثة في الخضراء)، على حد تعبيره. ورأى ان( المؤتمر يبخس حق الشهداء والنازحين، إذ ان احضار المتآمرين والخونة من خارج العراق مرفوض وعلى رئيس البرلمان الانتباه الى نفسه)، محذرًا (سنحضر للمؤتمر بوصفنا معارضين وسنعمل ضجة اذا حضر المتآمرون).وبشأن الاتهامات التي توجه الى الحشد الشعبي، قال الهايس، ان (الكثير تكلموا وشتموا الحشد الشعبي الذي هو تاج على رأس الجميع فهو انقذ العراق من الانهيار والسقوط وكل من يتجاوز على الحشد الشعبي يجب ان يحال الى المحكمة، فالحشد حرر الموصل والانبار وصلاح الدين وديالى)، مضيفًا ان(مثل هذاالخطاب هو خطاب تركي وقطري وسعودي لإرضاء هذه الدول). الى ذلك، ابدى عبد الرحمن النمراوي احد شيوخ عشائر الانبار رفضه لـ (دعوة أناس نار اشعلوا الفتنة في العراق) الى المؤتمر.

اسماء مطلوبة

وقال في تصريح امس ان(هناك أسماء مطلوبة للقضاء دعيت للمؤتمر، واناس اشعلوا نار الفتنة في العراق)، مستدركا (ولكنهم يقولون بأنهم لن يحضروا).وأضاف، (نحن ضد المؤتمر، وعشائرنا في الانبار وصلاح الدين تقول أن هذا المؤتمر فاشل وباطل وان هؤلاء لا يمثلون الا انفسهم).وتساءل (أين كان هؤلاء من الانتصارات والمهجرين الذين كانوا يذوقون الويلات، الى ان هبَ أهالي الجنوب والانبار والموصل بالجهاد الكفائي واطفئت نار الفتنة وخفافيش الظلال وانتصر الحق على الباطل).وفي شأن متصل، وصف النائب طالب الخربيط بعض قيادات التحالف الوطني الذين يشتركون بالاعداد للمؤتمر بأنهم ممن (يعتاشون على الطائفية) .وقال في تصريح ان (بعض القيادات في التحالف الوطني، ممن كانوا يتغذون على الطائفية، اصبحوا بحاجة الى اطعام انفسهم بعد انتهاء تلك المرحلة، فعمدوا على الاعداد لمؤتمر للمكون السني لخلق الفتنة داخل المكون واعادة الطائفية من جديد)، على حد قوله، مضيفًا ان (تلك القيادات بعد انتهاء زادها اصبحوا محاصرين فوجدوا في مؤتمر السنة وسيلة لتوفير المساعدات لهم).واضاف ان (التحالف الوطني هو من عقد وهيأ لمؤتمر السنة، والجبوري ليس الا اداة للتحالف الوطني)، بحسب تعبيره، مشيرا الى انه (بعد ان اختلطت دماء الشيعة والسنة في الانبار والموصل خلال عمليات التحرير اصبحت تلك القيادات بلا مكان لتعيش فيه في ظل عراق واحد موحد وهي تعتاش على الطائفية).واوضح الخربيط ان (الفكرة الاساس من المؤتمر السني هي رغبة بعض قيادات التحالف الوطني اعادة الفتنة الطائفية من جديد)، مضيفًا ان (مشكلتنا ان حزب الدعوة يريد معه الحزب الاسلامي لانه استمرار لنغمته بالحياة)، على حد وصفه.ودعا الخربيط (من يدعون انهم رجالات وقيادات تحكم المكون السني الى ان يأتي كل واحد من المشاركين بهذا المؤتمر بـ100 فرد من اقربائه او عشيرته لحماية العاصمة بغداد لانها مهددة من خطر الارهاب)، عادًا ان (هذا الامر يمثل شرف بالنسبة لهم).