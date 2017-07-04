الأنبار تغلق مخيماً للنازحين وتنقل الساكنين

الهجرة: عودة 4 ألاف من أهالي الموصل إلى مناطقهم المحررة

بغداد – شيماء عادل

قررت محافظة الانبار غلق مخيم الكيلو 60 في قضاء الرمادي بعد استهدافه بتفجير انتحاري، مشيرةً الى أن قوة امنية نقلت النازحين الى مخيم آخر.وقال المستشار الأمني لرئيس مجلس المحافظة حسين كسار في بيان امس انه تقرر ( اغلاق مخيم الكيلو 60 بعد استهدافه بتفجير انتحاري، وأن قوة امنية نقلت النازحين الى مخيم آخر)، واضاف إنه (تم اغلاق مخيم الـكيلو 60 في ناحية الوفاء بالتنسيق بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية والقيادات الأمنية).

انتهاء حصيلة

واوضح ان ( النازحين الذي كانوا موجودين في المخيم تم نقلهم الى مخيم كيلو 18 غرب القضاء من قبل القوات الأمنية)، وعلى الصعيد نفسه أعلن كسار عن انتهاء حصيلة تفجير الانتحاري الذي استهدف المخيم عند 27 شهيدا وجريحا غالبيتهم من النساء والأطفال.و كشف وزير الهجرة والمهجرين، جاسم محمد الجاف، عن عودة نحو أربعة آلاف نازح من مخيمات جنوب وشرق الموصل إلى مناطقهم المحررة.وقال الجاف في بيان امس إن (فرق الوزارة الميدانية قامت بنقل 3873 نازحاً من المخيمات إلى مناطقهم المحررة بحافلات خصصتها الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة فضلا عن شاحنات خاصة لنقل اثاثهم)، واضاف ان (النازحين عادوا الى مناطقهم في احياء السكر والرشيدية والكرامة والقدس وكوكجلي الى جانب وادي حجر والشهداء والمأمون والزهور والوحدة اضافة الى احياء الانتصار والصديق ورجم الحديد والغزلاني والتنك فضلا عن مناطق تل الرمان والزهراء والخضراء واليرموك في محافظة نينوى) مشيرا الى (تأمين جميع المساعدات الاغاثية لهم اثناء نقلهم الى مناطقهم)، واوضح الجاف أن (الوزارة مستمرة بتقديم التسهيلات لعودة النازحين وان هناك دفعات أخرى من النازحين ستعود في اليومين المقبلين لكونهم يرغبون بالعودة إلى مناطقهم المحررة في الموصل).وكانت الوزارة اعلنت في بيان سابق عن ان اعداد النازحين منذ انطلاق عمليات تحرير نينوى في السابع عشر من شهر تشرين الاول العام الماضي، الى جانب اعداد المساعدات والحصص الاغاثية التي وزعتها الوزارة للاسر النازحة حتى الان مشيرة الى أن اعداد النازحين تجاوز 900 الف شخص.وقال الوزير ورئيس اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين جاسم محمد الجاف، في بيان سابق إن (العدد الاجمالي للنازحين منذ انطلاق عمليات تحرير نينوى بلغ 900.857 نازحا بضمنهم 176.455 نازحا من ساحل الموصل الايسر و724.402 نازحا من ساحل الموصل الايمن)، وأضاف ان (اعداد النازحين الذين كانوا قد سكنوا المخيمات بلغت 576 الف نازح والتي تشكل نسبة 64بالمئة من نازحي نينوى ولايزال القاطنون منهم في المخيمات قرابة 359 ألف نازح موزعين بين 105.354 نازحا في قاطع اربيل الذي يضم 6 مخيمات و241.382 نازحا في قاطع نينوى الذي يتمثل بـ 7 مخيمات اضافة الى12.214 نازحا في قاطع دهوك الذي يشمل 3 مخيمات)، موضحا ان (اعداد العائدين الى مناطقهم المحررة بلغت 217.854 شخصاً)، واشار جاسم الى ان ( هناك 65 الف نازح في الفترة نفسها نزحوا من الحويجة وايسر الشرقاط وتم اسكانهم في محافظتي كركوك وبشأن المساعدات التي قدمتها الوزارة للنازحين منذ انطلاق عمليات تحرير نينوى اشار الجاف الى ان (الوزارة قدمت ما بوسعها الكثير من المساعدات والاحتياجات الضرورية للنازحين فقد وزعت مليونين و825 الفا و508 حصص من المساعدات الاغاثية الغذائية والعينية والمنزلية والصحية).

سلات غذائية

وأوضح الجاف ان (المساعدات تضمنت سلات غذائية جافة وسريعة وصحية وملابس وسيت مطبخ وحليب للاطفال ومدفئة نفطية وطباخ نفطي وتنور غازي الى جانب الافرشة والاغطية والافرشة الارضية ومبردات الهواء ومراوح الشحن وحافظات الماء البارد اضافة الى مصباح الشحن والماء الصحي والثلج)، واضاف ان (الوزارة بالتعاون مع شركة توزيع المنتوجات النفطية كانت ولا زالت مستمرة بتوزيع مايكفي العوائل النازحة من النفط الابيض).

الى ذلك أعلن مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة الأنبار محمد رشيد عن إعادة 54 أسرة نازحة إلى الموصل وصلاح الدين كانوا بمخيمات المحافظة. وقال رشيد في تصريح امس إنه (تمت إعادة 54 أسرة نازحة من الموصل وصلاح الدين إلى مناطق سكانهم”. مبينا أن “تلك الأسر كانت تسكن مخيم 60 كيلو غرب الرمادي). واوضح رشيد، أن (تلك الأسر تمت إعادتهم بعد التنسيق مابين عمليات الأنبار والعمليات المشتركة ودائرة الهجرة والمهجرين بالمحافظة مع الوزارة).